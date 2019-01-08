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Project Athena ile dizüstünde yeni bir dönem başlıyor

Intel dizüstü bilgisayar segmentine yeni bir soluk getirmek amacıyla Project Athena programını başlattı. Project Athena programı pek çok unsuru bir araya getiriyor.
4 ay
6,5b
1
5
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar boyunca Intel’in özellikle taşınabilir sistemler konusunda trendler oluşturmaya çalıştığını gördük. Bir dönemin Netbook trendi sonrasında ultra ince bilgisayarları tanımlayan Ultrabook trendini görmüştük. Şimdi sırada Project Athena var.

Project Athena nedir?

Project Athena firmanın Windows ve Chrome işletim sistemli dizüstü bilgisayarları daha iyi hale getirme amacını anlatıyor. İşlemciden batarya ömrüne, bağlantı kalitesine ve tasarımına kadar pek çok unsur bu programa göre optimize edilecek.

Ayrıca Bkz. "Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu"

Intel kesin detayları vermiyor ancak anında uykudan uyanabilen, ince yapıda, tüm gün kullanım süresi sunan, yapay zekâ desteği barındıran ve farklı kullanım modlarına sahip dizüstü bilgisayarlar bu programa dahil olacak.

Acer, Asus, Dell, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft, Samsung ve Sharp firmaları Project Athena programında yer almış durumda. Yılın ikinci yarısında ilk Project Athena bilgisayarlarını görebileceğiz.

 

https://newsroom.intel.com/news/intel-advances-pc-experience-new-platforms-technologies-industry-collaboration/#gs.YeIBImgK Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
Sanırım project athena ile dedikleri gibi dizüstünde yeni bir dönem başlayacak gerçekten, zira gayet fos görünüyor ve sonuç olarak bomba gibi gelen amd ile yeni bir dönem başlayacak. Adamlar sanırım bunu kastediyor.
Sanırım project athena ile dedikleri gibi dizüstünde yeni bir dönem başlayacak gerçekten, zira gayet fos görünüyor ve sonuç olarak bomba gibi gelen amd ile yeni...
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Eeltorm 4 ay
Bunu diyen intel hala utanmadan celeron 3350 gibi bir işlemci satıyor.
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SEO-Uzmanı 4 ay
yani yapsa yapsa dosya listeleme sisteminde erişim tarihine bakarak kurulum sonrası hiç kullanılmayan dosyaları silerek yer açmanın ötesinde fazla bir şey yapabilir mi acaba !?
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Eeltorm 4 ay
Bunu diyen intel hala utanmadan celeron 3350 gibi bir işlemci satıyor.
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
Sanırım project athena ile dedikleri gibi dizüstünde yeni bir dönem başlayacak gerçekten, zira gayet fos görünüyor ve sonuç olarak bomba gibi gelen amd ile yeni bir dönem başlayacak. Adamlar sanırım bunu kastediyor.
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Tlg3 4 ay
Biraz hayal gibi geliyor ama umarim boyle olur
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wolferto 4 ay
hah şuraya yazıom vaadettiklerini sunamayacaklar.Alanlarda her işimi görüyor hiç pişman değilim diyerek verdikleri parayi hakediyor muamelesi yapacak ( sadece alanlar).mailine bakar telefonda yapabildigi işleri yapar anca sekreterler flan kullanır .Ciddi iş yapiyorum ergumanı deri cüzdan gbi yada küçük şifreli çantalar gbi koluna takıp kıravatlı takımlarını tamamlayan bişi gbi görürüm.aksini düşünen varsa merak ediyorum zaten var böyle cihazlar 15w da çalışan apu üretiyorsan zamani gelmiştir zaten project alabama fagafaga intel ne yapmis ya apulari hayatimiza geciren kim amd kucuk cihazlari işlemci koyan arm freesyncnin üstne konan nvidia gbisin millet işi yapsın sen parayı cukkala ohhh
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