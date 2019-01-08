Project Athena ile dizüstünde yeni bir dönem başlıyor

Yıllar boyunca Intel’in özellikle taşınabilir sistemler konusunda trendler oluşturmaya çalıştığını gördük. Bir dönemin Netbook trendi sonrasında ultra ince bilgisayarları tanımlayan Ultrabook trendini görmüştük. Şimdi sırada Project Athena var.

Project Athena nedir?

Project Athena firmanın Windows ve Chrome işletim sistemli dizüstü bilgisayarları daha iyi hale getirme amacını anlatıyor. İşlemciden batarya ömrüne, bağlantı kalitesine ve tasarımına kadar pek çok unsur bu programa göre optimize edilecek.

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Intel kesin detayları vermiyor ancak anında uykudan uyanabilen, ince yapıda, tüm gün kullanım süresi sunan, yapay zekâ desteği barındıran ve farklı kullanım modlarına sahip dizüstü bilgisayarlar bu programa dahil olacak.

Acer, Asus, Dell, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft, Samsung ve Sharp firmaları Project Athena programında yer almış durumda. Yılın ikinci yarısında ilk Project Athena bilgisayarlarını görebileceğiz.