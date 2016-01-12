HTC, Vive ön siparişlerini 29 Şubat'ta toplamaya başlayacak

Uzunca bir süredir geliştirilen Oculus Rift geçtiğimiz günlerde ön siparişleri toplamaya başladı ancak sanal gerçeklik kaskının fiyatı tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı. 599 Dolar (Avrupa'da 699 Euro) fiyatla siparişleri toplayan şirket şimdilik satışa sunulan ilk ürün olmanın avantajını yaşıyor. Bu durumun hemen ardından ise gözler HTC ve Valve'in ortak geliştirdiği Vive kaskına çevrildi.

Vive, Oculus'a göre çok daha genç bir ürün olsa da son çeyreğe hızlı girmiş gibi görünüyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada ön siparişlerin 29 Şubat tarihinden itibaren toplanacağı belirtildi. Son olarak CES 2016 fuarında boy gösteren üründe kask üzerine eklenen ekstra kamerayı görmüştük. Bu sayede kullanıcının dilediği zamanlarda gerçek dünyayla bağlantı kurması daha kolay hale gelirken, prototiplerin de sona yaklaştığı görülüyordu.

Vive'ın ön sipariş fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fiyatın Oculus'a göre daha düşük olması Vive'a büyük bir avantaj kazandıracaktır. Özellikle sanal gerçeklik içeriklerinin kaslı sistemler gerektirdiği düşünülürse tüketicilerin bu ürünlere de çok büyük paralar ödemesi ilk etapta çok olası gözükmüyor. Orta seviyedeki kitleyi yakalamak ilk etapta büyük satışlara sebep olabilir.

http://www.engadget.com/2016/01/11/htc-vive-pre-orders-february-29/