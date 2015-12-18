HTC Vive'ın yeni tasarımı göz dolduruyor

HTC'nin video incelemesine burada yer verdiğimiz başarılı sanal gerçeklik başlığı Vive VR'ın yeni tasarımı ortaya çıktı.

HTC ile dünyaca ünlü yapımcı Valve ortaklığında geliştirilen Vive VR, sanal gerçeklik başlıkları arasından özellikle uzun kullanımlarda mide bulantısı ya da baş dönmesi sorunu yaşatmıyor olmasıyla ayrılıyor. Kısa süre önce 2016 Nisan ayına ertelendiğini öğrendiğimiz başlık, CES 2016'da tanıtılacağı söylenen ikinci versiyonuyla ise çok daha modern görünüyor.

Dikkatli bazı kullanıcılar tarafından ortaya çıkartılan ikinci jenerasyon Vive VR, ilk olarak başlık tarafından başladığımız zaman artık cihaz üzerinde herhangi kablo görünmüyor ve bu sayede daha yekpare bir tasarım elde edilmiş oluyor. Önünde yer alan sensörleri gizlenen cihaz, HTC logosunun yukarıya alındığı ikinci sürümde ayrıca bir tane de kamera barındırıyor. Bu kamera başlığın alt merkezinde aşağıya doğru bakıyor.

HTC Vive'ın ikinci sürümünde en büyük değişiklik kablosuz kontrolcü tarafında yaşanıyor. Mevcut geliştirici versiyonuna oranla çok daha modern, kompakt ve şık görünen yeni kontrolcü, sensörlerin gizlendiğini bu tasarımda dokunmatik yüzey ve tetik mekanizması açısından da olumlu ergonomik değişiklikler alıyor. Kontrolcü her iki el için görev yapıyor.

2016 yılına girmeye çok kısa bir süre kalmışken sanal gerçeklik sektöründeki bilgiler artıyor. Bildiğiniz üzere bu açıdan önümüzdeki yıl büyük bir patlama bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/gaming/the-new-htc-vive-headset-and-controllers-have-leaked-1311472