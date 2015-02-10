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HTC bu yıl Nexus 9 benzeri bir tablet piyasaya sürebilir

4 yıl
2b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC bu yıl Nexus 9 benzeri bir tablet piyasaya sürebilir

HTC'nin geçen yıl Google ile ortaklık yaparak piyasaya sürdüğü Nexus 9 tablet modeli ilgi görünce, firma yeniden tablet pazarında şansını deneyeceğinin sinyallerini vermişti. Flyer ve devamındaki bir iki versiyon sonrasında pazardan elini eteğini çeken HTC için aslında Nexus 9 bir geriye dönüş anlamını taşıyordu.

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre HTC'nin üzerinde çalıştığı tablet modeli boyut ve tasarım olarak Nexus 9'a benzeyecek. Ancak donanım tarafında bazı farklılıklar yer alacak. 

HTC'nin donanım tarafında ne tür farklılıklar yapacağı şimdilik bilinmiyor ancak muhtemel bir microSD yuvası eklentisi, Sense 7 arayüzü, BoomSound hoparlör, Snapdragon 810 güncellemesi akla ilk gelenler arasında. 

HTC'nin MWC 2015 fuarında One M9 amiral gemi modelini tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor ancak bu fuarda herhangi bir tablet tanıtımı yapılmayacak. Modelin yaz aylarına doğru tüketicinin karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-might-be-prepping-its-own-Nexus-9-based-tablet-but-with-different-specs_id65757 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Alınacak tablet bu işte!!


Tabi bir çıksında ondan sonra daha daha net konuşabiliriz
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brshr 4 yıl
böyle bir model için android yanlış seçim. Windows ile daha iyi işler yapılabilir.
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alp0007 4 yıl
Aynısını windowslu yapsa çok tutar.
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napolyon94 4 yıl
Htc flyer dan sonrami, asla!
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Fenomenon 4 yıl
Tutmaz
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emre_fan_club 4 yıl
Süper görünüyor fiyat hangi bantlarda olur acaba?
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likeable1 4 yıl
alınır marka kalitesi tartışılmaz zaten
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