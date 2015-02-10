HTC bu yıl Nexus 9 benzeri bir tablet piyasaya sürebilir





HTC'nin geçen yıl Google ile ortaklık yaparak piyasaya sürdüğü Nexus 9 tablet modeli ilgi görünce, firma yeniden tablet pazarında şansını deneyeceğinin sinyallerini vermişti. Flyer ve devamındaki bir iki versiyon sonrasında pazardan elini eteğini çeken HTC için aslında Nexus 9 bir geriye dönüş anlamını taşıyordu.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre HTC'nin üzerinde çalıştığı tablet modeli boyut ve tasarım olarak Nexus 9'a benzeyecek. Ancak donanım tarafında bazı farklılıklar yer alacak.





HTC'nin donanım tarafında ne tür farklılıklar yapacağı şimdilik bilinmiyor ancak muhtemel bir microSD yuvası eklentisi, Sense 7 arayüzü, BoomSound hoparlör, Snapdragon 810 güncellemesi akla ilk gelenler arasında.





HTC'nin MWC 2015 fuarında One M9 amiral gemi modelini tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor ancak bu fuarda herhangi bir tablet tanıtımı yapılmayacak. Modelin yaz aylarına doğru tüketicinin karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-might-be-prepping-its-own-Nexus-9-based-tablet-but-with-different-specs_id65757