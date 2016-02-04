HTC kötü gidişatı durdurma yolunda

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin son dönemleri çok iyi geçirdiği söylenemez. One M9 ile birlikte başlayan düşüş sonrasında şirket hala belini doğrultabilmiş değil. Son finansal raporda zarar devam ediyor ancak gidişat iyi yönde diyebiliriz.
2015'in 2. çeyreğinde 252 Milyon Dolar zarar eden şirket 3. çeyrekte bu rakamı 139 Milyon Dolara indirebilmişti. Yılın son çeyreğinde ise zarar 101 Milyon Dolar seviyesine kadar geriledi. Her ne kadar şirket yeniden kâr etmeye başlamasa da gidişatın iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz.
One A9 modelinin global pazarda yer almasıyla birlikte 2016 yılının ilk çeyreğinde yükselişin devam etmesi bekliyor. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak HTC Vive sanal gerçeklik kaskı da firma için önemli bir gelir kapısı olabilir. Bu ürünlerin yanında yeni tasarım anlayışıyla ve Snapdragon 820 çipsetini kullanacak M10 amiral gemisi de küsen HTC severlerin gönlünü kazanmaya çalışacak.
http://investors.htc.com/phoenix.zhtml?c=148697&p=irol-financial Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2500 liraya sattığı ama 1800 lira edecek telefonları 2400 liraya mı satacakmış?
Bu kafayla bir halt olmaz HTC. Güzel telefon yapıyorum diye fiyat olarak Apple'ı baz alıp fiyatlandırma yaparsan, ağzınla kuş tutsan o zararı durduramazsın...
Onceden i-mate vb firmalara f/p ureten HTC hala kendisini Windows Mobile doneminde zannediyor sanirim. Bitti o WM6.1, WM6.5 donemleri; Touch Pro, Touch HD, HD2 vb modellerin herbirinin goz doldurdugu zamanlar HTC.
Pazarda Samsung, LG, Xiaomi, Lenovo, Asus vb. ureticiler varken ve ayni Android'i kullaniyorken HTC'nin Apple-vari fiyat politikasi kullanicilari cok da cezbetmiyor acikcasi. Yazilimda arayuzu ile dikkat cektigi donemlerde geride kaldi zira bu firmalarda arayuzde onemli mesafe katettiler. A9 ile dusuk kar marji gutmedigi de ortada. Snapdragon 808 ile 2500 TL benzeri fiyatlara cihaz satmaya ugrasiyorken ayni chipsetli LG G4 1500 TL dolaylarinda bulunabiliyor haliyle satamiyor.