HTC kötü gidişatı durdurma yolunda

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin son dönemleri çok iyi geçirdiği söylenemez. One M9 ile birlikte başlayan düşüş sonrasında şirket hala belini doğrultabilmiş değil. Son finansal raporda zarar devam ediyor ancak gidişat iyi yönde diyebiliriz.

http://investors.htc.com/phoenix.zhtml?c=148697&p=irol-financial

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2015'in 2. çeyreğinde 252 Milyon Dolar zarar eden şirket 3. çeyrekte bu rakamı 139 Milyon Dolara indirebilmişti. Yılın son çeyreğinde ise zarar 101 Milyon Dolar seviyesine kadar geriledi. Her ne kadar şirket yeniden kâr etmeye başlamasa da gidişatın iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz.One A9 modelinin global pazarda yer almasıyla birlikte 2016 yılının ilk çeyreğinde yükselişin devam etmesi bekliyor. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak HTC Vive sanal gerçeklik kaskı da firma için önemli bir gelir kapısı olabilir. Bu ürünlerin yanında yeni tasarım anlayışıyla ve Snapdragon 820 çipsetini kullanacak M10 amiral gemisi de küsen HTC severlerin gönlünü kazanmaya çalışacak.