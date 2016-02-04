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HTC kötü gidişatı durdurma yolunda

Mali açıdan zor zamanlar geçiren HTC 2015'in son çeyreğine ilişkin raporunu yayınladı. Şirket zararını azaltmaya devam ediyor ancak hala yeniden kâr etmeye başlamış değil.
3 yıl
4,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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HTC kötü gidişatı durdurma yolunda
 
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC'nin son dönemleri çok iyi geçirdiği söylenemez. One M9 ile birlikte başlayan düşüş sonrasında şirket hala belini doğrultabilmiş değil. Son finansal raporda zarar devam ediyor ancak gidişat iyi yönde diyebiliriz.

2015'in 2. çeyreğinde 252 Milyon Dolar zarar eden şirket 3. çeyrekte bu rakamı 139 Milyon Dolara indirebilmişti. Yılın son çeyreğinde ise zarar 101 Milyon Dolar seviyesine kadar geriledi. Her ne kadar şirket yeniden kâr etmeye başlamasa da gidişatın iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz.

One A9 modelinin global pazarda yer almasıyla birlikte 2016 yılının ilk çeyreğinde yükselişin devam etmesi bekliyor. Yıl içerisinde piyasaya çıkacak HTC Vive sanal gerçeklik kaskı da firma için önemli bir gelir kapısı olabilir. Bu ürünlerin yanında yeni tasarım anlayışıyla ve Snapdragon 820 çipsetini kullanacak M10 amiral gemisi de küsen HTC severlerin gönlünü kazanmaya çalışacak. 
http://investors.htc.com/phoenix.zhtml?c=148697&p=irol-financial Yorum Yaz
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dbaggio 3 yıl en beğenilen
Zaten m10 da bişeye benzemezse kapıları kilitleyip evlerine giderler
1 Yanıt Yanıtla +12
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OverClocK1ng 3 yıl
Nasıl yapacakmış?
2500 liraya sattığı ama 1800 lira edecek telefonları 2400 liraya mı satacakmış?
Bu kafayla bir halt olmaz HTC. Güzel telefon yapıyorum diye fiyat olarak Apple'ı baz alıp fiyatlandırma yaparsan, ağzınla kuş tutsan o zararı durduramazsın...
Nasıl yapacakmış?2500 liraya sattığı ama 1800 lira edecek telefonları 2400 liraya mı satacakmış?Bu kafayla bir halt olmaz HTC. Güzel telefon yapıyorum ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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danGerfuLL 3 yıl
Insanlar artik kaliteyi ucuza almak istiyor. Apple gibi bir sukseye de sahip olmayan HTC bu fiyat politikasiyla surunuyor.

Onceden i-mate vb firmalara f/p ureten HTC hala kendisini Windows Mobile doneminde zannediyor sanirim. Bitti o WM6.1, WM6.5 donemleri; Touch Pro, Touch HD, HD2 vb modellerin herbirinin goz doldurdugu zamanlar HTC.

Pazarda Samsung, LG, Xiaomi, Lenovo, Asus vb. ureticiler varken ve ayni Android'i kullaniyorken HTC'nin Apple-vari fiyat politikasi kullanicilari cok da cezbetmiyor acikcasi. Yazilimda arayuzu ile dikkat cektigi donemlerde geride kaldi zira bu firmalarda arayuzde onemli mesafe katettiler. A9 ile dusuk kar marji gutmedigi de ortada. Snapdragon 808 ile 2500 TL benzeri fiyatlara cihaz satmaya ugrasiyorken ayni chipsetli LG G4 1500 TL dolaylarinda bulunabiliyor haliyle satamiyor.
Insanlar artik kaliteyi ucuza almak istiyor. Apple gibi bir sukseye de sahip olmayan HTC bu fiyat politikasiyla surunuyor.Onceden i-mate vb firmala...
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atilasat 3 yıl
xiaomi'den ne fazlan varki onun iki-üç katına cihaz satıyorsun ey HTC. bat da kurtulallım artık
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Roque_Jn 3 yıl
One m8 i de unutmamak lazim.. Bence kendi jenerasyonunun en iyi telefonu oydu..
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winwin35 3 yıl Roque_Jn
Roque_Jn

One m8 i de unutmamak lazim.. Bence kendi jenerasyonunun en iyi telefonu oydu..

M9 bana göre m8 den iyi bir telefon ve stabiliteyle birlikte rakiplerinin özellik diye sunup, cihazın stabilitesi, batarya performansı, vs gbi konularında sıkıntı yaşatmaktansa, optimum performans gösterecek şekilde kendi sınırları çerçevsinde sunduğu özelliklerle iyi bir telefon

tasarım m8 in aynısı ki bu da tasarımı iyi kılar, metal kasa da sağlamlık hissi vermekte.

O yüzden m9 da iyi bir telefon kendi jenarasyonunda
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MambaVino 3 yıl
M7 Telefonu ile o zamanki donemde telefonun rakiplerine kiyasla daha ustun bir cihaz cikarmisti ve herkesin ilgisini cekmisti hatta o donem yilin telefonu odulunu almisti tabi kamera haric kamerasi on arka ikiside berbatti sonra telefon ustune koyup dahada ozellikler ekleyecegine kamerasini duzeltecegi rakiplerine kamerada yarisacagina M8 ve M9'da resmen kendini baltaladi ayni cihazlari surdu farklilik yoktu ve yine kameralari cok kotuydu M9 digerlerine gore iyiydi ama oda rakiplerine gore baya geride kotu durumdaydi fiyatinada bakinca Apple politikasini izleyince sonuc dogal M7'den sonra yakaladigi cikisi akilci olarak ustune koyarak kamerasini ust seviyeye getirerek devam etselerdi Android de en cok satilan cihaz olurdu bundan sonra herkes Apple Samsung ve Sony kullanirken guven kazanmalari zor olacak .
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alper-tgn 3 yıl
Dayanabilirse birkaç yıla anca kar eder
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alper-tgn 3 yıl
Dayanabilirse birkaç yıla anca kar eder
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danGerfuLL 3 yıl
Insanlar artik kaliteyi ucuza almak istiyor. Apple gibi bir sukseye de sahip olmayan HTC bu fiyat politikasiyla surunuyor.

Onceden i-mate vb firmalara f/p ureten HTC hala kendisini Windows Mobile doneminde zannediyor sanirim. Bitti o WM6.1, WM6.5 donemleri; Touch Pro, Touch HD, HD2 vb modellerin herbirinin goz doldurdugu zamanlar HTC.

Pazarda Samsung, LG, Xiaomi, Lenovo, Asus vb. ureticiler varken ve ayni Android'i kullaniyorken HTC'nin Apple-vari fiyat politikasi kullanicilari cok da cezbetmiyor acikcasi. Yazilimda arayuzu ile dikkat cektigi donemlerde geride kaldi zira bu firmalarda arayuzde onemli mesafe katettiler. A9 ile dusuk kar marji gutmedigi de ortada. Snapdragon 808 ile 2500 TL benzeri fiyatlara cihaz satmaya ugrasiyorken ayni chipsetli LG G4 1500 TL dolaylarinda bulunabiliyor haliyle satamiyor.
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kadirirdem 3 yıl
fiyat olarak Apple' değilde Lg'yi Rakip Olarak Görmeli bence 2015 de s810 un faciasına uğradılar bu sene ayaklarını denk alıp ona göre yapsınlar yoksa dükkanı kapatıp dağılırlar....
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denizci535 3 yıl
Gorunum a9 a benzemesin. M7 in kasayi kullanin 12ultra piksel 1.7 lens acikligi koyun bu kadar zormu? Zorsa birakip bu isi s.. gitsunler artik. Kullaniciyi kaele bile almiyorlar. M9 ve plusi da patladi a9 u da sirada m10 patlarsa hepsini isden kovsunlar.
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baycihan 3 yıl
O leş a9 u ile kar yapmayı mı düşünüyormuş birde? sorsa söylerdim zarar etceğini... (sormadı)
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Fenomenon 3 yıl
Yazık olacak HTC'ye. M10 doğru düzgün bişey olmazsa bir daha ağzıyla kuş tutsa bile kimse dönüp bakmaz.
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