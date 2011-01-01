HTC, merakla beklenen Android tabletini ''Scribe'' olarak mı isimlendirdi?

Apple, Samsung, Research in Motion (BlackBerry) ve Motorola gibi büyük üreticilerin ardından HTC'nin de yepyeni bir tablet üzerinde çalıştığı uzun süredir internette konuşulmaktaydı. Kısa bir süre önce internette yayınlanan bilgilere göre HTC, tabletini Scribe olarak isimlendirebilir.

HTC'nin tabletinin Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacağı, Nvidia'nın son günlerde yükselişe geçen Tegra 2 platformundan güç alacağı, 1280x720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacağı, Wi-Fi bağlantısı, GPS ve 32 GB dahili flash belleği bünyesinde barındıracağı söylentiler arasında. 6 ocak tarihinde teknoloji severlere kapısını açacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nı (CES 2011) şimdiden merakla bekliyoruz.

http://www.uspto.gov/