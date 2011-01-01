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HTC, merakla beklenen Android tabletini ''Scribe'' olarak mı isimlendirdi?

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Apple, Samsung, Research in Motion (BlackBerry) ve Motorola gibi büyük üreticilerin ardından HTC'nin de yepyeni bir tablet üzerinde çalıştığı uzun süredir internette konuşulmaktaydı. Kısa bir süre önce internette yayınlanan bilgilere göre HTC, tabletini Scribe olarak isimlendirebilir.

HTC'nin tabletinin Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacağı, Nvidia'nın son günlerde yükselişe geçen Tegra 2 platformundan güç alacağı, 1280x720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olacağı, Wi-Fi bağlantısı, GPS ve 32 GB dahili flash belleği bünyesinde barındıracağı söylentiler arasında. 6 ocak tarihinde teknoloji severlere kapısını açacak olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nı (CES 2011) şimdiden merakla bekliyoruz.


http://www.uspto.gov/ Yorum Yaz
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lordrdley 8 yıl
tutulucak bir ürün olucak dedim olucak :D
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Inalough 8 yıl
2011 Tabletlerin savaş yılı olacak heralde
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Vipracing 8 yıl
HTC gerçek anlamda tablet için tasarlanmış (ki bunu Google ın hazırladığını hepimiz biliyoruz)bir işletim sistemi ile kendi üst düzey tasarım&kalitesini yeni cihaza yansıtır ise iPad in (Bence) gerçek rakibi olur.Dikkat ettiyseniz alelacele hazır olmadan bir cihaz çıkarmamaya özen gösteriyorlar+yazılım desteği en iyi olan firmalardan birisidir.
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Batuist 8 yıl
HTC gerçekten kaliteli ürünler üretiyor. tabletide bir şekilde sense arabirimi gibi bir arabirim ile piyasaya çıkarırsa oldukça tutulur gibime geliyor..
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