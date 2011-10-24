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HTC yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich'e büyük umutlar besliyor

7 yıl
5,6b
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15
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın tablet ve akıllı telefonları tek versiyon altında toplayacak Android sürümü Ice Cream Sandwich'i duyurmasının ardından üretici firmalar da hazırlıklarına başladı. Sony Ericsson'un 2011 Xperia serisine ICS güncellemesinin yayınlanacağını duyurmasının ardından HTC de bir açıklama yaptı.

HTC duyurusunda ilerleyen haftalarda mümkün olduğu kadar fazla sayıda modeli ICS sürümüne güncellemek istediklerini açıkladı. Resmi Facebook sayfasında HTC sürümler arası geçişin nasıl olduğunu, neler yapmak istediklerini, ne kadar cihaza güncelleme planladıklarını kullanıcılara aktardı.

Hızlı ve stabil güncellemeler konusunda endüstri lideri olduğunu belirten HTC, yeni sürümün özellik ve fonksiyonlarını yakından incelediklerini, tüm cihazlarını bu sürüme geçirmek istediklerini ve mümkün olduğu kadarıyla bunu yapacaklarını vurguladı.

HTC ayrıca en iyi performans ve kullanım için dikkatli bir donanım ve yazılım dengesi gözetmek gerektiğine dikkat çekiyor. Google da ICS sürümü ile ilgili Gingerbread sürümünün gerektirdiğinden daha fazla donanım gereksinimi olmayacağını duyurmuştu.

HTC güncellemeyi alacak cihazlarıyla ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen haftalarda yapacak ancak hali hazırda üretimi olmayan cihazlara ICS güncellemesi geleceğini düşünmek yanlış bir tahmin olur.

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jenizaro 7 yıl en beğenilen
"HTC güncellemeyi alacak cihazlarıyla ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen haftalarda yapacak ancak hali hazırda üretimi olmayan cihazlara ICS güncellemesi geleceğini düşünmek yanlış bir tahmin olur."
Yok artık daha neler. Desire HD çıkalı daha 1 yıl oldu ama artık üretilmiyor (satışı yapılıyor ama stoklardan) diye güncelleme gelmezse yakarım bu telefonu ben.
"HTC güncellemeyi alacak cihazlarıyla ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen haftalarda yapacak ancak hali hazırda üretimi olmayan cihazlara ICS güncellemesi gel...
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DH Misafiri 7 yıl
sense + ıcs bambaşka olacak bambaşkaa
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xetfoo 7 yıl
.AnasoN.

şimşek548 wildfire s e guncelleme gelir mi sizce?
Bende bunu düşündüm ama hiç sanmıyorum doğrusu


Geç oldu ama cevap vereyim HTC Turkiye Görevlisinin açıklamasına göre biz cihazlara 8-10 ay destek veririz demişti bunu dikkate alın.

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fyilmaz 7 yıl
berkcombil
Donanımı yettiği sürece tüm cihazlar güncellemeleri sorunsuz almalıdır fakat aklımdan kaldığı kadarıyla geçen seneki Desire olayından sonra fazla umutlanmamak lazım derim.Aynı donanıma sahip olmasına rağmen HTC Nexusa gingerbread güncellmesi vereceğini fakat Desirea düşük donanımdan ötürü veremeyeceğini söylemiş,kullanıcıların aptal olmadığını da görünce Desireda Gingerbreadı almıştı.

Bende desire var gingerbread güncellemesi falan almadım, sürekli kontrol ediyorum güncelemeleri hala güncelleme yok diyor.
Bence madem ki android açık bir işletim sistemi google üreticilerden bağımsız olarak kendiside güncel versiyona rom hazırlayıp sunmalı üretici güncelleme yayınlamazsa isteyen onu kurup kullanabilmeli.
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swes 7 yıl
galaxy s için güncelleme gelecek mi?
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Max payne 35 7 yıl
İşin en güzel yanı giriş ve orta segmentteki telefonlarda bu güncellemeyi rahat alabilecek.
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orjSin 7 yıl
hızlı ve stabil güncellemeler konusunda endüstri lideri mi ? bence don değiştirir gibi tepe seviye cihaz tanıtımı konusunda liderler . abuk subuk işler yapmaya başladılar . madem lider , çıkarsın wildfire s gibi giriş seviyesi modellerine ics ya da hiç olmadı sense 3.5 li bi gingerbread görelim. aylar önce söyledikleri s-off serbestliği sağlayan güncellemeyi bile yayınlayamadılar hala.
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berkcombil 7 yıl
Donanımı yettiği sürece tüm cihazlar güncellemeleri sorunsuz almalıdır fakat aklımdan kaldığı kadarıyla geçen seneki Desire olayından sonra fazla umutlanmamak lazım derim.Aynı donanıma sahip olmasına rağmen HTC Nexus'a gingerbread güncellmesi vereceğini fakat Desire'a düşük donanımdan ötürü veremeyeceğini söylemiş,kullanıcıların aptal olmadığını da görünce Desire'da Gingerbread'ı almıştı.
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acmtncy 7 yıl
jenizaro
HTC güncellemeyi alacak cihazlarıyla ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen haftalarda yapacak ancak hali hazırda üretimi olmayan cihazlara ICS güncellemesi geleceğini düşünmek yanlış bir tahmin olur.Yok artık daha neler. Desire HD çıkalı daha 1 yıl oldu ama artık üretilmiyor (satışı yapılıyor ama stoklardan) diye güncelleme gelmezse yakarım bu telefonu ben.

gingerbreadden daha fazla sistem gereksinimi olmadığını söylemiş google.desire hd de gingerbreadı sorunsuzca çalıştırıyor zaten yeterli bir donanım var. çıkalı 18 ay olmadığına göre htcnin başka çaresi yok gibi
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Ekabirr 7 yıl
Apple'dan ders almaları lazım bütün firmaların.
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jenizaro 7 yıl en beğenilen
"HTC güncellemeyi alacak cihazlarıyla ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen haftalarda yapacak ancak hali hazırda üretimi olmayan cihazlara ICS güncellemesi geleceğini düşünmek yanlış bir tahmin olur."
Yok artık daha neler. Desire HD çıkalı daha 1 yıl oldu ama artık üretilmiyor (satışı yapılıyor ama stoklardan) diye güncelleme gelmezse yakarım bu telefonu ben.
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simsek548 7 yıl
wildfire s e guncelleme gelir mi sizce?
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.AnasoN. 7 yıl simsek548
şimşek548

wildfire s e guncelleme gelir mi sizce?

Bende bunu düşündüm ama hiç sanmıyorum doğrusu
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