HTC yeni Android sürümü Ice Cream Sandwich'e büyük umutlar besliyor

Google'ın tablet ve akıllı telefonları tek versiyon altında toplayacak Android sürümü Ice Cream Sandwich'i duyurmasının ardından üretici firmalar da hazırlıklarına başladı. Sony Ericsson'un 2011 Xperia serisine ICS güncellemesinin yayınlanacağını duyurmasının ardından HTC de bir açıklama yaptı.





HTC duyurusunda ilerleyen haftalarda mümkün olduğu kadar fazla sayıda modeli ICS sürümüne güncellemek istediklerini açıkladı. Resmi Facebook sayfasında HTC sürümler arası geçişin nasıl olduğunu, neler yapmak istediklerini, ne kadar cihaza güncelleme planladıklarını kullanıcılara aktardı.





Hızlı ve stabil güncellemeler konusunda endüstri lideri olduğunu belirten HTC, yeni sürümün özellik ve fonksiyonlarını yakından incelediklerini, tüm cihazlarını bu sürüme geçirmek istediklerini ve mümkün olduğu kadarıyla bunu yapacaklarını vurguladı.





HTC ayrıca en iyi performans ve kullanım için dikkatli bir donanım ve yazılım dengesi gözetmek gerektiğine dikkat çekiyor. Google da ICS sürümü ile ilgili Gingerbread sürümünün gerektirdiğinden daha fazla donanım gereksinimi olmayacağını duyurmuştu.





HTC güncellemeyi alacak cihazlarıyla ilgili detaylı açıklamaları ilerleyen haftalarda yapacak ancak hali hazırda üretimi olmayan cihazlara ICS güncellemesi geleceğini düşünmek yanlış bir tahmin olur.