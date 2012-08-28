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HTC yıl sonuna doğru tablet bilgisayar pazarına tekrar giriş yapabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen yıl piyasaya sürdüğü Flyer ve Jetstream modelleriyle istediği satış rakamlarını elde edemeyen HTC, bu alandaki yatırımlarını bir süreliğine durdurmuştu. Microsoft'un tablet bilgisayarları hedef alan Windows RT ekosisteminin de dışında kalan Tayvanlı üretici, sektöre Android işletim sistemi ile birlikte yıl sonunda tekrar giriş yapabilir.
Digitimes'ın donanım bileşeni üreticilerinden edindiği bilgiye göre; HTC yeni tablet cihazları için Pegatron Technology ile görüşüyor ve fiyat stratejisinde önemli düzenlemeler yapmayı planlıyor. Akıllı telefon pazarında da düşüş yaşayan tecrübeli üreticinin piyasadan silinmemek için sıkı önlemler alacağı rapor edilmişti.
Daha önce Google'ın ilk tablet bilgisayarı için teklif götürdüğü Tayvan merkezli firmalar arasında yer alan HTC, ekonomik bir ürün piyasaya sürerek marka değerini kaybetmek istemediğini ifade etmişti. Bunun üzerine mevcut seçenekleri değerlendirerek tüketici memnuniyeti sağlayabilecek ve geniş tedarik zincirine sahip ASUS tercih edilmişti.
Haziran'ın sonunda resmiyet kazanan Nexus 7 adlı 200$ altı segmente mensup aygıt, şimdiye kadar 3 milyon civarında sattı. Üstelik bu cihaz ASUS'un marka değerini olumlu yönde etkiledi Google'ın teklifini reddettiği için pişman olan HTC, yine Tayvan'da konumlanan bir ODM ile anlaşarak 199$-249$ seviyesinden yeni bir cihaz satışa sunacak.
HTC, 7 inç ya da 10 inç büyüklüğünde bir tablet bilgisayar geliştirmek istiyor. 2012 yılı sonuna kadar tüketiciyle buluşması beklenen cihazda Android işletim sistemi ve NVIDIA'nın bütçe dostu Kai platformunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca ikinci nesil HTC Scribe teknolojisini de 

http://www.digitimes.com/news/a20120827PD203.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Bence çok doğru bir karar olur. Htc tasarımlarını ve donanımsal olarak tatmin edici ürünleri tablet piyasasında tekrar görmek süper olur.
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sarjaleti 6 yıl
Arada sırada şanslarını deneyip çekiliyorlar. Devamlılık olmadan nasıl başarılı olacaklar ki?
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Illuminn 6 yıl
Kim ne derse desin HTC bu noktadan sonra adam olmaz.

HTCciler eksilerse şaşmam
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teramit 6 yıl
hani bazen yorumlar oluyor Türkiye neden telefon üretmiyor diye, yada şu marka o kadar iyi ürünleri var neden iyi telefonları yok diye, bu ve benzeri haberleri o arkadaşlara tavsiye ediyorum , rekabetin yoğun olduğu ortamda arge yapıp ürün satmak hiç te zannedildiği kadar kolay değil.Çok basit yönetim hatalarıyla büyük bir firma rahatlıkla batabilir.Rekabetin olduğu piyasalarda sonuçlar çok hızlı görülür.
Microsoft un egemen olduğu pc os piyasasında rekabet yok , o yüzden adamlar hata bile yapsa yanlış bile yönetse ciddi zarar görmüyorlar, biz önceki üründe rezil bir iş yaptık ama şimdi yapmadık bile diyebiliyorlar.
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erci501 6 yıl
çeşitlilik bize yarar :)
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abdulmusavvir 6 yıl
Şaşırdım açıkçası, Hatice'nin telefonlarda kalite en üst düzeydi ama fiyatta hiç acıması yok, 280 liraya güzel kullanışlı ve iş gören cihazlar alınabilen tablet piyasasına fiyatta da rekabet etmek üzere girecek, bu gerçekleşirse kafamdaki paracı Hatice imajı yıkılır, güzel gelişme.
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mesona 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

Daha önce Google'ın ilk tablet bilgisayarı için teklif götürdüğü Tayvan merkezli firmalar arasında yer alan HTC, ekonomik bir ürün piyasaya sürerek marka değerini kaybetmek istemediğini ifade etmişti.

htc sana bir adet
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