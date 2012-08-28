HTC yıl sonuna doğru tablet bilgisayar pazarına tekrar giriş yapabilir





Geçen yıl piyasaya sürdüğü Flyer ve Jetstream modelleriyle istediği satış rakamlarını elde edemeyen HTC, bu alandaki yatırımlarını bir süreliğine durdurmuştu. Microsoft'un tablet bilgisayarları hedef alan Windows RT ekosisteminin de dışında kalan Tayvanlı üretici, sektöre Android işletim sistemi ile birlikte yıl sonunda tekrar giriş yapabilir.

Digitimes'ın donanım bileşeni üreticilerinden edindiği bilgiye göre; HTC yeni tablet cihazları için Pegatron Technology ile görüşüyor ve fiyat stratejisinde önemli düzenlemeler yapmayı planlıyor. Akıllı telefon pazarında da düşüş yaşayan tecrübeli üreticinin piyasadan silinmemek için sıkı önlemler alacağı rapor edilmişti.

Daha önce Google'ın ilk tablet bilgisayarı için teklif götürdüğü Tayvan merkezli firmalar arasında yer alan HTC, ekonomik bir ürün piyasaya sürerek marka değerini kaybetmek istemediğini ifade etmişti. Bunun üzerine mevcut seçenekleri değerlendirerek tüketici memnuniyeti sağlayabilecek ve geniş tedarik zincirine sahip ASUS tercih edilmişti.

Haziran'ın sonunda resmiyet kazanan Nexus 7 adlı 200$ altı segmente mensup aygıt, şimdiye kadar 3 milyon civarında sattı. Üstelik bu cihaz ASUS'un marka değerini olumlu yönde etkiledi Google'ın teklifini reddettiği için pişman olan HTC, yine Tayvan'da konumlanan bir ODM ile anlaşarak 199$-249$ seviyesinden yeni bir cihaz satışa sunacak.

HTC, 7 inç ya da 10 inç büyüklüğünde bir tablet bilgisayar geliştirmek istiyor. 2012 yılı sonuna kadar tüketiciyle buluşması beklenen cihazda Android işletim sistemi ve NVIDIA'nın bütçe dostu Kai platformunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca ikinci nesil HTC Scribe teknolojisini de

http://www.digitimes.com/news/a20120827PD203.html