HTC'nin One serisi için aksesuarları İngiltere'de ortaya çıktı

Qualcomm'un Snapdragon S4 platformunun üretiminde iddia edilen gecikme ve henüz One X modelinin resmi olarak herhangi bir standda boy göstermemiş olması, HTC'nin One serisini merakla bekleyenler için biraz endişeye sebep oldu. Bununla birlikte One serisine yönelik üretilen iddialı aksesuarlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor.





HTC'nin İngiltere çevrimiçi mağazasında ortaya çıkan aksesuarlardan bazıları 29.99 pound fiyat etiketine sahip BH M500 Bluetooth kulaklık, 79.99 pound fiyat etiketine sahip HTC Media Link HD yüksek çözünürlüklü kablosuz medya içeriği aktarım adaptörü, 89.99 pound değerinde Bluetooth konferans hoparlörü, modele göre değişen masaüstü standları, MHL aktarım kabloları, kılıflar, araç şarj adaptörleri, kablolu kulaklıklar, 3. parti kablosuz bağlantı kitleri şeklinde sıralanıyor.





HTC'nin One serisi bir değişiklik olmazsa bahar aylarında global olarak satışa sunulacak ve aksesuar ürünleri de piyasaya çıkış günü için hazır bekliyor.