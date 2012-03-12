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HTC'nin One serisi için aksesuarları İngiltere'de ortaya çıktı

7 yıl
3b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm'un Snapdragon S4 platformunun üretiminde iddia edilen gecikme ve henüz One X modelinin resmi olarak herhangi bir standda boy göstermemiş olması, HTC'nin One serisini merakla bekleyenler için biraz endişeye sebep oldu. Bununla birlikte One serisine yönelik üretilen iddialı aksesuarlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor.

HTC'nin İngiltere çevrimiçi mağazasında ortaya çıkan aksesuarlardan bazıları 29.99 pound fiyat etiketine sahip BH M500 Bluetooth kulaklık, 79.99 pound fiyat etiketine sahip HTC Media Link HD yüksek çözünürlüklü kablosuz medya içeriği aktarım adaptörü, 89.99 pound değerinde Bluetooth konferans hoparlörü, modele göre değişen masaüstü standları, MHL aktarım kabloları, kılıflar, araç şarj adaptörleri, kablolu kulaklıklar, 3. parti kablosuz bağlantı kitleri şeklinde sıralanıyor.

HTC'nin One serisi bir değişiklik olmazsa bahar aylarında global olarak satışa sunulacak ve aksesuar ürünleri de piyasaya çıkış günü için hazır bekliyor.

http://www.htcaccessorystore.com/uk/p_htc_phone.aspx?i=229814 Yorum Yaz
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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
HTC MWC'de z*cti simdi siviyor bahara degil yaza cikarsa o zaman da tuyu dikmis olacak.
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tekinsi 6 yıl
htc.web.tr/...
vermiş olduğunuz bağlantıdaki kulaklığa buradan ulaşabilirsiniz. htc.web.tr/...
ben buldum sağlam çalışıyor.
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RAN7843 7 yıl
bana göre htc on numara harika firma ve kaliteli ürünler yapıyorrrrrrr araç içi kullanım fonksiyonuna bayıldımmmm
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E_Aydin35 7 yıl
PsVita gibi özel aksesuarlar ha? :) neden şunlar telefonla bir tolerans yapıp gönderseler :) ee tabi onlar içinde artı bir para kazanma olanağı..
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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
HTC MWC'de z*cti simdi siviyor bahara degil yaza cikarsa o zaman da tuyu dikmis olacak.
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eeevrim 7 yıl
bu htc bir i phone gibi populer olursa bizim yan sanayiciler bu parcalarin hepsini uretir kesin
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söny 7 yıl eeevrim
eeevrim

bu htc bir i phone gibi populer olursa bizim yan sanayiciler bu parcalarin hepsini uretir kesin

Aslında çok populer türkiyede pek fazla bilenen kitlesi yok fakat söyle birşey var htc serisi son dönemler büyük düşüşlerde olduğu için kendini kurtarmaya calısıyor dünya üzerinde eski satış rakamlarını yakalarsa 3 4seneyede türkiyede bir bb gibi kullancısı olur
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