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HTC'nin Sense ara birimi Windows Phone 7 ve Android 3.0'da da olacak

8 yıl
13,7b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden Tayvan merkezli HTC, geliştirme çalışmalarına 2006 yılında başladığı ve bugün güncel pek çok modelinde kullandığı Sense ara birimini, yeni nesil işletim sistemlerinde de kullanmayı planlıyor. Özellikle Windows Mobile tabanlı modellerinde (HD2) ciddi kullanım kolaylıkları sunan ancak öte taraftan sistem kaynaklarını da bir o kadar tüketen Sense ara birimi, Windows Phone 7 ve Android 3.0'da da olacak. HTC tarafından doğrulanan bu bilgiye göre firma, yeni işletim sistemlerine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni işletim sistemleri için bir takım yenilikler içermesi ve güncellemeler alması beklenen Sense ara birimi için HTC cephesinden gelen bilgiler, Windows Phone 7'de, Windows Mobile 6.5'deki gibi tam entegrasyonlu bir yapı sunamayacağı yönünde. Zira yüksek stabilite, kararlılık ve bazı diğer nedenlerden ötürü Microsoft'un, Windows Phone 7'de temel kullanım deneyimleriyle ilgili bazı sınırlamalara gideceği iddia ediliyor.

HTC'nin, Windows Phone 7 ve Android 3.0 tabanlı yeni telefonlarını yıl sonunda lanse etmesi bekleniyor.


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cperinaz 8 yıl
MS öyle demiyor ama ;)
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malcomgerenimo 8 yıl
hd2 ye win mo 7 destegi gelmez ve htc bi sey yapmazsa o zaman hic gözümde degeri kalmaz htc nin. büyük marka olmak dunya paralara telefon satmakla degil sattıktan sonra destek vermeye devam etmekle olur.
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kckfrk 8 yıl
bu haber sevinirdi beni valla dostum haberi izinsiz olarak blogumda yayınladım bilgin olsun.
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Erasmus78 8 yıl
Bu da demektir ki; HTC sahipleri sabır taşı bilemeye devam edecekler. Ya da custom rom kullanacaklar.
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mehmetgirgin 8 yıl
bence htc türkiyede fabrika falan açsa bayağı kazanır telefona meraklı bi ülkeyiz bide hem doğu hemde orta doğuya buradan açılır.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
htc o kadarda yaygınlasamadı turkiyede.se eskisi gibi değil ama değişebilir hersey
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rcelik21 8 yıl
yeni nesilde artık htc,iphone,blacberry nin vuvuzellası ötcek
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mert.tdg 8 yıl
bu saatten sonra sonyericsson'un yaptığı/yapacağı patlama hiç bi işe yaramaaz bence.hala se kullanırım ama türkiye pazarını es geçtikten sonra çok üst düzey modellerde üretseler onlara sadece uzaktan bakmakla yetinebiliriz.
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fieldyturbo19 8 yıl
umarım sony ericsson duzgun atılımlar ve argelerle htc ye rakip olur hatta gecebilir
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gorlinux 8 yıl
Htc koptu gitti, artık onu durdurmak imkansız, kaliteyi düşürmezler aynen devam ederlerse 3-4 sene içinde Doğru-dürüst pda markası kalmaz piyasada
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