HTC'nin Sense ara birimi Windows Phone 7 ve Android 3.0'da da olacak

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden Tayvan merkezli HTC, geliştirme çalışmalarına 2006 yılında başladığı ve bugün güncel pek çok modelinde kullandığı Sense ara birimini, yeni nesil işletim sistemlerinde de kullanmayı planlıyor. Özellikle Windows Mobile tabanlı modellerinde (HD2) ciddi kullanım kolaylıkları sunan ancak öte taraftan sistem kaynaklarını da bir o kadar tüketen Sense ara birimi, Windows Phone 7 ve Android 3.0'da da olacak. HTC tarafından doğrulanan bu bilgiye göre firma, yeni işletim sistemlerine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni işletim sistemleri için bir takım yenilikler içermesi ve güncellemeler alması beklenen Sense ara birimi için HTC cephesinden gelen bilgiler, Windows Phone 7'de, Windows Mobile 6.5'deki gibi tam entegrasyonlu bir yapı sunamayacağı yönünde. Zira yüksek stabilite, kararlılık ve bazı diğer nedenlerden ötürü Microsoft'un, Windows Phone 7'de temel kullanım deneyimleriyle ilgili bazı sınırlamalara gideceği iddia ediliyor.

HTC'nin, Windows Phone 7 ve Android 3.0 tabanlı yeni telefonlarını yıl sonunda lanse etmesi bekleniyor.