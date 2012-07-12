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HTC'nin dört çekirdekli Tegra 3 çipsete sahip Vertex kod adlı tablet bilgisayarı ortaya çıktı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bir HTC sözcüsünün geçen gün yaptığı açıklamayla resmen doğrulanan Tayvanlı üreticinin yeni nesil tablet bilgisayarına ait ilk test sonucu internete sızdı. Vertex kod adlı cihaz, NenaMark sitesinde listendi ve bu sayede bazı teknik detayları ortaya çıktı.
1280 x 752 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olan Vertex, Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle geliyor. Ekran üzerinde dolaşım butonları ihtiva ettiği için aslında WXGA (1280 x 800 piksel) olan yerel çözünürlüğü bu şekilde algınmış. 
Daha önce Çin ve Tayvan konumlu iki kullanıcının testleri AnTuTu Benchmark tarafından sergilenmişti. Bu sonuçlardan Android 4.0.1'li 1.4GHz, Android 4.0.3'lü ise;1.3GHz hızında çalışan bir çipsetle teste tabi tutulmuştu. Henüz sızan NenaMark2 sonucuyla da Vertex'in 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 ile donatıldığı kesinleşti. Ancak işlemcilerin hangi hızla çalışacağını tam olarak bilemiyoruz.
7 inçlik HTC Fyler'ın devam modeli olması beklenen Vertex kod adlı yeni tabletin yine Flyer'da kullanılan HTC Scribe teknolojisini taşıması muhtemel. Eşsiz bir yazma deneyimi sunacak Scribe için ekran büyüklüğünün aynı seviyede kalacağı ve ekonomik bir fiyatlandırmanın yapılacağı tahmin ediliyor.
Dün resmen dile getirilen yeni HTC tablet bilgisayarı, bugün gün yüzüne çıkan test sonucuyla çıkışının yaklaştığını işaret ediyor. Uzun süredir tablet sektöründe sessizliğini koruyan tecrübeli üretici, Quattro kod adlı modelini iptal edip NVIDIA Kai platformunu kullanarak daha ucuz bir çözüm ortaya koymayı amaçlamış olabilir. Tabletin tanıtımı önümüzdeki günlerde veyahut yaklaşan IFA 2012'de yapılabilir.

http://www.slashgear.com/htc-vertex-hd-tablet-uncovered-with-quad-core-tegra-3-12238285/ Yorum Yaz
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LKLC 6 yıl en beğenilen
ne jetstream e ne flyer a ics güncellemesi veremediler. cihazlar çıktıktan 1 ay sonra ortadan kayboldular. bunun da akıbeti çok farklı olmaz. nexus 7 yi 200 dolara alıp güncelleme sorunu olmadan rahat rahat kullanmak varken, gereksiz.
ne jetstream e ne flyer a ics güncellemesi veremediler. cihazlar çıktıktan 1 ay sonra ortadan kayboldular. bunun da akıbeti çok farklı olmaz. nexus 7 yi 200 dol...
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nurettinaz 6 yıl
HTC den yine son derece performans amacli bir urun daha keske butun markalar butun urun gamlarini ulkemizi de hem tamamen sunsalar hemde sure acisindan 3.dunya ulkesi muammelesi yapmasalar sonucta tuketim cilginliginin en fazla oldugu avrupa ulkesiyiz yakinda hong kongla kapismaya baslariz.
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LKLC 6 yıl en beğenilen
ne jetstream e ne flyer a ics güncellemesi veremediler. cihazlar çıktıktan 1 ay sonra ortadan kayboldular. bunun da akıbeti çok farklı olmaz. nexus 7 yi 200 dolara alıp güncelleme sorunu olmadan rahat rahat kullanmak varken, gereksiz.
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cagataykoroglu 6 yıl
HTC yi bilmem ama Nvidia coştu. Kindle fire da tegra kai kullanırsa pazarı ele geçirmiş olacaklar.
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|M|N|Ç| 6 yıl
lan ne zormuş 4.1 li cihaz çıkarmak 4.0 ne bu saatten sonra ya
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armanatilgan 6 yıl |M|N|Ç|
mnc07
lan ne zormuş 4.1 li cihaz çıkarmak 4.0 ne bu saatten sonra ya

onlarda bayilmiyor 4.0 kullanmaya. bir cihazi aylardir gelistirdiklerini varsayarsak 4.0 gayet normal
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TavaSapı 6 yıl
Nexus 7 199$
HTC Tablet en az 400$+Geç güncelleme ve yaılımsal sorunlar :(
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