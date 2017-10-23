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Hackerlar ABD'nin enerji ve sanayi şirketlerini hedef aldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı hackerların; nükleer, enerji, havacılık ve diğer kritik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yönelik siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.
1 yıl
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Hackerlar ABD'nin enerji ve sanayi şirketlerini hedef aldı
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Geçtiğimiz temmuz ayında hackerların ABD'deki nükleer santralleri kapsayacak şekilde enerji ağına yönelik ciddi bir siber saldırı girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu saldırı girişimlerinin yanı sıra haziran ayında da İç Güvenlik Bakanlığı, bazı enerji şirketlerinin hackerlar tarafından hedef alındığını açıklamıştı. Siber saldırıların giderek artması sonucunda hedef olabilecek şirketleri uyarmak isteyen ABD hükümeti; nükleer, enerji, havacılık, su ve kritik imalat sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere mesaj gönderdi.


Şirketlerin Faaliyetlerini Takip Etmeyi Amaçlıyorlar 

İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu tarafından şirketlere gönderilen mesaja göre hackerları geçtiğimiz mayıs ayından beri enerji şirketleri başta olmak üzere ülkedeki önemli üretim tesislerini hedef alıyor. Mesajda hackerların kötü niyetli e-postalar ve web siteleri aracılığıyla siber saldırıda bulunulan şirkete ait belgelere ulaşmayı ve şirketin faaliyetlerini yakından takip etmeyi planladığı yer alırken hackerların faaliyetleri boyunca en az bir enerji jeneratörü de dahil olmak üzere bazı hedeflere sızmayı başardıkları ve ağlarda keşif yapabildikleri belirtildi.


İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Scott McConnell, söz konusu mesajdaki bilgileri ayrıntılı bir şekilde açıklamayı reddetti veya hükümetin şu anda bu bilgileri kamuya açıklamasının hackerların işine yarayacağını kaydetti zira mesajda ''birden fazla sektörü hedef alan kötü niyetli siber faaliyetleri önlemek ve azaltmak için öneriler'' yer alıyor. Siber güvenlik şirketi Dragos'un CEO'su Robert Lee ise raporun, Rus hükümetinin çıkarları doğrultusunda çalışan hackerları tanımladığını belirtti ancak daha fazla detay paylaşmadı. Bahsedilen siber saldırıların son derece agresif olduğunu dile getiren Lee, hackerların ağlara sızıp ilgili şirketlerin faaliyetlerini öğrenerek çok tehlikeli şeyler yapabileceklerini belirtti.


Rus Hükümeti İle Bağlantılı olabilir 

Bir başka siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike da Robert Lee ile aynı fikirde. CrowdStrike'a göre siber saldırılar Rus hükümetine bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Berserk Bear isimli hacker grubu tarafından gerçekleştirildi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın paylaştığı mesaja ait detaylar henüz bilinmediği için güvenlik şirketlerinin bu iddialarının bakanlığın ifadeleriyle örtüşüp örtüşmediği belli değil ancak bakanlık, siber tehditlerin uzun vadeli bir program kapsamında düzenlendiğini belirterek şirketlerin güvenliği elden bırakmamalarını öğütlüyor. 


http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-energy/u-s-warns-public-about-attacks-on-energy-industrial-firms-idUSKBN1CQ0IN Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl
amerika kendini korur onu da biz mi düşüneceğiz bizimkilerde durum nasıl mesele o.
bu saldırıyı çinde yapmış olabilir.
siber savaşlar sıkça göreceğiz.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Yav zaten abd de elektrik kesilse ruslardan bilecekler artık sıktılar valla
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Greylights 1 yıl
smsngneveriphone4ever
Yav zaten abd de elektrik kesilse ruslardan bilecekler artık sıktılar valla

Orada elektrik kesilmez kolay kolay(!)
. Kesilirse ruslar yapmıştır
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