Hackerların son kurbanı SEGA





PS Network ile başlayan hack zinciri ara vermeden devam ediyor. Hackerların son kurbanı ise hepimizin yakından tanıdığı Sega.

Sega, dün kullanıcılarına gönderdiği eposta ile oyun forumları ve web sitelerinin bulunduğu dev oyun ağı Sega Pass'ın hacklendiğini duyurdu. Sega Pass ağı çevrimdışı moduna geçti ve şirket 24 saat içinde saldırıyı tanımlayarak izole etti. Halen saldırının ne boyutlarda olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Ancak Sega Pass kullanıcılarına ait bir kısım eposta adresleri, doğum günleri ve kriptolanmış şifreler çalınmış durumda.

Sega, şifrelerin düz metin değil kriptolanarak saklandığı için çözülemeyeceğini duyurdu. Ayrıca site üzerinde kredi kartı bilgileri barındırılmadığı özellikle vurgulandı. Firma kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini ve bu süreçte Sega Pass adı altında gelebilecek şüpheli postalara inanarak kesinlikle kullanıcı adı ve şifre girmemelerini istedi.





Ağa yönelik yapılan saldırının kim tarafından yapıldığı ise bilinmiyor. Son dönemlerde Anonymous ve LulzSec hacker grupları hem birbirlerini hem de farklı siteleri hackleme yarışına girmiş durumda.