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Hackerların son kurbanı SEGA

7 yıl
3,2b
1
17
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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PS Network ile başlayan hack zinciri ara vermeden devam ediyor. Hackerların son kurbanı ise hepimizin yakından tanıdığı Sega.
Sega, dün kullanıcılarına gönderdiği eposta ile oyun forumları ve web sitelerinin bulunduğu dev oyun ağı Sega Pass'ın hacklendiğini duyurdu. Sega Pass ağı çevrimdışı moduna geçti ve şirket 24 saat içinde saldırıyı tanımlayarak izole etti. Halen saldırının ne boyutlarda olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Ancak Sega Pass kullanıcılarına ait bir kısım eposta adresleri, doğum günleri ve kriptolanmış şifreler çalınmış durumda. 
Sega, şifrelerin düz metin değil kriptolanarak saklandığı için çözülemeyeceğini duyurdu. Ayrıca site üzerinde kredi kartı bilgileri barındırılmadığı özellikle vurgulandı. Firma kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini ve bu süreçte Sega Pass adı altında gelebilecek şüpheli postalara inanarak kesinlikle kullanıcı adı ve şifre girmemelerini istedi. 

Ağa yönelik yapılan saldırının kim tarafından yapıldığı ise bilinmiyor. Son dönemlerde Anonymous ve LulzSec hacker grupları hem birbirlerini hem de farklı siteleri hackleme yarışına girmiş durumda. 

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Major Baxter 7 yıl en beğenilen
SEGA dan ne istemişler kendi halinde idi

Yazık yav
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séquestre 7 yıl
Bu da oldu ..
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hie 7 yıl
ea dan başlasınlar hacklemeye.
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Recharged 7 yıl
Git EA'ye saldır,Ubisoft'a,Activision'a saldır.Ne istiyorsun Sega'dan?
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HackAv 7 yıl

Eagle Claw

Git EA'ye saldır,Ubisoft'a,Activision'a saldır.Ne istiyorsun Sega'dan?


Valla aynen katılıyorum sana kendi halinde olanlara saldırı yapıyolar büyük oyun firmaları dururken...
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alpa07 7 yıl
metal slug yapan admlardan ne istiyorsun
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toutatis 7 yıl
Hacker değil LAMER bunlar hemde en büyüğünden!
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JojoMix 7 yıl

alpa07

metal slug yapan admlardan ne istiyorsun


iyidi
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napolyon94 7 yıl
Gariban fln dinlemiyor hepsini hackliyorlar :D
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speedman 7 yıl

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_bluescream_ 7 yıl
Bu ne kardeşim adamlar çatır çatır site hacklıyorlar.
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Major Baxter 7 yıl
SEGA dan ne istemişler kendi halinde idi

Yazık yav
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