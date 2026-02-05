Giriş
    YouTube’un otomatik dublaj özelliği herkese açıldı: Nasıl kullanılır?

    YouTube, yapay zeka destekli otomatik seslendirme özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Türkçe dahil 27 dili destekleyen sistem, içerik üreticilerine daha geniş kitleler vadediyor.

    YouTube’un otomatik dublaj özelliği herkese açıldı Tam Boyutta Gör
    YouTube, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka tabanlı otomatik seslendirme (auto-dubbing) sistemini önemli güncellemelerle birlikte tüm kullanıcılara açtığını duyurdu. İlk olarak 2024 yılında sınırlı sayıda içerik üreticisiyle test edilen özellik, Eylül 2024’te milyonlarca kanala genişletilmişti. Son güncellemeyle birlikte sistem artık Türkçe dahil 27 dili destekliyor ve küresel ölçekte erişilebilir hale geliyor.

    Dublajlı videolar herkese açıldı

    Otomatik seslendirme, videoların farklı dillere çevrilmiş ses parçalarıyla izlenmesini mümkün kılıyor. Böylece izleyiciler kendi ana dilleri dışında içeriklere daha rahat ulaşabilirken içerik üreticileri de videolarını çok daha geniş bir kitleye sunabiliyor. YouTube, bu özelliğin videoların keşif algoritmasını olumsuz etkilemediğini, aksine farklı dillerde keşfedilebilirliği artırabildiğini özellikle vurguluyor. Özelliği kullanmak istemeyen üreticiler ise kendi seslendirmelerini yükleyebiliyor ya da otomatik seslendirmeyi tamamen kapatabiliyor.

    İzleyiciler, bir videoda mevcut olan seslendirme seçeneklerini görmek için oynatma sırasında ayarlar simgesine girerek “Ses parçası” bölümünden farklı diller arasında geçiş yapabiliyor. Otomatik seslendirme kullanılan videolarda açıklama kısmında “otomatik seslendirme” etiketi yer alıyor.

    YouTube’un paylaştığı verilere göre Aralık ayında günde ortalama 6 milyondan fazla izleyici, en az 10 dakika boyunca yapay zeka ile seslendirilmiş içerik izledi. Ancak platform, bu teknolojinin her zaman kusursuz olmadığını da kabul ediyor. Yapay zekâ, bazı durumlarda içerik üreticisinin tonunu, duygusunu ya da ortam seslerini tam olarak yansıtamayabiliyor. Yanlış telaffuzlar, aksan farklılıkları, arka plan gürültüsü veya özel isimler ve deyimlerde hatalar ortaya çıkabiliyor.

    Yeni özellikler yolda

    Bu sorunları azaltmak için YouTube, “Expressive Speech” adlı yeni bir özelliği de devreye aldı. İngilizce, Hintçe, Fransızca, Almanca, Endonezce, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere sekiz dili destekleyen Expressive Speech, seslendirmelerde vurgu, tonlama ve duyguyu daha iyi aktarmayı hedefliyor.

    Platform ayrıca “Lip Sync” adlı yeni bir özelliği de test ediyor. Bu sistem, çevrilmiş seslendirmeyi konuşmacının dudak hareketleriyle uyumlu hale getirerek dublajlı videonun orijinaline daha yakın bir izleme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Otomatik seslendirme nasıl açılır?

    • Bilgisayardan YouTube Studio hesabınıza giriş yapın.
    • Sol menüden Ayarlar bölümünü açın.
    • Kanal sekmesine girin ve ardından Gelişmiş ayarları seçin.
    • Otomatik seslendirmeye izin ver” seçeneğini işaretleyin.
    • Seslendirmeleri yayınlanmadan önce kontrol etmek istiyorsanız “Seslendirmeleri yayınlamadan önce manuel olarak incele” kutucuğunu etkinleştirin.
    • İnceleme kapsamı için tüm diller ya da yalnızca deneysel diller seçeneklerinden birini belirleyin.
    • Ayarları kaydetmek için Kaydet butonuna tıklayın.

    Otomatik seslendirme nasıl kapatılır?

    • Bilgisayardan YouTube Studio’ya giriş yapın.
    • Ayarlar > Kanal > Gelişmiş ayarlar yolunu izleyin.
    • “Otomatik seslendirmeye izin ver” seçeneğinin işaretini kaldırın.
    • Değişiklikleri uygulamak için Kaydet butonuna basın.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/youtubes-ai-auto-dubbing-launches-for-everyone-with-new-upgrades/ https://support.google.com/youtube/answer/15569972?hl=tr
