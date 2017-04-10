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Hackerler acil durum sirenlerini hackledi

ABD'nin Dallas şehrinde kimliği henüz tespit edilemeyen hackerlar, şehrin acil durum siren sistemini hackleyerek gece yarısı şehirdeki bütün sirenlerin çalmasına neden oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Her ne kadar hacker denildiğinde genellikle insanların ve kurumların kişisel verilerine saldıran internet korsanları gelse de hackerlar bazen farklı alanlarda yaptıkları işlerle de karşımıza çıkabiliyor. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde yaşanan hack girişimi de daha önce gördüklerimize kıyasla biraz farklı. Şehirdeki hackerlar, şehrin acil durum sistemlerine sızarak doğal afet veya saldırı durumlarında kullanılan acil durum sirenlerini çaldı.
Şehirdeki pek çok farklı noktada bulunan 156 adet sirenin hep birlikte 23.40'ta çalmaya başlaması halkı uyandırdı ve endişelendirdi. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan insanlar televizyonlarından ve sosyal medyadan şehirde yaşanan acil duruma dair bir bilgi ararken Acil Durum Ofisi de harekete geçti. Acil Durum Ofisi olayın bir hack saldırısı olduğunu anlasa da sirenlerin tamamının kapatılması uzun bir zaman aldı. Ekipler en sonunda şehirdeki acil durum siren sistemi devre dışı bırakarak saat 01.20'de bu kötü duruma bir son verdi. 

Halk Paniğe Kapıldı 

Bir buçuk saat süren bu durum karşısında yaklaşık 4400 kişi acil durum görevlilerini ararken yoğunluk yüzünden insanlar acil durum personelleriyle görüşebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldılar. 
FBI'ın da bölgede acil bir durum yaşanmadığını Twitter üzerinden bölge halkıyla paylaştığı olayın ardından Dallas Belediye Başkanı Mike Rawlings benzeri bir olayın tekrar yaşanmaması için sistemlerini gözden geçireceklerini ve sistemi hackleyen kişileri tespit edip gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi. 
Şehirdeki sirenlerin hepsinin çaldığı anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

http://edition.cnn.com/2017/04/08/us/dallas-alarm-hack/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen
Yapılan şey komik değil. Eğlenceli hiç değil. Burada " ödlekler " diyen arkadaşlara hava saldırısı alarmı verildiğinde ne duruma düşeceklerini bir düşünsünler derim.
Yapılan şey komik değil. Eğlenceli hiç değil. Burada " ödlekler " diyen arkadaşlara hava saldırısı alarmı verildiğinde ne duruma düşeceklerini bir düşünsünler...
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veteriner69 2 yıl
Çok çok yanlış bir şey yapmışlar, yaşlısı var, bebeği var...
Düşüncesizce hareket buna denir.
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merveyanar 2 yıl
fırlama bunlar
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burakk, 2 yıl
Benim hayalim Dubstep çalmak.
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Giresunlufuk 2 yıl
Bu kadarı fazla. Yaptıkları çok yanlış.
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kadirirdem 2 yıl
Ayıp etmişler insanları neden korkutuyorsunuz,gidin başka bir şey hackleyin.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Biraz anlamsız gibi geldi.
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Quard 2 yıl
Hackerlerin ne zaman ne yapacağı belli olmuyor.
Teknoloji-internet geliştikçe hackerlerde kendilerini geliştiriyorlar ama bazıları iyi yöndeyse bazıları da kötü yönde.
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axaxa 2 yıl
Bu sefer olmadı işte.
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***Respect*** 2 yıl
Yapılan şey kesinlikle çok yanlış bir şey, ama efsane olmuş
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veteriner69 2 yıl
Çok çok yanlış bir şey yapmışlar, yaşlısı var, bebeği var...
Düşüncesizce hareket buna denir.
Yanıtla +8
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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen
Yapılan şey komik değil. Eğlenceli hiç değil. Burada " ödlekler " diyen arkadaşlara hava saldırısı alarmı verildiğinde ne duruma düşeceklerini bir düşünsünler derim.
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