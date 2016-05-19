Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip

Güvenlik firması Sucuri, 2016 yılının ilk üç ayında, WordPress CMS (İçerik Yönetme Sistemi) platformu üzerinde çalışan web sitelerini hedefleyen çok sayıda saldırının gördüğünü söylüyor. Şirket kısa bir süre önce 11.485 web sitesini kapsayan hack raporunu yayınladı. Beklenildiği gibi risk altındaki web sitelerinin büyük bir kısmını son beş altı yıldır en başarılı CMS platformu olan WordPress altyapısına sahip siteler oluşturuyor.

Hacklenen 5 web sitesinin 4'ü Wordpress

Sucuri araştırmasına göre, hacklenen web sitelerinin toplam oranının yüzde 78'ini WordPress siteleri oluşturuyor. Hemen arkasında ise yüzde 14'lük payla Joomla yer alıyor. Bunların yanında CMS alt yapısına sahip olmayan web sitelerinin yüzde 6'lık dilimde yer aldığını görüyoruz. Hacklenen sitelerin yüzde 5'i Magento çalıştırırken yüze 2'si de Drupal kullanıyor.

Saldırılar için en savunmasız nokta eklentiler

Sucuri, hacklenen WordPress sitelerinin büyük bir kısmının eklentiler üzerinden istismar edilebildiğini söylüyor. WordPress çekirdeğinin kendisi ise bu girişimlerden en az etkilenen kısım durumunda. Yani saldırganların hack girişimleri geniş eklenti ve tema ekosistemine dayanıyor. Bu saldırıların büyük kısmına zemin hazırlayan üç eklenti mevcut durumda. Bunlar da saldırıların dörtte birine neden olan RevSlider, GravityForms ve TimThumb eklentileri olarak sıralanıyor.

RevSlider ayrıca büyük sükse yaratan "Panama Papers" veri sızıntısına neden olduğundan şüphe edilen eklenti olarak biliniyor. Bu istatistikleri daha da çarpıcı yapan şey ise her üç eklenti geliştiricisinin de güvenlik düzeltmelerini bir yıldan fazla bir süre önce yayınlamış olması. TimThumb için güvenlik yamaları dört yıl önce yayınlandı ancak hala bu eklentinin savunmasız sürümünü kullanan WordPress siteleri mevcut durumda.

https://sucuri.net/website-security/Reports/Sucuri-Website-Hacked-Report-2016Q1.pdf