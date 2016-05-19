Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip

Yayınlanan yeni bir rapora göre 2016 yılının ilk çeyreğinde WordPress altyapısına sahip siteleri hedefleyen çok sayıda saldırı gerçekleşti. Saldırıların dörtte biri ise üç eklentiden kaynaklanıyor...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,1b
1
28
Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güvenlik firması Sucuri, 2016 yılının ilk üç ayında, WordPress CMS (İçerik Yönetme Sistemi) platformu üzerinde çalışan web sitelerini hedefleyen çok sayıda saldırının gördüğünü söylüyor. Şirket kısa bir süre önce 11.485 web sitesini kapsayan hack raporunu yayınladı. Beklenildiği gibi risk altındaki web sitelerinin büyük bir kısmını son beş altı yıldır en başarılı CMS platformu olan WordPress altyapısına sahip siteler oluşturuyor.
Hacklenen 5 web sitesinin 4'ü Wordpress
Sucuri araştırmasına göre, hacklenen web sitelerinin toplam oranının yüzde 78'ini WordPress siteleri oluşturuyor. Hemen arkasında ise yüzde 14'lük payla Joomla yer alıyor. Bunların yanında CMS alt yapısına sahip olmayan web sitelerinin yüzde 6'lık dilimde yer aldığını görüyoruz. Hacklenen sitelerin yüzde 5'i Magento çalıştırırken yüze 2'si de Drupal kullanıyor.
Saldırılar için en savunmasız nokta eklentiler
Sucuri, hacklenen WordPress sitelerinin büyük bir kısmının eklentiler üzerinden istismar edilebildiğini söylüyor. WordPress çekirdeğinin kendisi ise bu girişimlerden en az etkilenen kısım durumunda. Yani saldırganların hack girişimleri geniş eklenti ve tema ekosistemine dayanıyor. Bu saldırıların büyük kısmına zemin hazırlayan üç eklenti mevcut durumda. Bunlar da saldırıların dörtte birine neden olan RevSlider, GravityForms ve TimThumb eklentileri olarak sıralanıyor.
RevSlider ayrıca büyük sükse yaratan "Panama Papers" veri sızıntısına neden olduğundan şüphe edilen eklenti olarak biliniyor. Bu istatistikleri daha da çarpıcı yapan şey ise her üç eklenti geliştiricisinin de güvenlik düzeltmelerini bir yıldan fazla bir süre önce yayınlamış olması. TimThumb için güvenlik yamaları dört yıl önce yayınlandı ancak hala bu eklentinin savunmasız sürümünü kullanan WordPress siteleri mevcut durumda.

https://sucuri.net/website-security/Reports/Sucuri-Website-Hacked-Report-2016Q1.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Hacklenen 5 web sitesinin 4'ü Wordpress


acaba internet üzerinde hazır script kullanan her 5 siteden 4 tanesi wordpress olduğu için olabilir mi?
Hacklenen 5 web sitesinin 4'ü Wordpressacaba internet üzerinde hazır script kullanan her 5 siteden 4 tanesi wordpress olduğu için olabili...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockmania01 3 yıl
coder73
WP Php tabanlıdır açık kodludur o yüzden hacklenmeye müsaittir. Php daha hızlı çalışır ama asp.net daha güvenlidir çünkü asp.netin arkasında IIS var IISin belirli güvenlik protokolleri var.

:) şuan gülüyorum sağol senin gibi coderler olması neyin ne olduğunu ögrenemiyecegiz evet düz mantık herkes asp.net geçsin çünkü diğerleri açık kaynak hacklenir.
coder73WP Php tabanlıdır açık kodludur o yüzden hacklenmeye müsaittir. Php daha hızlı çalışır ama asp.net daha güvenlidir çünkü asp.netin arka...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
A.F.Y.D 3 yıl
HALİYLE EN BASİT GÜVENLİK SİSTEMİNE SAHİP
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cananan 3 yıl
bir allahın kulu yokmu bana yardım edecek ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl
Trafikte hareket eden araçların çoğunda en az 2 tekerler var gibi bir başlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Wordpress çok başaralı hem tema hem eklentileri bakımından,kolay ve kullanışlı,kendim arayüz tasarımcısıyım,wordpress,magento,opencart,prestashop,joomla,drupal v.s platformlardan tavsiyem Drupal olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogu0 3 yıl
Kurumsal bir iş yapıyorsanız hazır hiçbir koda bulaşmayın.İş yaptığınız firmalara da insanlara da yazık.Tasarım photoshop tabi ki biraz yaratıcılık biraz uğraş ve yazılım .NET sonuçlar muhteşem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KillForYou! 3 yıl
Bu grafiğin sebebi açık, internetin %60'ı, CMS'lerin %85'i Wp.
Açıklar da Wp'den değil, kullanılan warez eklenti ve temalardan kaynaklanıyor. BrutForce vb. eklentileri, lisanslı temanızla güncel Wp sisteminde kullanırsanız gözünüz arkada kalmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 3 yıl
WP çok kullanıldığı için çok göz önünde olduğu için bu normal asıl sorun WP'den değilde eklenti ve modlardan ama işte ancak böyle başlıklar ilgi çekebiliyor araştırma ve istatistikler naparsın... (;
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkiremitci 3 yıl
Wp' nin yayımlanan sürümleri sürekli test ediliyor. Zaten yeni bir sürüm çıktığında anında yüzbinler açık arıyor, varsa düzeltilip sürüm yayınlanıyor. Wp' yı varsayılan olarak kullanan nadirdir. Bu nedenle tema, eklenti, modifikasyon derken wp' likten çıkıyor. Bunun mesuliyeti wp değil, siteyi yönetenlerdir. Dolaylı yoldan wordpress' de burada dandik gibi gösterilmiş ama değildir. Herkese Kolay Gele :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Nulled temalar yuzunden bircogu ayrica temayla birlikte eklentilerde kuruluyor herkes bedavadan yukleyince temanin gelistiricisi guncelleme vermiyor. Hatta bence dahada ileri giderek gelistirici nete dusen temasindaki aciklari hacketlara soyluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadeve 3 yıl
coder73
WP Php tabanlıdır açık kodludur o yüzden hacklenmeye müsaittir. Php daha hızlı çalışır ama asp.net daha güvenlidir çünkü asp.netin arkasında IIS var IISin belirli güvenlik protokolleri var.

Bu neyin kafası anlayamadım ama PHP'nin açık kaynaklı olmasıyla güvenliği arasında bir bağ koymak, kendine profilinde yazılım geliştirme uzmanı demiş birinin dememesi gereken saçma sapan bi söz. PHP alt tarafı bir yazılım geliştirme dilidir. yani size yazılımı geliştirmeniz için bir altyapı sunar, yazılımı size sunmaz, siz o yazılımı PHP ya da ASP kullanarak oluşturursunuz.
Yazılımda bir açık varsa bu php olsa da asp olsa da farketmez, açık o yazılımın açığıdır, yazılımı geliştirdiğiniz dilin değil. Söz gelimi asp ile çalışan devlet siteleride çatır çatır hacklendiğinde de suçu asp de aramak yine abesle iştigal bir eylem olacaktır.
Bu sebeple halen ASP ve PHP yazılım geliştirme dillerini sidik yarışı yapar gibi birbirine karşı öven/yeren ergen insanlar gibi değilde, gerçek yazılımcı gözünden bakarsanız olaylara sevinirim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockmania01 3 yıl
coder73
WP Php tabanlıdır açık kodludur o yüzden hacklenmeye müsaittir. Php daha hızlı çalışır ama asp.net daha güvenlidir çünkü asp.netin arkasında IIS var IISin belirli güvenlik protokolleri var.

:) şuan gülüyorum sağol senin gibi coderler olması neyin ne olduğunu ögrenemiyecegiz evet düz mantık herkes asp.net geçsin çünkü diğerleri açık kaynak hacklenir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CANMOSE 3 yıl
Dostum joomlo drupal vs kullanan kaç site var yani sen onu söyle heryer wordpress 100x wordpress in 3 x ihacklense 5 x joomlanın 1x i hacklenir yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
steganography 3 yıl
Eklentiler sıkıntı lisedeykende eklentilere hep backdoor bırakıyolardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11135 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
eklenti, wordpress ve
7 etiket daha hack rapor saldırı Güvenlik Internet Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google Play’in en iyileri belli oldu 3 yıl Migros, Fitwell işbirliği ile yürüyen herkese Money Puan dağıtacak 3 yıl Android Auto artık tamamen entegre hale geliyor 3 yıl AMD'den hediye oyun kampanyası 3 yıl Android Namık: Android’in yeni sürümü için isim önerisi 3 yıl Samsung 10nm teknolojisine geçti ancak bellek tarafında 3 yıl Dev rüzgar türbinleri yolda 3 yıl Pico Neo: Android işletim sistemli sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Yeni kanser ilacı, cilt kanseri hastalarına umut ışığı oldu 3 yıl BMW, i3 REx modeli yüzünden davalık oldu 3 yıl Tuğla duvardaki optik illüzyon interneti salladı 3 yıl Dünya'ya benziyor: Jüpiter'in uydusu Europa'da yeni yaşam izleri 3 yıl BMW i8 Spyder mercek altında "Teknoloji Harikası Otomobil" 3 yıl Daydream: Google’ın yeni sanal gerçeklik standardı 3 yıl Android Wear akıllı saatler şimdi daha bağımsız 3 yıl Tesla pil tedariği için Korelileri düşünüyor 3 yıl Google Klavye 5.1 sürümü ile tema desteğine kavuşuyor 3 yıl Google'ın sürücüsüz araçlarının çarptığı yayalar kaputa yapışacak 3 yıl Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek 3 yıl Tetris filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hacklenen web sitelerinin çoğu WordPress altyapısına sahip Sonraki Google kendi işlemcisini geliştirdi: "Her şey yapay zeka için" 3 yıl Shell, yenilenebilir enerji ve düşük karbon izine yatırım yapacak 3 yıl Tesla, Model 3 üretimine kaynak bulmak için hisselerini satıyor 3 yıl Türkiye’de siber saldırılara karşı bir ilk: Siber Füzyon Merkezi 3 yıl AMD: Zen işlemciler, Intel Skylake ile her kriterde rekabet edebilecek 3 yıl HTC Ice View inceleme "HTC 10 için akıllı kapak" 3 yıl Netflix, fast.com isimli internet hız testi servisini hizmete sundu 3 yıl Fitbit, mobil ödeme sektörüne adım atıyor 3 yıl Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun 3 yıl iPhone 7 için Intel modem iddiaları güçleniyor 3 yıl İçerik paylaşımı, Instant Apps ile kolaylaşıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080, testleri alt üst ediyor 3 yıl HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak 3 yıl Harley Quinn filmi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Google, Android N'e isim bulmanızı istiyor 3 yıl Android N betası, Nexus cihazların dışına çıkıyor 3 yıl İlginç bir sohbet uygulaması: Google Duo 3 yıl Google’dan daha akıllı mesajlaşma uygulaması: Allo 3 yıl Google, yeni akıllı asistanını sunar 3 yıl Bluetooth’lu Philips 8850NC ve 9850NC Noise Cancelling kulaklık incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim