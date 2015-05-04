Haftanın En İyi Android Uygulamaları - 4 Mayıs 2015

Herkese merhaba ben Yunus Çağlayan, haftanın en iyi Android Uygulamaları'nda sizler için yine birbirinden güzel 4 oyun ve 1 program belirledim. Dilerseniz hemen ilk oyunumuzla başlayalım;

1. Slender Man Origins 3

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İlk oyunumuz bir korku efsanesi. Belkide Indie korku oyunlarının mihenktaşlarından biriydi Slender-Man. Bilgisayarda ilk çıktığında hepimizi çok korkutmuş, dilden dile ulaşmış, birçok Youtuber tarafından sayısızca videoları çekilmişti. Android platformunda bulunan Slender Man Origins 3, serinin ilk 2 oyunu gibi bizleri mobil plaftormda da korkutmaya devam ediyor. Önceki serilerine göre hem daha korkunç hemde çok daha büyük bir haritaya sahip olan oyun bu kez terk edilmiş bir okulda geçiyor. Yıllar önce bir okulda çocuklar teker teker kaybolmaya başlar. Bu esrarengiz kayıpların ardından okul kapatılır ve mühürlenir. Bizde uzun bir süre terkedilmiş bu okula giderek kaybolan çocukların ruhlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Klasik olarak bizden istenen itemleri Slender-Man'e yakalanmadan toplamamız gerekiyor.

Grafik olarak üst düzey olan oyunda, başlangıçta bizden kulaklık takmamızda isteniyor. Bu sayede iyi olan sesler dahada etkileyici olmaya başlıyor. Oynanışın çok iyi seviyede olduğunuda

belirmek istiyorum. Oyunda sık sık 'Jumpscare' olarak nitelendirilen korkunç ögeler kullanılmüş. Açıkcası her seferinde korkutmayı başarıyor.

Ücretsiz olan sürümde yalnızca ilk bölümü oynayabiliyoruz. 1 dolara full sürümü satın alarak tüm bölümleri ve koleksiyonları aktif ederek oynayabilirsiniz.

Boyutu 63 MB olan oyun Android'in yanı sıra iOS'da da bulunuyor.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigzur.slenderiiifree





2. Fatal Fihgt - Son Savaş

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İkinci oyunumuz ise Fatal Fight. Türk yapımcı Tuğrul Semed ve ekibi tarafından geliştirilen oyunda Kung-Fu ustası Kai'nin Gölgeler Klanı'ndan Ninjalar ile yaptığı mücadeleye ortak oluyoruz.

Savaş bölgesine geldiğimizde sağ ve sol tarafımızda menzilimiz beliriyor. Düşmanların bu menzillere girmesini bekliyoruz, ardından hızlı ve seri bir şekilde saldırmaya başlıyoruz.

Eğer bize saldıran ninjaların elinde kılıç veya sopa varsa, onları alt ettikden sonra yere düşen bu silahlarını alıp, belirli bir süre içerisinde düşmanlarımıza karşı bu silahları kullanabiliyoruz. Oyunda yeteneklerimiz mevcut bunları seviye ilerledikçe açabildiğimiz gibi, gerçek para ile satın alarakda aktif edebiliyoruz. Peşpeşe öldürdüğümüz düşmanlar sonrasında özel efektif vuruşlar ve kombolar yapabiliyoruz. Haritada seviye seviye ilerlerken ayrıca her beş bölümde bir savunucu bonus bölümler ile daha çok puan kazanabiliyoruz. Ayrıca oyunda yaptığımız kombolar sırasında ekranda türkçe argo kelime kısaltması kullanılmakta.

Oyunun gerek grafikleri, gerek sesler, ve türkçe dil desteği olması gayet keyifli anlar sunuyor.

Oyunun boyutu 69 MB.





https://play.google.com/store/apps/details?id=fatal.fight





3. Frontline Commando : WW2

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Sıradaki oyunumuzun adı Frontline Commando. Tarihe yön veren savaşta Belçika, Almanya, İtalya gibi ülkelere karşı savaşarak ilerlemeye çalışıyoruz. Sniper, makineli tüfek, bazuka, flamethrower gibi silah

becerilerine odaklı bölümleri ile oyun gerçekten zevkli dakikalar yaşatıyor. Parça parça gelen düşmanları öldürdükçe karakterimiz yavaş yavaş ilerliyor. Ayrıca silahlarımızı ve yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz.

Savaş sırasında bomba atabiliyor, canımız azaldıkça kendimize can paketide basabiliyoruz. Oyunda sniper'lı bölümlerde bazı düşmanları vurduğumuzda, Sniper Elite oyunundan da hatırladığımız gibi yavaşlatılmış modda merminin düşmana gidişini görüyoruz.

Açıkcası bu efektin oyuna ayrı bir hava katmayı başarmış. Grafik olarak çok iyi olmasada, oynanış bakımından bana yeterli geldi. Oyun Android ve iOS'da bulunuyor, boyutu ise 87 MB.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glu.dd2





4. Motoheroz

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Son oyunumuz ise Motoheroz. 2011 yılında en iyi oyun ödülünü alan ayrıca Ubisoft gibi dev bir firma tarafından geliştirilen oyunda çılgın ralli motorları ile platformlar üstündeki engelleri aşarak puanları toplamaya çalışıyoruz. Oyunun en güzel özelliklerinden bi tanesi arkadaşlarınız veya dünya

üzerindeki diğer oyuncularla kapışabiliyor olmamız. One Shot bölümünden herhangi bi rakip ile yarışabiliyorken, kariyer bölümünden sırayla bölümleri oynayarak ilerleyebiliyoruz.

30'dan fazla pistte 6 farklı araç ile dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Ayrıca araçlarımızı geliştirebiliyoruz. Grafikleri ve animasyonları güzel olan oyunda, oynanabilirlik gayet yeterli seviyede.

Android ve iOS'da bulunan oyunun boyutu 36 MB.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.redlynx.motoheroz





5. Asistan B

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Bu haftaki son uygulamamız geçen hafta olduğu gibi bir program. Google Play Store'da Verimlilik kategorisinde dördüncü sırada bulunan uygulama Türk ekip Buronya tarafından geliştirildi.

Toplam indirilmesi 500.000'i geçen uygulamada günde 1 milyondan fazla sorgulama yapıldığı, Türkiye dışında Azerbaycan, Almanya, ABD, Fransa ve Hollanda'da da aktif olarak kullanıldığı geliştiriciler tarafından gelen bilgiler arasında.

Tıpkı Siri ve Cortana tarzında günlük hayatta size sesli komutlarla yardımcı olan Asistan B'nin diğerlerinden bir çok farklı özelliğide bulunuyor. Örneğin herhangi bir film hakkında soru sorabilirsiniz. Ayrıca nedir, kimdir gibi sorularada kolaylıkla cevap verebiliyor.

Telefonun özelliklerini aktif edip aynı zamanda kapatmayada yarıyan asistan, size masal da anlatıyor, doların kaç lira olduğunuda söylüyor. Dilerseniz yapabildiklerini biraz test edelim. (Sesli komutlar)

Uygulamada ayrıca ayarlar bölümüne geldiğimizde ekstra komut ekleyebildiğimiz gibi, Asistan'a isim dahi atayabiliyoruz. Ayrıca asistanın sesini bayan veya erkek olarak değiştirmekte mümkün.

Şuan sadece Android'de bulunan programın boyutu sadece 9.5 MB.



