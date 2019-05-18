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Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var

23 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında daha uygun fiyata Android Go telefonu GM8 Go satılacak. Ayrıca Samsung televizyon ve Toshiba marka hafıza kartları da var.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
10,2b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var

General Mobile’nin uygun fiyatlı Android Go telefonu GM8 Go haftaya A101 marketlerde öncekinden daha düşük bir fiyata bulunabiliyor. 23 Mayıs A101 aktüel ürünler haberimizde.

23 Mayıs A101 aktüel ürünler

23 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında yeniden GM8 Go modelini görüyoruz ancak fiyatı biraz daha aşağı çekilmiş. 5.5 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olan GM 8 Go için 749TL fiyat etiketi mevcut. Bir platform hariç en düşük fiyat diyebiliriz.

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Diğer taraftan 43 inçlik dahili uydu alıcılı Samsung 43NU7100 akıllı televizyon 2929TL seviyesinden satılıyor. Piyasanın biraz daha altına indiğini söylemek mümkün. Ayrıca Piranha markasının alt kalite aksiyon kamerası, Bluetooth hoparlör ve kablolu oyuncu kulaklığı da seçenekler arasında.

Son olarak Toshiba marka 32GB MicroSDHC UHS-I Class 10 hafıza kartı 26.95TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. 16GB MicroSDHC UHS-I Class 10 hafıza kartı ise 18.95TL seviyesinde.

 

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kuruwa 3 hf. en beğenilen
çinde bunu tlf niyetine kullanmıyorlar burda nimet gibi 700 derler demekki 17 yılda 1 adım ilerleyememekle kaç adım geri gittik acaba.
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CoreXXX 3 hf.
1 gb ramlı android telefonların satışını devletin yasaklaması lazım bence
1 Yanıt Yanıtla +8
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smart1978 3 hf.
Giris alti seviyesi telefon icin en fazla 300 TL ederi vardir . Dandik islemcinin giris alti islemcisi ile 1 GB RAM nedir ? Piyasada Android GO olup 2 GB RAM liler ve daha duzgun kamera ve ekranlilar dahili depolama birimliler kasasinda daha kaliteli cihazlar varken cakma yerli Cin de uretilen sadece birkac modeli Turkiye de yerli montaj diye uretilen TELPA li General Mobile den cihaz mi alinir ?
Iscilikleri bir kere berbat en pahali cihazlarinda da hepsinde de malzeme kalitesi montaj kalitesi vasat. Turkiye'deki montaj tesislerinde calisan biri DH forumunda bahsetmisti calisanlari hem duzgun egitmli degil hem de ucretleri kotu sistemleri de kotu imis . Cin'deki anlastigi fabrika calisanlari da elbette benzer sartlarda olsa gerek sasirmamak lazim.
2 yil boyunca servislere cihaziniz gidip gelmesini istemiyorsan aman uzak durun .
Karar sizindir....
Giris alti seviyesi telefon icin en fazla 300 TL ederi vardir . Dandik islemcinin giris alti islemcisi ile 1 GB RAM nedir ? Piyasada Android GO olup 2 GB RAM li...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ipli jeton 2 hf.
Kart vaadettiği 100 MB okuma değerine ulaşabiliyor. Toshiba değeri ondalık olarak belirtmiş. Binary olarak 95 MB/s'ye denk geliyor.
Yazma hızı da 20 25 MB civarında. Toshiba resmi olarak bir yazma hızı belirtmemişse de yapılan incelemelerde 20 25 MB/s hızları görülmüş.
Toshiba kartın akıllı telefonla kullanıma uygun olduğunun garantisini de veriyor.
Zira bilirsiniz telefonda 7/24 çalışan kart bu iş için tasarlanmamışsa bir süre sonra kontrolcü sapıtıyor, veri kayıpları, uygulamalardan atmalar gibi sorunlar yaratabiliyor. Akıllı telefon kullanımına uygun olduğunun garanti edilmesi iyi olmuş.
F/P olarak gayet iyi bir kart.
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Cidden ağır çöp
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DH Misafiri 2 hf.
gm aldım
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gs09gs09 2 hf.
1 gb ramli telefon mu olur en az 2 gb olmasi lazim giris seviyesinin
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DH Misafiri 2 hf.
beş para etmez bir firma GM aldım deseniz zaten herkes size güler (=
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karakteristik61 2 hf.
Ucuza çöp
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atilasat 3 hf.
ağır çöp
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kuruwa 3 hf. en beğenilen
çinde bunu tlf niyetine kullanmıyorlar burda nimet gibi 700 derler demekki 17 yılda 1 adım ilerleyememekle kaç adım geri gittik acaba.
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
32 GB Class 10 hafıza kartı aralarında en alınabiliri gibi duruyor.
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23 mayıs a101, samsung 43nu7100 ve
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