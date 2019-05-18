Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var

General Mobile’nin uygun fiyatlı Android Go telefonu GM8 Go haftaya A101 marketlerde öncekinden daha düşük bir fiyata bulunabiliyor. 23 Mayıs A101 aktüel ürünler haberimizde.

23 Mayıs A101 aktüel ürünler

23 Mayıs A101 aktüel ürünler arasında yeniden GM8 Go modelini görüyoruz ancak fiyatı biraz daha aşağı çekilmiş. 5.5 inçlik HD ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip olan GM 8 Go için 749TL fiyat etiketi mevcut. Bir platform hariç en düşük fiyat diyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Instagram Direct uygulaması kapanıyor"

Diğer taraftan 43 inçlik dahili uydu alıcılı Samsung 43NU7100 akıllı televizyon 2929TL seviyesinden satılıyor. Piyasanın biraz daha altına indiğini söylemek mümkün. Ayrıca Piranha markasının alt kalite aksiyon kamerası, Bluetooth hoparlör ve kablolu oyuncu kulaklığı da seçenekler arasında.

Son olarak Toshiba marka 32GB MicroSDHC UHS-I Class 10 hafıza kartı 26.95TL gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. 16GB MicroSDHC UHS-I Class 10 hafıza kartı ise 18.95TL seviyesinde.