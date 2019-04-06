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Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

11 Nisan A101 ve 12 Nisan BİM marketler dolu dolu teknoloji ürünleri sunuyor. Honor Play, Honor 9 Lite, Galaxy J7 Prime 2, Honor Band 4, Mi Powerbank bunlar arasında.
1 ay
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27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu aralar akıllı telefon almayı düşünenlerin A101 ve BİM marketlere göz atmasında fayda var. 11 Nisan A101 marketler aktüel ürünler arasında Honor Play ve Honor 9 Lite modeli var. 12 Nisan BİM marketlerde ise Galaxy J7 Prime 2 modeli var.

11 Nisan A101 aktüel ürünler

11 Nisan A101 aktüel ürünler arasında Honor Play modeli var. Huawei’nin oyuna odaklı ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan modelin 6.3 inçlik 1080 x 2280 piksel çözünürlükte ekranı bulunuyor. Kirin 970 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunulmuş. GPU Turbo ile grafik performansı yüzde 60 civarında artarken HDR benzeri bir etki de oluşturuluyor.

Honor Play, daha hızlı otomatik odaklama ve otomatik sahne algılama özelliği sunan 16 MP + 2 MP sensörlü çift arka kameraya sahip. Kamera siteminin yapay zekâ tarafından desteklendiğini belirtelim. Ön tarafında ise selfie çekimleri için 3D stüdyo aydınlatması ve portre modu sunan 16 MP çözünürlükte bir kamera var.

Ayrıca Bkz. "Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı"

Bunun yanı sıra 7.1 kanal Histen ses ve 3D oyun ses efektleri sunabilen Honor Play, isminden de anlaşılabileceği üzere oyun odaklı bir akıllı telefon. Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 arayüzü ile çalışan cihaza 3.750 mAh kapasiteli çıkarılamayan bir pil güç veriyor.

Honor Play için 2199TL fiyat etiketi belirlenmiş. İlk piyasaya çıkışının oldukça altına inen Honor Play hali hazırda piyasanın çok altına satılıyor.

 

Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

Diğer taraftan Honor 9 Lite yeniden raflara çıkıyor. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1299TL fiyat etiketine sahip.

 

Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

Yine Honor Band 4 dikkat çekici ürünler arasında. Honor Band 4 modeli 0.95 inçlik AMOLED ekrana sahip. Hem ekran hem de ekranın altındaki Home tuşu dokunmatik ve kontroller her ikisi ile de sağlanabiliyor. Gövde 50 metre su altına dayanıklı olarak tasarlanmış.

Cihaz fitness takibi yanında uyku düzenini izleyebiliyor ve nabız da ölçebiliyor. Huawei TruSeen 2.0 teknolojisi sürekli olarak nabzı kontrol edebiliyor. Huawei TruSleep 2.0 ise dinamik spektrumu kullanarak daha gelişmiş uyku analizi yapıyor ve kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor. 6 eksenli akselerometre yanında kızılötesi sensör ile takılıp takılmadığını da algılayabiliyor. Yine çağrı ve mesaj bildirimleri ekranda görülebiliyor.

100mAh kapasiteli batarya barındıran model 14 güne kadar kullanım süresi ve 20 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Huawei Honor Band 4 modeli 199TL gibi çok uygun bir fiyata sahip.

 

Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

Son olarak üçüncü nesil Mi Powerbank 10000mAh şarj istasyonu 84.95TL iken Mi Powerbank 5000mAh ise 64.95TL seviyesinde. Piyasaya ile hemen hemen aynı fiyatlar.

 

Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

12 Nisan BİM aktüel ürünler

12 Nisan BİM aktüel ürünler arasında Galaxy J7 Prime 2 modelini görüyoruz. 5.5 inçlik Full HD ekran, 8 adet COrtex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 3300mAh kapasiteli batarya modelin özellikleri arasında. Model 1299TL ile oldukça uygun bir fiyata inmiş.

 

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Xloud 1 ay en beğenilen The.Mafia
The.Mafia
Her hafta bir telefon satıyorlar samsung hariç kalite telefonlar değil bence

Aynen J7 Prime 2'nin TFT ekranından kalite fışkırıyor adeta
The.MafiaHer hafta bir telefon satıyorlar samsung hariç kalite telefonlar değil benceAynen J7 Prime 2'nin TFT ekranından kalit...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Awsful 1 ay
Akilli bileklikten alan oldu mu, urun nasil ?
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astegon 1 ay
Hakikaten üzülüyorum şu fiyatlara;
aliexpress.com/...
$ 242.77
1376 TL bugünün kur'u ile.
2199 nedir yahu!!!!

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WaylandIZMIR 1 ay
10000 mah xiaomi powerbank internette 81 liraya var. a101 indirim yaptığını sanıyor. Normal olan fiyata satıyor. İndirim yok ortada.
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medyxnet 1 ay
değerlendirmek lazım
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BigMuffin 1 ay
Powerbank alınır mı?
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DH Misafiri 1 ay
Kesinlikle evet 2.4A çıkışı var sadece yeterli olmakla kalmaz epey bir hızlı şarj eder.
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DH Misafiri 1 ay
Honor 4 bileklik bluetooth konuşma var mı?
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astegon 1 ay
Honor Play zaten bir çok web sitesinde bu fiyata düştü.
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gozleri 1 ay
Mi powerbank 10000 ver.2 kullanıyorum. On numara diyebilirim. Versiyon üçte(ver3) çift usb olması güzel. Htc10 telefon kullanıyorum hızlı şarjı iyi. 85 liraya almıştım 6 ay oldu sanırım.
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Askaparta 1 ay
Fiyatlar fena değil. Powerbank göz kırptı.
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