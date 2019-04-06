Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı telefon, powerbank ile fitness bilekliği geçidi var

Bu aralar akıllı telefon almayı düşünenlerin A101 ve BİM marketlere göz atmasında fayda var. 11 Nisan A101 marketler aktüel ürünler arasında Honor Play ve Honor 9 Lite modeli var. 12 Nisan BİM marketlerde ise Galaxy J7 Prime 2 modeli var.

11 Nisan A101 aktüel ürünler

11 Nisan A101 aktüel ürünler arasında Honor Play modeli var. Huawei’nin oyuna odaklı ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan modelin 6.3 inçlik 1080 x 2280 piksel çözünürlükte ekranı bulunuyor. Kirin 970 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunulmuş. GPU Turbo ile grafik performansı yüzde 60 civarında artarken HDR benzeri bir etki de oluşturuluyor.

Honor Play, daha hızlı otomatik odaklama ve otomatik sahne algılama özelliği sunan 16 MP + 2 MP sensörlü çift arka kameraya sahip. Kamera siteminin yapay zekâ tarafından desteklendiğini belirtelim. Ön tarafında ise selfie çekimleri için 3D stüdyo aydınlatması ve portre modu sunan 16 MP çözünürlükte bir kamera var.

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Bunun yanı sıra 7.1 kanal Histen ses ve 3D oyun ses efektleri sunabilen Honor Play, isminden de anlaşılabileceği üzere oyun odaklı bir akıllı telefon. Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 arayüzü ile çalışan cihaza 3.750 mAh kapasiteli çıkarılamayan bir pil güç veriyor.

Honor Play için 2199TL fiyat etiketi belirlenmiş. İlk piyasaya çıkışının oldukça altına inen Honor Play hali hazırda piyasanın çok altına satılıyor.

Diğer taraftan Honor 9 Lite yeniden raflara çıkıyor. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1299TL fiyat etiketine sahip.

Yine Honor Band 4 dikkat çekici ürünler arasında. Honor Band 4 modeli 0.95 inçlik AMOLED ekrana sahip. Hem ekran hem de ekranın altındaki Home tuşu dokunmatik ve kontroller her ikisi ile de sağlanabiliyor. Gövde 50 metre su altına dayanıklı olarak tasarlanmış.

Cihaz fitness takibi yanında uyku düzenini izleyebiliyor ve nabız da ölçebiliyor. Huawei TruSeen 2.0 teknolojisi sürekli olarak nabzı kontrol edebiliyor. Huawei TruSleep 2.0 ise dinamik spektrumu kullanarak daha gelişmiş uyku analizi yapıyor ve kullanıcıya tavsiyelerde bulunuyor. 6 eksenli akselerometre yanında kızılötesi sensör ile takılıp takılmadığını da algılayabiliyor. Yine çağrı ve mesaj bildirimleri ekranda görülebiliyor.

100mAh kapasiteli batarya barındıran model 14 güne kadar kullanım süresi ve 20 güne kadar da bekleme süresi sunuyor. Huawei Honor Band 4 modeli 199TL gibi çok uygun bir fiyata sahip.

Son olarak üçüncü nesil Mi Powerbank 10000mAh şarj istasyonu 84.95TL iken Mi Powerbank 5000mAh ise 64.95TL seviyesinde. Piyasaya ile hemen hemen aynı fiyatlar.

12 Nisan BİM aktüel ürünler

12 Nisan BİM aktüel ürünler arasında Galaxy J7 Prime 2 modelini görüyoruz. 5.5 inçlik Full HD ekran, 8 adet COrtex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 3300mAh kapasiteli batarya modelin özellikleri arasında. Model 1299TL ile oldukça uygun bir fiyata inmiş.