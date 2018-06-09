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Haftaya BİM, A101 ve Şok marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler

Teknoloji meraklılarının önemli duraklarından birisi haline gelen BİM, Şok ve A101 mağazalarında haftaya güzel fırsatlar var. Xperia XA akıllı telefon bunlardan birisi.
1 yıl
24,2b
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek hafta BİM, A101 ve Şok marketlerde pek çok önemli teknolojik ürün piyasaya çıkacak. 14 Haziran A101 marketler, 12 Haziran/15 Haziran BİM marketler ve 9 Haziran Şok marketlerde yer alacak teknolojik ürünler şu şekilde:

14 Haziran A101 aktüel ürünler

Haftaya A101 marketlerde biraz pahalı bir televizyon ürünü var. Samsung 55 inç MU7350 7 Serisi 4K kavisli televizyon üst seviye bir deneyime sahip. 4K çözünürlüğün yanı sıra HDR 10 desteği, 4200R kavisli ekran, 20W ses çıkışı, dahili uydu alıcı gibi özellikler mevcut. Televizyon 3699TL fiyat etiketine sahip. Resmi web sayfası bu linkte.

Ayrıca Bkz. "Razer Chroma üçüncü taraf üreticilere de açıldı"

Diğer taraftan Xperia XA akıllı telefon da alternatif ürünler arasında. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alan modele 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran MT6755 yonga seti güç veriyor.

 

Haftaya BİM, A101 ve Şok marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler

2GB RAM ile 16GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde arka kısımda 13MP, ön kısımda 8MP çözünürlükte kamera mevcut. Modelde 2300mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile batarya korunuyor. Telefonun fiyatı 699TL. Her iki ürün de uygun fiyatlara sahip. Akıllı telefonun resmi sayfası

12 Haziran/15 Haziran BİM aktüel ürünler

Haftaya BİM aktüel ürünler günü bayram nedeniyle 12 Haziran’a çekilmiş. Haftaya 10000mAh kapasiteli Sony powerbank 75TL fiyat etiketi ile satılacak.

9 Haziran Şok aktüel ürünler

Bugün Şok marketlerde Quadro marka ev ve oyun bilgisayarları satışa çıkacak. Bununla birlikte 8 yıl önceki Intel işlemciler, DDR3 RAM ve Radeon 5000 serisi grafik kartları ile pek amacına hitap etmiyor gibi görünüyor. Üstelik fiyatlar da donanıma göre oldukça yüksek.


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kaptanos 1 yıl en beğenilen
Gerçekten teknoloji haberi yapmayacaksanız, yapmayın. Çok uzun yıllardır severek takip ettiğim bir siteyi bırakmak zorunda kalacağım ve eminim ki benim gibi düşünen çok fazla insan var.
Gerçekten teknoloji haberi yapmayacaksanız, yapmayın. Çok uzun yıllardır severek takip ettiğim bir siteyi bırakmak zorunda kalacağım ve eminim ki benim gibi düş...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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TheLastNinja 1 yıl
Aslında sorun şu; eskiden Harbiyede falan fuarlar olurdu tıka basa dolu da olurdu çünkü internet pek yaygın değildi. Yeni bir gelişme olunca da insanlar şaşırırdı tabii ki ilk defa böyle bir gelişmenin olduğunu görünce. Şimdi ise iletişimin artık anlık olduğu zamanlarda öyle ahım şahım yapılacak haber kalmıyor. Dolayısıyla beklentinizi düşük t-tutmakta fayda var. Ayrıca bir kişi drone kullanarak karşı ülkenin sınırlarından kaçak olarak geçti gibi bir haber okusanız sizi çok mu şaşırtır? Sadece haber olarak bilginiz olur ve gayet normal karşılarsınız.
Son olarak ufak tefek de olsa teknolojik ürünleri ucuza bulabileceksek ve her hafta bahsi geçen marketleri dolaşamıyorsak-dolaşmak istemiyorsak bu gibi haberler sayesinde ihtiyacımızı da gideririz.
Aslında sorun şu; eskiden Harbiyede falan fuarlar olurdu tıka basa dolu da olurdu çünkü internet pek yaygın değildi. Yeni bir gelişme olunca da insanlar şaşırır...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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haylaz__ 1 yıl
Tebrik ediyoruz bu mağazaların fırsatlarından sürekli haberdar olmak istiyoruz teşekkürler.
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DH Misafiri 1 yıl
TheLastNinja: kardeşim hiçte öyle olmuyor bu işler bende bu siteyi yıllardır takip ediyorum mesut çeviğin askerliğinden tut da saçları dökülmeden önce erdinç iyikul zamanları ve daha eskisi.Önceden ne güzel donanım incelemeleri olurdu ses sistemleri monitörler, kasalar klavyeler,( şuan her klavyenin incelemesi olmuyor örnek corsair k95 plat klavye gibi eskiden herşey vardı donanım haber eskisi gibi değil ya editör bulamıyorlar yada yıllardır doydular bazı şeyler önemsemiyorlar artık.
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EĞİNLİ 1 yıl
Anasayfada bim-a101 zaten sıcak fırsatlarda konuları mevcut burada olmasının yegane sebebi Reklam bunun başka izahı yok kaldıki bu marketlerden haberimiz olmuyordu iyi oldu diyen arkadaşlar nerede yaşıyorlar bunada anlam vermekte zorlanıyorum,her yerden ve her fırsatta zaten önünüze çıkıyorlar,evimden çıkıp herhangi bir yöne gitsem çok değil 250 Metre enaz 2 tane anlatılan marketlerden var bir pergel ile çizsem hatırladığım 8 tane daha da var gibiydi emin değilim ama 8 tane kesin.[:\-]
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agent1453 1 yıl
50hz tv,telefon tırt vs vs,inanmayan baksın epey.com/...
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MertDrx 1 yıl agent1453
Normalde foruma girip millete laf sokmam fakat dayanamadım soruyorum sana sen hayatında kaç tane 200 ve ya üstü paneli olan televizyon gördün?
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Moving On 1 yıl
Bence A101 ve BİM çoğu yerden daha uygun alışveriş için, bu tür ürünleri bayağı uygun fiyatlara satıyorlar, artı şu ana kadar alıpta sorun yaşayan görmedim.
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haylaz__ 1 yıl
Tebrik ediyoruz bu mağazaların fırsatlarından sürekli haberdar olmak istiyoruz teşekkürler.
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ssbrutality 1 yıl
Ekran sararması,seste kesintiler ve puslu çeken kamerasıyla sony nin yüz karası bir telefondur nam-ı diğer xa
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Mr. Jingles 1 yıl
İlgini çekmiyorsa yorum yapmazsın olur biter. Bu haberi görmeseydim haberim olmayacaktı.
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Artunç 1 yıl
Şok'ta satılan oyun bilgiyarları için fırsat demeye bin şahit ister.

Ancak Bim'de satılan Sony Powerbank ve A101'de satılan Sony Xperia XA fiyatları cazip gibi görünüyor tabii ihtiyacı olan kişiler için diyorum.
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Ferucci 1 yıl
Şok'taki bilgisayarlar ne öyle :d on sene önceye döndük.
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Bay Robot 1 yıl
Heyt be xperia xa nereden nereye...
Tıpkı zamzung gibi 1600 liradan 699 liraya...
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