Haftaya BİM, A101 ve Şok marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler

Gelecek hafta BİM, A101 ve Şok marketlerde pek çok önemli teknolojik ürün piyasaya çıkacak. 14 Haziran A101 marketler, 12 Haziran/15 Haziran BİM marketler ve 9 Haziran Şok marketlerde yer alacak teknolojik ürünler şu şekilde:

14 Haziran A101 aktüel ürünler

Haftaya A101 marketlerde biraz pahalı bir televizyon ürünü var. Samsung 55 inç MU7350 7 Serisi 4K kavisli televizyon üst seviye bir deneyime sahip. 4K çözünürlüğün yanı sıra HDR 10 desteği, 4200R kavisli ekran, 20W ses çıkışı, dahili uydu alıcı gibi özellikler mevcut. Televizyon 3699TL fiyat etiketine sahip. Resmi web sayfası bu linkte.

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Diğer taraftan Xperia XA akıllı telefon da alternatif ürünler arasında. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekran yer alan modele 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi barındıran MT6755 yonga seti güç veriyor.

2GB RAM ile 16GB artırılabilir kapasite ile desteklenen modelde arka kısımda 13MP, ön kısımda 8MP çözünürlükte kamera mevcut. Modelde 2300mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Qnovo Adaptive Charging teknolojisi ile batarya korunuyor. Telefonun fiyatı 699TL. Her iki ürün de uygun fiyatlara sahip. Akıllı telefonun resmi sayfası

12 Haziran/15 Haziran BİM aktüel ürünler

Haftaya BİM aktüel ürünler günü bayram nedeniyle 12 Haziran’a çekilmiş. Haftaya 10000mAh kapasiteli Sony powerbank 75TL fiyat etiketi ile satılacak.

9 Haziran Şok aktüel ürünler

Bugün Şok marketlerde Quadro marka ev ve oyun bilgisayarları satışa çıkacak. Bununla birlikte 8 yıl önceki Intel işlemciler, DDR3 RAM ve Radeon 5000 serisi grafik kartları ile pek amacına hitap etmiyor gibi görünüyor. Üstelik fiyatlar da donanıma göre oldukça yüksek.