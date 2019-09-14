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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet var

19 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S akıllı telefon modeli ve Toshiba marka 49 inçlik 4K televizyon var. 20 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Volta elektrikli bisiklet var.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Her türden teknolojik ürünlerin bir numaralı adresi haline gelen perakende gıda mağazaları gelecek hafta da pek çok farklı ürünü tüketicilere sunacak. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde elektrikli bisiklet var

19 Eylül A101 aktüel ürünler

19 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Honor 7S modeli var. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte bir ekran sunan telefona 4 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6739 yonga seti güç veriyor.

2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen telefonda 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Batarya ise 3000mAh kapasiteli. Telefon 799TL fiyat etiketine sahip ve piyasanın altında sayılır.

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Diğer taraftan Toshiba’nın 49 inçlik 4K çözünürlüğündeki akıllı televizyonu da 2499TL ile oldukça uygun bir seviyede. Yine Canon e414 çok fonksiyonlu yazıcı 179TL fiyat etiketine sahip.

A4 Tech 4100 kablosuz fare ve klavye seti 65TL gibi dikkat çekici bir fiyata sahip. 32GB SanDisk microSD hafıza kartı 32.50TL iken, USB 3.0 SanDisk bellek 33.50TL, Mercusys kablosuz ağ genişletici de 69.95TL olarak satılıyor.

20 Eylül BİM aktüel ürünler

20 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Galaxy A30 modeli yer alıyor. 6.4 inçlik ekran, 4+4 formatında 8 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 16MP+5MP arka kamera, 16MP ön kamera, 4000mAh kapasiteli batarya barındıran telefon 1799TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak Volta’nın 55Km menzilli elektrikli hafif bisikleti de 1999TL’den satılıyor.

 


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Je8rjeiswusu2h 29 dk. yeni yorumcu
Geçen yılki kampanyadan 3 tane kapatmistim 1200 lira kazanmıştım 3 günde kapışıldı hepsi..
tanıdığa yine söyleyimde 4, 5 tane artik ne varsa depoda tutsun satmasın kimseye. Haber için eyvallah
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