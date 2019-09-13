Dünyanın ilk doldurulabilir lazer yazıcısı HP’den geldi

Günümüzde yazıcı sistemleri hayatın vazgeçilmez araçlarından birisi haline gelse de kartuşların pahalılığı herkesin malumu. Yeni bir kartuş setinin yazıcıdan daha pahalıya bile geldiği bu dönemde doldurulabilir tanklar popüler olmaya başladı.

Sektörde ilk

İlk etapta üçüncü taraf servislerde doldurulan mürekkep tanklarına artık orijinal üreticiler de destek veriyor zira sürekli yeni kartuşa para vermek istemeyen sayısız insan var. Doldurulabilir kartuş sistemi sadece inkjet yeni mürekkep tanklı yazıcılarda mümkündü. HP artık bu sistemi lazer yazıcılara da getirdi.

Bugün yapılan tanıtımda sektörün ilk doldurulabilir tanklı Neverstop yazıcı serisi duyuruldu. Serideki yazıcılar 5.000 adet baskı kapasitesi ile birlikte geliyor. Sadece 15 saniyede dolum yapabilen toner kiti ise 2500 sayfa kapasitesi daha sağlıyor. Böylece yazıcı ve bir set ile toplamda 7500 sayfaya kadar çıkılabiliyor, yüzde 80’e varan oranlarda tasarruf sağlanıyor.

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Uygun kullanım maliyetiyle 1-50 arasında çalışana sahip olan, aylık 250 – 2.500 sayfa baskı ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin kullanımına uygun olan lazer yazıcı serisi, önceki nesil yazıcılara kıyasla yüzde 38 daha hızlı baskı alıyor

Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan Neverstop serisi ürünler 150 yaprak kapasiteli kâğıt tepsisine sahip. 20.000 sayfalık görüntüleme tamburu değiştirildiğinde otomatik olarak 5000 sayfalık toner de doldurulmuş oluyor.

HP Neverstop serisinde HP Neverstop Laser 1000a, HP Neverstop Laser 1000w, HP Neverstop Laser MFP 1200a ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modelleri yer alıyor. HP Neverstop Laser 1000w ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinde bulunan dahili kablosuz ağ iletişimi özelliği Wi-Fi Direct ile her yerde ve her zaman kablosuz baskı almak mümkün. Ayrıca 1200w modeline özel olarak tarama veya kopyalama işlemlerinin süreci akıllı cihazlara bildirim olarak gönderiliyor.

Eylül ayında Türkiye'de satışa çıkan Neverstop serisinin fiyatı 1299 TL'den başlıyor, 2500 sayfalık toner kapasitesine sahip yeni dolum kitinin fiyatı ise 85 TL'dir.