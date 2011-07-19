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Haier'dan 7-inç ekranlı ve Android işletim sistemli bütçe dostu tablet: Haipad M9

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,3b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Global tablet pazarının büyümesiyle ve talebin artmasıyla beraber her geçen gün farklı bir üreticiden farklı bir tabletle karşı karşıya geliyoruz.
Çin merkezli Haier firması, 7-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik (5 parmak desteği mevcut) ekrana ve Android işletim sistemine sahip modeli Haipad M9'u 900 Yuan yani 140$'dan Çin'de satışa sundu.
Haipad M9'da Renesas üretimi çift çekirdekli EMMA Mobile EV2 platformu kullanılmış ve işlemci 533 MHz saat hızında çalışıyor. Bunların yanısıra 512 MB RAM ile PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alan tablette 4 GB dahili flash bellek ile 4400 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya 6 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

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salagil 8 yıl
ali express de tonla var bu tabletden. asıl üreticisi de haier değil. kaç aydır 170 usd civarı freeshiping satılıyor. işlemcisi 533 mhz olmasına rağmen samsung s5pv210 dan aşşağı kalır değil. gpu su çok iyi değil, hdmi çıkışı felan yok. onun dışında snapdragonlu telefonların oynattığı her oyunu rahat oynatır.

işlemcisi samsung ve nvidia olmayan tableti kaale almamak lazım diyen arkadaşa;

bmw ve mercedesden başka arabaya binmemek lazım,
diesel ve live'sdan başka giyinmemek lazım,
monster ve alianwareden başka bilgisayar kullanmamak lazım,
bjk, fb ve gs den başka takım tutmamak lazım,
pirzola, biftekden başka birşey yememek lazım
.
.
.

dimi?


edit:imla...
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Jerit 8 yıl salagil
salagil

ali express de tonla var bu tabletden. asıl üreticisi de haier değil. kaç aydır 170 usd civarı freeshiping satılıyor. işlemcisi 533 mhz olmasına rağmen samsung s5pv210 dan aşşağı kalır değil. gpu su çok iyi değil, hdmi çıkışı felan yok. onun dışında snapdragonlu telefonların oynattığı her oyunu rahat oynatır.

işlemcisi samsung ve nvidia olmayan tableti kaale almamak lazım diyen arkadaşa;

bmw ve mercedesden başka arabaya binmemek lazım,
diesel ve live'sdan başka giyinmemek lazım,
monster ve alianwareden başka bilgisayar kullanmamak lazım,
bjk, fb ve gs den başka takım tutmamak lazım,
pirzola, biftekden başka birşey yememek lazım
.
.
.

dimi?


edit:imla...


Arkadaş çok doğru söylemiş. Zaten birçok önyargı yüzünden güzelim ürünler kıymet bilmiyor
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readermania 8 yıl
800*480 16:9 ekranlarda felaket çözünürlük...samsung veya nvidia olmayan bir işlemciyi kaale bile almamak lazım...haipad huypad bu aletten cacık olmaz..
zaten 140 dolar çinde ise buraya gelene kadar 500-600 lira olur. ona da reedpad var zaten..cando dokunmatik, hummingbird işlemci bunu kim ne yapsın..www.reeder.com.tr/Reedpad2.asp
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_-TaicHi-_ 8 yıl

readermania

800*480 16:9 ekranlarda felaket çözünürlük...samsung veya nvidia olmayan bir işlemciyi kaale bile almamak lazım...haipad huypad bu aletten cacık olmaz..
zaten 140 dolar çinde ise buraya gelene kadar 500-600 lira olur. ona da reedpad var zaten..cando dokunmatik, hummingbird işlemci bunu kim ne yapsın..www.reeder.com.tr/Reedpad2.asp


Seni takdir ediyorum üstad. Konuyu bir şekilde reedpad'e çekmeyi başarıyorsun her mesajında
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.mert 8 yıl readermania
readermania

800*480 16:9 ekranlarda felaket çözünürlük...samsung veya nvidia olmayan bir işlemciyi kaale bile almamak lazım...haipad huypad bu aletten cacık olmaz..
zaten 140 dolar çinde ise buraya gelene kadar 500-600 lira olur. ona da reedpad var zaten..cando dokunmatik, hummingbird işlemci bunu kim ne yapsın..www.reeder.com.tr/Reedpad2.asp


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dreedevil 8 yıl
Haier firması diz üstü vs. derken direk giriş yaptı tüketicinin isteklerine ve yakın zamanda daha da büyüyerek gelecekler gibi duruyor.
Yerli üretim bir tabletimiz daha yok hadi bakalım.
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Rainbow6 8 yıl
bende inceledim oldukca hizli ve guzel calisiyor yanliz incelemelerden birinde adam nfs shift oynuyordu bir diger incelemede adam oyunu acmaya calisti ama duzgun calismadi ... simdi cortex a9 diye cagirdiklari cift cekirdekli islemciler moda oldu islemci 1 ghz diyorlar aslinda 533 mhz ama cift cekirdek oldugundan 1ghz matematige bak :) birde bunlarin samsung islemcili olanlari var bana sorarsaniz o bundan biraz daha hizli aferim cinlilere 150 dolara oldukca seri calisan bi tablet ustelik son cikan urunlerde batarya saatlerinide gelistirdiler tek geriye kalan sey goruntu kalitesi
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jibe 8 yıl
Yakında ortalık tabletten geçilmeyecek diyenler yanlış söylememiş.
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.mert 8 yıl
incelemesine baktım da güzel cihaz.Türkiye'ye 300tl den girerse iyi satar.
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