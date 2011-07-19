Haier'dan 7-inç ekranlı ve Android işletim sistemli bütçe dostu tablet: Haipad M9

Global tablet pazarının büyümesiyle ve talebin artmasıyla beraber her geçen gün farklı bir üreticiden farklı bir tabletle karşı karşıya geliyoruz.

Çin merkezli Haier firması, 7-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik (5 parmak desteği mevcut) ekrana ve Android işletim sistemine sahip modeli Haipad M9'u 900 Yuan yani 140$'dan Çin'de satışa sundu.



Haipad M9'da Renesas üretimi çift çekirdekli EMMA Mobile EV2 platformu kullanılmış ve işlemci 533 MHz saat hızında çalışıyor. Bunların yanısıra 512 MB RAM ile PowerVR SGX 530 grafik biriminden güç alan tablette 4 GB dahili flash bellek ile 4400 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya 6 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

