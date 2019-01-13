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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hamileliğiniz Owlet Band’a emanet

CES 2019 fuarında sahneye çıkan Owlet Band hamilelik takip bandı, sürekli doktora gitme ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bant bebeğinizin kalp atışlarını ve tekmelerini takip edebiliyor.
4 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Hamilelik süreci özellikle bayanlar için çok hassas takip edilmesi gereken bir süreç olarak görülüyor. Farklı üreticiler de yardımcı olmak açısından hamilelik sürecini takip edebilecek çözümler ortaya koyuyor. Owlet Band bunlardan birisi.

Owlet Band özellikleri ve fiyatı

Hamile kadınların bel ve karın kısmını tamamen saran Owlet Band pasif EKG teknolojisini kullanıyor. Bel ve karın bölgesindeki küçük plastik sensörler sürekli olarak bebeği takip ediyor. Nabız ve tekmeler kontrol edilirken annenin de kasılmaları ve uyku pozisyonları takip ediliyor.

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24 haftadan itibaren kullanılabilen cihazın üzerindeki küçük parça Bluetooth ile akıllı telefonlarınıza bağlanıyor ve uygulamada tüm verileri grafik olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca bebeğin kalp atışlarını da dinleme imkânınız oluyor.

Üreticiler hamilelik bandının ayrıca bebeğin gelişimi ile ilgili sürekli veri topladığı için bilimsel araştırmalarda da önemli bir kaynak haline geleceğini ifade ediyor. Owlet Band çözümü 300$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/11/owlet-band-baby-ecg-pregnancy/ Yorum Yaz
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serdok 4 ay en beğenilen
Özellikle bayanlar için ???
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El-Kira 2 ay
300 dolar çok para.
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DH Misafiri 4 ay
Bu üründe radyosyon kullanılmıyor. Amfi teknolojisi gibi. Doktor kontrollerinde kullanılan ultrasonun kalp atışlarını güçlendirerek duyabilecek hale getirmes ile aynı sistemde çalışıyor. Küçük kalp titreşimi ve seslerini güçlendirerek takip ediyor. Ve bellirli aralıklarla aldığı örneklemeyi bluetooth ile telefona aktarıyor. Uygulama bu veri ile grafiğe dökerek size gösteriyor. Çok güzel daha erken çıksa hemen alırdım.
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Denorath 4 ay
Dehşet satar..
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Denorath 4 ay
Dehşet satar 👍
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bortecine09 4 ay
Radyasyon konusunda çok detaylı bilgi verilmeli bu ürün hakkında. Eğer bir sorun teşkil etmiyorsa çok hoş. Kullanılabilir. Benim ilgimi çekti.
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serdok 4 ay en beğenilen
Özellikle bayanlar için ???
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buraxus 4 ay
Biz yeterince radyasyon yedik verin azcık da çocuk yesin
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