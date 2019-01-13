Hamileliğiniz Owlet Band’a emanet

Hamilelik süreci özellikle bayanlar için çok hassas takip edilmesi gereken bir süreç olarak görülüyor. Farklı üreticiler de yardımcı olmak açısından hamilelik sürecini takip edebilecek çözümler ortaya koyuyor. Owlet Band bunlardan birisi.

Owlet Band özellikleri ve fiyatı

Hamile kadınların bel ve karın kısmını tamamen saran Owlet Band pasif EKG teknolojisini kullanıyor. Bel ve karın bölgesindeki küçük plastik sensörler sürekli olarak bebeği takip ediyor. Nabız ve tekmeler kontrol edilirken annenin de kasılmaları ve uyku pozisyonları takip ediliyor.

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24 haftadan itibaren kullanılabilen cihazın üzerindeki küçük parça Bluetooth ile akıllı telefonlarınıza bağlanıyor ve uygulamada tüm verileri grafik olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca bebeğin kalp atışlarını da dinleme imkânınız oluyor.

Üreticiler hamilelik bandının ayrıca bebeğin gelişimi ile ilgili sürekli veri topladığı için bilimsel araştırmalarda da önemli bir kaynak haline geleceğini ifade ediyor. Owlet Band çözümü 300$ civarında bir fiyat etiketi ile satılacak.