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Hareket ile şarj edilebilen bataryalar yolda

Sürekli olarak geliştiriliyor tarzında haberler gelen batarya teknolojileri, maalesef bir türlü istenilen seviyeye getirilemiyor. MIT'nin yeni çalışması ise hareketten enerji üretimine dayanıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hareket ile şarj edilebilen bataryalar yolda

Günüzümde yanında "akıllı" takısı yer alan bütün cihazların en büyük ortak sorunu batarya süreleri. Akıllı saatten bilekliğe ya da telefona kadar bir günü zor çıkartan ürünler,  Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin yeni teknolojisiyle ise gücünü bizden alarak daha uzun kullanım süreleri sunabilirler.
MIT'nin geliştirdiği batarya teknolojisi kişilerin hareketlerinden elektrik üretilmesine dayanıyor. Yani temel olarak mekanik enerjiyi elektriğe çeviren teknoloji, vücudun hareketli eklem bölgelerinde meydana gelen hareketi kullanıyor ve sıvı elektrolite batırılmış gözenekli polimer katmanın iki ince lityum alaşımı eğmesi (Lityum iyon hareketi ile) şeklinde çalışma gösteriyor. Şimdilik elektrik üretim veriminin %15 seviyesinde olduğunu ve yolun başında olduklarını belirten MIT araştırmacısı Prof. Ju Li, gelecekte %100 verime ulaşacaklarına inandıklarını belirtiliyor.
Bu yeni batarya teknolojisinin hareket edildiği sürece akıllı teknolojik cihazlara enerji sağlayabileceği belirtilirken, mevcut mekanik dönüşüm sistemlerinden daha fazla çıktı sağlanabildiği ve bu sayede şarj sürelerinin ciddi seviyede kısaltılabileceği söylenenler arasında yer alıyor. Teknolojinin giyilebilir sağlık cihazları açısından da büyük bir potansiyeli bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/Mobile-device-battery-of-the-future-could-charge-while-the-user-walks-around-the-block_id77218 Yorum Yaz
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forumlarabak 3 yıl
İnsanlar artık hareket mi ediyor..? Dolmaz o şarj...
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arel.gr 3 yıl
yillardir MIT'nin dahil yeni,eski ne bataryalar gözledim o yollarda bu linklerde.
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