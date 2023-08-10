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    Devrimsel sıvı metal batarya teknolojisi ticarileşmeye çok yakın

    Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) yan kuruluşu Ambri tarafından geliştirilen devrimsel sıvı metal bataryanın önümüzdeki yılın başlarında ilk ticari faaliyetine başlayacak.
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    Devrimsel sıvı metal batarya teknolojisi ticarileşmeye çok yakın Tam Boyutta Gör
    Ambri, UL Solutions'dan çok önemli bir güvenlik sertifikası alarak sıvı metal batarya teknolojisini ticarileştirmeye bir adım daha yaklaştı. Şirket (eski adıyla Liquid Metal Battery Corporation) 2010 yılında Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) araştırmacılar tarafından bir yan kuruluş olarak kuruldu. Şirkete göre bu batarya, yirmi yıl boyunca performans düşüşü yaşamadan etkin bir şekilde çalışabilir.

    Ülkeler güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kapasiteleri oluşturmaya çalışırken, kesintili zamanlarda şebekeyi destekleyebilecek uzun vadeli enerji depolama sistemlerine de odaklanıyor. Lityum-iyon batarya tabanlı çözümler bu amaçla kullanıma alındı ancak her bir kWh için 405 dolar gibi yüksek enerji depolama maliyetleri soru işaretleri yaratıyor.

    On yıldan uzun bir süre önce, MIT'de emeritus profesör olan Donald Sadoway bu maliyetleri düşürmek için çalışmaya başlamıştı. Sonuç olarak ise ticarileşmeye ve kullanıma daha yakın bir sıvı metal batarya ortaya çıktı.

    Sıvı metal batarya nasıl çalışıyor?

    Devrimsel sıvı metal batarya teknolojisi ticarileşmeye çok yakın Tam Boyutta Gör
    Sıvı metal tasarımı, yoğunluklarındaki farklılıklar nedeniyle birbiri üzerine yığılan üç ayrı sıvı katmanından oluşuyor. En yoğun olanı katot görevi gören erimiş antimon, en hafif olanı ise anot işlevi gören kalsiyum. Aralarındaki boşluğu ise elektrolit görevi gören kalsiyum klorür tuzu çözeltisi dolduruyor. Bu malzemelerin kimyasal avantajları nedeniyle batarya içinde bir hafıza etkisinin oluşmadığı belirtiliyor. Geliştiricilere göre bu batarya, performansta bir düşüş yaşamadan yirmi yıl boyunca etkili bir şekilde çalışabiliyor. Üstelik kullanılan malzemeler de dünya da bolca bulunuyor.
    Devrimsel sıvı metal batarya teknolojisi ticarileşmeye çok yakın Tam Boyutta Gör
    Dahası, sistemin herhangi bir gaz üretmediği veya yaymadığı için güvenli olduğu, termal kaçak potansiyeline sahip olmadığı ve aşırı şarj veya aşırı deşarja karşı son derece toleranslı olduğu söyleniyor. Şirketin sistemleri ayrıca bazı lityum iyon pil sistemlerinin gerektirdiği kapsamlı soğutma, patlama önleme veya yangın söndürme ekipmanı gerektirmiyor.

    Ambri'nin öngörülen enerji depolama maliyeti kWh başına 200 dolar civarında seyrediyor ve bu da lityum-iyon depolamadan neredeyse yüzde elli daha düşük. Ancak bu rakam, daha önemli bir çevresel etki yaratma yönündeki nihai hedeflerinden halen çok uzak. Zira MIT araştırmacıları 2019 tarihli bir makalede, yenilenebilir enerjiye geçişin gerçekleşmesi için bu maliyetlerin kWH başına 20 dolara kadar düşmesi gerektiğini belirtiyor.

    Sıvı metal batarya faaliyete geçiyor

    Devrimsel sıvı metal batarya teknolojisi ticarileşmeye çok yakın Tam Boyutta Gör
    Ambri, bir süre önce ABD’de Xcel Energy kamu hizmeti şirketi ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında 12 aylık bir süre Colorado eyaletinde inşa edilen 300 kWh'lik bir depolama sisteminde sıvı metal bataryalar kullanılacak. Ambri, sistemin 2024 yılı başlarında kurulacağını açıkladı. Bir yıl sürecek çalışma, Xcel'e sistemin performansını ve yeteneklerini değerlendirmek için yeterli zaman tanıyacak.
    Kaynakça https://www.techspot.com/news/99727-mit-spin-off-inches-closer-commercializing-liquid-metal.html https://spectrum.ieee.org/liquid-metal-battery
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