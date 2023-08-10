Devrimsel sıvı metal batarya teknolojisi ticarileşmeye çok yakın

Ülkeler güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kapasiteleri oluşturmaya çalışırken, kesintili zamanlarda şebekeyi destekleyebilecek uzun vadeli enerji depolama sistemlerine de odaklanıyor. Lityum-iyon batarya tabanlı çözümler bu amaçla kullanıma alındı ancak her bir kWh için 405 dolar gibi yüksek enerji depolama maliyetleri soru işaretleri yaratıyor.
On yıldan uzun bir süre önce, MIT'de emeritus profesör olan Donald Sadoway bu maliyetleri düşürmek için çalışmaya başlamıştı. Sonuç olarak ise ticarileşmeye ve kullanıma daha yakın bir sıvı metal batarya ortaya çıktı.
Sıvı metal batarya nasıl çalışıyor?
Ambri'nin öngörülen enerji depolama maliyeti kWh başına 200 dolar civarında seyrediyor ve bu da lityum-iyon depolamadan neredeyse yüzde elli daha düşük. Ancak bu rakam, daha önemli bir çevresel etki yaratma yönündeki nihai hedeflerinden halen çok uzak. Zira MIT araştırmacıları 2019 tarihli bir makalede, yenilenebilir enerjiye geçişin gerçekleşmesi için bu maliyetlerin kWH başına 20 dolara kadar düşmesi gerektiğini belirtiyor.