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Hareketli kamera modülü ile Elephone U2 Pro tanıtıldı

Çift ön ve arka kamera ile kızıl ötesi yüz tanıma sistemini hareketli modüle entegre ederek tamamen çerçevesiz bir ekrana kavuşan Elephone U2 Pro yılın en çok konuşulacak telefonlarından birisi olacak
7 ay
2,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefonları tamamen çerçevesiz hale getirebilmek için çaba gösteren Çinli üreticiler takdire şayan. Mi Mix ile bu akımı başlatan Xiaomi’den tutun çıkabilir ön kamera modülünü geliştiren Vivo’ya ve kızaklı arka kapak yapısını kullanan Huawei’ye kadar pek çok isim sayılabilir. Elephone ise çıtayı daha da yükseltiyor.

Firmanın tanıttığı yeni U2 akıllı telefon serisi amiral gemi donanımının yanı sıra çıkabilir kamera modülleri ile de çok konuşulacağa benziyor. Sistem akıllı telefon sektöründe bir ilk olacak.

Elephone U2 Pro özellikleri

Elephone U2 Pro modeli hareketli yapıdaki çift ön ve arka kamera modülü ile dikkat çekiyor. Vivo NEX modelinde mekanizmalı tek kamera modülünü görmüştük. Elephone U2 Pro bu açıdan ilk telefon olacak.

Arayüzde kamera uygulamasına geçiş yaptığınız anda otomatik olarak mekanizma çift kamera modülünü yukarı çıkarıyor. Arka kameralar 12MP+5MP çözünürlüğünde. Ön kameralar ise 16MP çözünürlüğünde. Ayrıca aralarında bir kızıl ötesi yüz tanıma sistemi de yer alıyor.

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6.42 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğündeki kavisli AMOLED ekran fazlalıklardan kurtulduğu için yüzde 98 civarında ekran-kasa oranına ulaşmış. Ekrana entegre parmak izi okuyucu da ince çerçevelere katkı yapıyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan model 3600mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Yılın en çok konuşulan modellerinden birisi olmaya aday Elephone U2 Pro için henüz detaylar ve fiyat belli değil.

 

Hareketli kamera modülü ile Elephone U2 Pro tanıtıldı
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Elephone U2 özellikleri

Elephone U2 ise sadece çıkarılabilir çift ön kamera modülüne sahip. Yine de arka kapakta 3 kamera kombinasyonu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bu kameraların fonksiyonu şimdilik bilinmiyor. 6.26 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekran yine çok ince çerçevelere sahip.

MediaTek Helio P60 yonga seti ile desteklenen modelde kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Yine fiyat ve çıkış tarihi konusunda bir bilgi bulunmuyor.

 

Hareketli kamera modülü ile Elephone U2 Pro tanıtıldı
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Elephone PX özellikleri

Daha uygun bir telefon arayanlar için ise Elephone PX geliştirilmiş. Mekanizmalı çift ön kamera modülü ve arka kapaktaki çift kamera 16MP+2MP çözünürlüğe sahip. 6.34 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükteki ekranda yine agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş.

3GB RAM ve 32GB kapasite ile 4GB RAM ve 64GB kapasite seçeneklerine sahip olan telefon 8 çekirdekli MediaTek yonga setlerinden gücünü alıyor. Fiyat yine belli değil.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/20/elephone-u2-pro-pop-up-camera-demo-video-and-key-specs-outed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 7 ay
Cihaz iddalı olmuş ancak marka sıkıntılı. Bu telefonun bir güncelleme bile alacağı şüpheli üstüne mediatek olduğundan yarını da belli değil. Herhangi bir sorun yaşatabilir.
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muratai 7 ay
Rezil elephone bile böyle telefon çıkarıyorsa artık bu işlerin boku çıkmış demektir.
Böyle bir cihazı elephone gibi merdiven altı firmalardan (lafın gelişi) almak pişmanlıktır. az daha verin vivo dan filan alın.
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cngzmls 7 ay
Tasarım müthiş olmuş, inşallah kalitesi de öyledir.
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QuexSeeL 7 ay
Gizli ön kamera olayı xiaomi mix 3 teki gibi komple ekranı manuel kaydırma sisteminden olacak gibi açar açmaz kamerada açılır mis. Honor magic 2 de bu sistemle geliyor.
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fuckulteli 7 ay
Arka kamerayı niye mekanizmalı yaparlar ki? (alandan tasarruf için olsa bile kullanışlı değil, şık değil)
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