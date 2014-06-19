Harley Davidson, ilk elektrikli motosiklet modelini görücüye çıkarttı: Project Livewire

Dünyanın en meşhur motosiklet üreticilerinden Harley Davidson, ilk elektrikli motosiklet modeli Project Livewire'ı görücüye çıkarttı.

Harley Davidson'n elektrik ile çalışan ilk motosiklet modeli olma özelliğini taşıyan Project Livewire, kırmızı ile siyahın muhteşem uyumuyla tasarlanan gövdesiyle oldukça dikkat çekici görünüyor. Şimdilik tüm detayları bilinmiyor olsa da saatte 96 km hıza dört saniyenin altında çıkabildiği belirtilen elektrikli motosiklet, firmanın deyişiyle "lastik parçalayacak hızlanmayı kaçırılmayacak bir ses ile buluşturuyor. Motosikletin gidonuna yerleştirilen büyük ekran ise her türlü bilgiyi sürücüye gösterebiliyor.

Kısa süre içerisinde satışına başlanmayacak olan Project Livewire, firma tarafından Amerika merkezli 30 farklı şehirde test sürüşlerine çıkartılacak ve kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda geliştirmeler yapılacak. Hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2014/06/19/harley-davidson-electric-motorcycle/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly