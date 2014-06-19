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Harley Davidson, ilk elektrikli motosiklet modelini görücüye çıkarttı: Project Livewire

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Harley Davidson, ilk elektrikli motosiklet modelini görücüye çıkarttı: Project Livewire
Dünyanın en meşhur motosiklet üreticilerinden Harley Davidson, ilk elektrikli motosiklet modeli Project Livewire'ı görücüye çıkarttı.
Harley Davidson'n elektrik ile çalışan ilk motosiklet modeli olma özelliğini taşıyan Project Livewire, kırmızı ile siyahın muhteşem uyumuyla tasarlanan gövdesiyle oldukça dikkat çekici görünüyor. Şimdilik tüm detayları bilinmiyor olsa da saatte 96 km hıza dört saniyenin altında çıkabildiği belirtilen elektrikli motosiklet, firmanın deyişiyle "lastik parçalayacak hızlanmayı kaçırılmayacak bir ses ile buluşturuyor. Motosikletin gidonuna yerleştirilen büyük ekran ise her türlü bilgiyi sürücüye gösterebiliyor.
Kısa süre içerisinde satışına başlanmayacak olan Project Livewire, firma tarafından Amerika merkezli 30 farklı şehirde test sürüşlerine çıkartılacak ve kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda geliştirmeler yapılacak. Hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Harley Davidson, ilk elektrikli motosiklet modelini görücüye çıkarttı: Project Livewire

http://mashable.com/2014/06/19/harley-davidson-electric-motorcycle/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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MustafaNr 5 yıl en beğenilen
Sesi Jet Sesi Gibi Olmuş,Kalite Zaten Ortada İnşallah Fiyatı Pahalı Olmaz Bu Aletlerin.
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meego 5 yıl
Elektrikli motor harleyin ruhuna aykırı. O ara gaz güçlü ve tok sesini duyacaksın.
Racing degilki bu tiz bir ses versin. Harleyden bahsediyoruz. teknoloji için iyi bir gelişme ancak Harley ruhuna ve asaletiyle örtüşmeyen bir motor.
not: özgür112 demiş "Ducati Diavel olmuş bu tasarım.." aynen katılıyorum.
Elektrikli motor harleyin ruhuna aykırı. O ara gaz güçlü ve tok sesini duyacaksın.Racing degilki bu tiz bir ses versin. Harleyden bahsediyoruz. teknoloji iç...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sesi bi ben beğenmedim galiba
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cahitdikici 5 yıl
V motorun vermiş olduğu chopper sesini alamadıktan sonra pek ilgimi çekmedi açıkçası chopper seven insanların sevdikleri şey büyük kromajlı motor ve çıkarttığı sesidir bunda ikiside yok
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Stumaster 5 yıl
Bu motosikletin Harley le deposundaki yazı haricinde başka bir alakası yok. Hem bence bu seste güzel olmamış.
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stompanato 5 yıl
Bu sefer harleyciler fabrikayı ateşe verirler.
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meego 5 yıl
Elektrikli motor harleyin ruhuna aykırı. O ara gaz güçlü ve tok sesini duyacaksın.
Racing degilki bu tiz bir ses versin. Harleyden bahsediyoruz. teknoloji için iyi bir gelişme ancak Harley ruhuna ve asaletiyle örtüşmeyen bir motor.
not: özgür112 demiş "Ducati Diavel olmuş bu tasarım.." aynen katılıyorum.
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MrKemal17 5 yıl
Gösterge paneli geliştirilmeli.
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burakaydin 5 yıl
haberi ilk duyduğumda çok tepki göstermiştim fakat sonradan beğendim adamlar yapmış harbiden
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The Times 5 yıl
İyi güzel de neden cruiser değil naked tarzında yapılmış ikiye mi bölecekler firmayı bir modern birde klasik olarak?
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PowerPC 5 yıl
Ne makine be!
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12 Angry Men 5 yıl
Tasarımı harika, artık elektrikli araçlar yaygınlaşsa çok iyi olur, aslında çok hızlı yaygınlaşır ucuzda satarlar ama petrol şirketleri buna izin vermiyor, dünya onların elinde, petrol ne zaman biter o zaman teknoloji değişir, birçok prototip var ama yapılmasına izin verilmiyor.
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senolas 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Tasarımı harika, artık elektrikli araçlar yaygınlaşsa çok iyi olur, aslında çok hızlı yaygınlaşır ucuzda satarlar ama petrol şirketleri buna izin vermiyor, dünya onların elinde, petrol ne zaman biter o zaman teknoloji değişir, birçok prototip var ama yapılmasına izin verilmiyor.

kısmen katılıyorum ama hyundai nin hidrojenle calısan renault un hibrit fluenci var satılıyor heryerde niye alan yok niye yaygın çünkü güven yok insanlar bu teknolojiye yabancı oldukları için güvenemiyorlar henüz
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Virtual Reality 5 yıl
Harleyciler de çağa ayak uyduruyor. Pancar motor sesinden jet motoru sesine geçiş yapacaklar desenize
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ozgur112 5 yıl
Ducati Diavel olmuş bu tasarım...
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