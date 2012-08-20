Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harvard Üniversitesi araştırmacıları, etrafındaki cisimlerin rengini alabilen bir robot geliştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
23
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son çeyrek asırda büyük gelişmelere sahne olan robotik teknolojiler geliştirme alanında, her geçen gün daha da dikkat çekici yenilikler ortaya çıkıyor. Harvard Ünviersitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen minik robot bunlardan birisi.

Robot etrafındaki cisimlere renk uyumu sağlamak veya tam aksine farkedilmek için rengini değiştirebiliyor. Silikon tabanlı polimer maddeden imal edilen robot oldukça esnek. Science dergisinde yayınlanan çalışma, ahtapot, mürekkep balığı gibi kamuflaj yapabilen deniz canlılarından esinlenmiş.

Ekipte yer alan profesörlerden George Whitesides, günümüzde geliştirilen pek çok robot konseptinin aslında memelilerden ilham aldığını, kendilerinin farklı bir alan olan kamuflaj organizmalarına yöneldiklerini belirtiyor. 

Robot hareketini 4 ayağında bulunan küçük silindirlere hava pompalanmasıyla sağlıyor. Kamuflaj ise projenin diğer bir karmaşık aşaması. Küçük kanallardan oluşan ağa farklı mürekkepler pompalanarak, robotun cisme göre renk değiştirmesi sağlanıyor. Sıcak ve soğuk sıvı verilerek robot termal olarak da kamufle olabiliyor. Floresan sıvılar da karanlıkta parlamasına imkan veriyor.

Sıvı şimdilik robotun dışında bir tanktan tedarik ediliyor. Gelecekte bu tankın da robotun vücuduna entegre edilmesi planlanıyor. 

Robot genelde cerrahi eğitimler için kullanılacak. Ekip şefi Stephen Morin, bu saf makinelerin organ veya dokulara oldukça benzediğini, medikal uygulamalarda pek çok problemi çözmek için en uygun deneyi yapmaya olanak vereceğini belirtiyor.

Ekip bu tür makinelerin arama ve kurtarma alanında da faydalı olacağına inanıyor.
Harvard Üniversitesi araştırmacıları, etrafındaki cisimlerin rengini alabilen bir robot geliştirdi
Tam Boyutta Gör



http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19286259 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Clawsi 7 yıl en beğenilen
Cep telefonlarının konnektörlerini bile iştahla takib eden kitle bu haberi değersiz bulmuş olmalı ki bir yorum dahi yok. Aşşağıdaki linkteki kurbağayla özdeşleştirebilirsiniz kendinizi..
alkislarlayasiyorum.com/...
Cep telefonlarının konnektörlerini bile iştahla takib eden kitle bu haberi değersiz bulmuş olmalı ki bir yorum dahi yok. Aşşağıdaki linkteki kurbağayla özdeşleş...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jesse James 7 yıl
Haber ile ilgili bir kaç yorum var onlarında bu konu ile uzaktan yakından ilgisi olmadığı evlerinin bir köşesinde insansı bir robot varmışçasına yorum yapmalarından belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eşruhuum 7 yıl
gerçekten mükemmel bir teknoloji eğer iletken bir madde olsaydı kullanım alanı daha çeşitli olabilirdi. silikon bildiğim kadarıyla iletken bir madde değil.

ama bu haliyle bile bir çok kullanım alanı olacaktır.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brawod 7 yıl
Normandia_06
ClawsiCep telefonlarının konnektörlerini bile iştahla takib eden kitle bu haberi değersiz bulmuş olmalı ki bir yorum dahi yok. Aşşağıdaki linkteki kurbağayla özdeşleştirebilirsiniz kendinizi..http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/1058/kurbaga-kaynatmaca
Boşversne imam hatiplerimiz var bizim kum gibi Harvard neymiş :)geri kalmış bir toplum için daha fazla imam hatip isteriz :D

bu konudan gelipte imam hatipe laf söylücek kadar salaksan yorum yapma. harvard'la imam hatip aynı kulvardamı yarışıyo bişey yazmadan önce düşün bi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normandia_06 7 yıl brawod
brawod

Normandia_06

ClawsiCep telefonlarının konnektörlerini bile iştahla takib eden kitle bu haberi değersiz bulmuş olmalı ki bir yorum dahi yok. Aşşağıdaki linkteki kurbağayla özdeşleştirebilirsiniz kendinizi..http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/1058/kurbaga-kaynatmaca
Boşversne imam hatiplerimiz var bizim kum gibi Harvard neymiş :)geri kalmış bir toplum için daha fazla imam hatip isteriz :D


bu konudan gelipte imam hatipe laf söylücek kadar salaksan yorum yapma. harvard'la imam hatip aynı kulvardamı yarışıyo bişey yazmadan önce düşün bi

Cumhurun oğlu Hardvard'da okuyor ne oluyor söyle bakıyım senin gibiler için imam hatip açıyorlar ki beynin başka şeyle meşgul olmasın düşüneme diye :) onun için bilimde sanatta hep geride kalır bizim gibi ülkeler :))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Bukalemun gibi. Hacı bu reklam da alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
commisslike
bir toplum için daha fazla imam hatip isteriz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

laik kemalistler her zamanki gibi kendilerini belli ediyor. İçinizdeki İslam düşmanlığını fazla saklayamoyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

commisslike

bir toplum için daha fazla imam hatip isteriz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


laik kemalistler her zamanki gibi kendilerini belli ediyor. İçinizdeki İslam düşmanlığını fazla saklayamoyorsunuz.

siyonist islamcılıktan iyidir seni cesareti yoksun korkak misafir üye seni!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfer Rosa 7 yıl
Büyük teknolojilere esin kaynagi olacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zultaran 7 yıl
fuckulteli
Sanki tek tip bir okul varmış gibi, okul türü eleştirilmiş, teknik liselere bakın biraz, teknik üniversitelere bakın. Onların başarılarını veya başarısızlıklarını verilen veya verilmeyen destekleri eleştirin. Saçma sapan yorumlar görüyorum, foruma girmeyi becerip, teknolojiyi takip edebilen üyelerin mantıklı düşünememesini garipsiyorum. Eleştirilen okulara gidenlerin değil teknik okullara, fen liselerine gidenlerin ilgi alanı teknoloji geliştirmek. Benimde eleştirdiğim bir nokta var, o da yukarıda bahsettiğim, özellikle teknik liselere yeterince destek ve imkan verilmemesi. Yoksa yapısal olarak oldukça gerekli duyuyorum bu liseleri.

dostum harvard üniversitesinden bahsediliyor bu icadı geliştirmeyi yapan ,sen teknik okul diyorsun, ne bileyim her fen lisesin çıkabilir 1 kaç kişi bu tarzda yaratıcı zekaya ve akla sahip kişiler.
ayrıca tamamen siyasi bir yapıya bürünmüş olan tübitak gibi kurumlarda çalışsalardı çıkan bi kaç kişi zaten belli bir konumda olurduk teknoloji konusunda.ama nedense mesela matematik olimpiyatlarında ya da bu tarz olippiyatlarda başarı elde edenler hep bilinen belli bir kesime hitap eden liselerden çıkıyor.tesadüfmü tabiki değil ama bi eşitlik olmadığıda ortada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 7 yıl
Sanki tek tip bir okul varmış gibi, okul türü eleştirilmiş, teknik liselere bakın biraz, teknik üniversitelere bakın. Onların başarılarını veya başarısızlıklarını verilen veya verilmeyen destekleri eleştirin.
Saçma sapan yorumlar görüyorum, foruma girmeyi becerip, teknolojiyi takip edebilen üyelerin mantıklı düşünememesini garipsiyorum. Eleştirilen okulara gidenlerin değil teknik okullara, fen liselerine gidenlerin ilgi alanı teknoloji geliştirmek.
Benimde eleştirdiğim bir nokta var, o da yukarıda bahsettiğim, özellikle teknik liselere yeterince destek ve imkan verilmemesi. Yoksa yapısal olarak oldukça gerekli duyuyorum bu liseleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zultaran 7 yıl
Bu robotları veya teknolojileri sırf tıbbi eğitimler için,tıbbi müdahaleler için,ne bileyim körlere kusursuz e-mail deneyimi yaşatmak için geliştirirler,ya da sırf böyle toplum yararına olan seyler için geliştirirler
Ben GRAW'daki gibi kamufle olabilen askeri techisatlar için veya bu tarda savaş teknolojileri için geliştirdiklerini hiç görmedim.Amerika işte ne isterlerse herkes öyle düşünmeli ve herşeye saf bir şekilde yaklaşmalı demi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chiangyao08 7 yıl
Aşşağıdaki linkteki kurbağayla özdeşleştirebilirsiniz kendinizi..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RovcaniN 7 yıl
çok güzel yapmışlar da ne işe yarayacak o robot:D oyuncak yaparlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2176 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim