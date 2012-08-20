Harvard Üniversitesi araştırmacıları, etrafındaki cisimlerin rengini alabilen bir robot geliştirdi

Son çeyrek asırda büyük gelişmelere sahne olan robotik teknolojiler geliştirme alanında, her geçen gün daha da dikkat çekici yenilikler ortaya çıkıyor. Harvard Ünviersitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen minik robot bunlardan birisi.





Robot etrafındaki cisimlere renk uyumu sağlamak veya tam aksine farkedilmek için rengini değiştirebiliyor. Silikon tabanlı polimer maddeden imal edilen robot oldukça esnek. Science dergisinde yayınlanan çalışma, ahtapot, mürekkep balığı gibi kamuflaj yapabilen deniz canlılarından esinlenmiş.





Ekipte yer alan profesörlerden George Whitesides, günümüzde geliştirilen pek çok robot konseptinin aslında memelilerden ilham aldığını, kendilerinin farklı bir alan olan kamuflaj organizmalarına yöneldiklerini belirtiyor.





Robot hareketini 4 ayağında bulunan küçük silindirlere hava pompalanmasıyla sağlıyor. Kamuflaj ise projenin diğer bir karmaşık aşaması. Küçük kanallardan oluşan ağa farklı mürekkepler pompalanarak, robotun cisme göre renk değiştirmesi sağlanıyor. Sıcak ve soğuk sıvı verilerek robot termal olarak da kamufle olabiliyor. Floresan sıvılar da karanlıkta parlamasına imkan veriyor.





Sıvı şimdilik robotun dışında bir tanktan tedarik ediliyor. Gelecekte bu tankın da robotun vücuduna entegre edilmesi planlanıyor.





Robot genelde cerrahi eğitimler için kullanılacak. Ekip şefi Stephen Morin, bu saf makinelerin organ veya dokulara oldukça benzediğini, medikal uygulamalarda pek çok problemi çözmek için en uygun deneyi yapmaya olanak vereceğini belirtiyor.





Ekip bu tür makinelerin arama ve kurtarma alanında da faydalı olacağına inanıyor.









http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19286259