Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Harvard'dan Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
527
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Harvard'dan Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturdu
Sağladığı üretim süreciyle geleceğin en önemli teknolojileri arasında şimdiden yerini alan ve NASA gibi teknolojiyi sonuna kadar kullanan kurumlar tarafından da aktif olarak denenmeye başlanan üç boyutlu baskı sistemleri, farklı araştırmacıların elinde farklı kullanım alanlarına kavuşuyor.
Bu doğrultuda Harvard malzeme bilimcisi Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturmayı başarmış durumda. Bu baskı süreci için titanyum oksit nanopartiküller, deiyonize su, etilen glikol ve ufak seramik parçalarından oluşan bir mürekkep oluşturan Lewis, bu özel karışım için ayrıca mikrometre seviyesinde aktarım yapabilen özel bir şırınga da hazırlamış. Sonuç olarak bu şırıngayı üç boyutlu yazıcılar üzerine bağlayarak mikron seviyesinde batarya ve diğer farklı elektronik parçaları üretebilen bilim insanı, normal elektronik ekipmanların üretilmesi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç olduğunu, kendi geliştirdiği sistemle ise oda sıcaklığında baskı yapılabildiğini belirtiyor.
Elektronik ve batarya parçalarının bir arada olduğu ufak ürünler için büyük bir potansiyel ortaya koyduğu belirtilen baskı süreci hakkında 8 farklı patenti elinde tutan Jennifer Lewis, sistemin önümüzdeki 1-2 yılı içerisinde ticarileşebileceğini söylüyor.
Harvard'dan Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturdu
 
Harvard'dan Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturdu


http://www.slashgear.com/new-3d-printing-ink-and-tools-usher-in-printed-lithium-ion-batteries-27306963/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
brkpskl 6 yıl en beğenilen
3B yazıcı teknolojisl yakn gelecekte baya yaygın kullanılacaga benzıyo bu sayede üretilen teknolojik aletlerin flyatlarının da düşeceğini varsayarsak baya önemli bir teknoloji bence ayrıca her ne kadar lityum iyon pili basıcak düzeyde olmasa da bu yazıcıların ileride evlerde kullanılabilecek düzeye geleceğide öngörülebilir .
3B yazıcı teknolojisl yakn gelecekte baya yaygın kullanılacaga benzıyo bu sayede üretilen teknolojik aletlerin flyatlarının da düşeceğini varsayarsak baya önem...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Led Zeppelin 6 yıl
Yakında insan da üretirler bu yöntem ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 6 yıl
bataryanın kullanım suresi degil boyutu önemli bunlar için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atmin 6 yıl
3D yazıcılar ilerde çok sorunlar açıcak başımıza.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Ryso
TurboCore Bize pil yapmayı değil, pil teknolojisini geliştirmeyi öğretin edit: bazı zekiler eksilemiş. 4saat kullanmaktan hoşlanıyorlar herhalde
Fanboyluğundan ne kadar nefret etsem de haklı konuşmuşsun. Eskiden 7 günde bir şarj ettiğimiz telefonlar vardı, şimdi diyalize bağlı hastalar gibi geziyoruz

Eskiden telefonda internet yoktu
eskiden telefon çalınca ya da mesaj gelince ekran açılırdı (kimse telefonla uğraşmazdı)
eskiden telefon ekranları 2" boyutundaydı
eskiden.... hep eskiden.
Eğer eskisi gibi 7 gün şarjın gitsin istiyosan telefonunun internetini kapatıp sadece gelen çağrıları cevaplayabilirsin ;) telefona desktop pc muamelesi yapmayı devam ettiğin sürecede sürekli şebeke elektriğine bağlı yaşamaya mecbur kalırsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 6 yıl
Harranlı Emine'de cep telefonundan facebook'a girmeyi sonunda öğrendi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brkpskl 6 yıl en beğenilen
3B yazıcı teknolojisl yakn gelecekte baya yaygın kullanılacaga benzıyo bu sayede üretilen teknolojik aletlerin flyatlarının da düşeceğini varsayarsak baya önemli bir teknoloji bence ayrıca her ne kadar lityum iyon pili basıcak düzeyde olmasa da bu yazıcıların ileride evlerde kullanılabilecek düzeye geleceğide öngörülebilir .
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
Bize pil yapmayı değil, pil teknolojisini geliştirmeyi öğretin

edit: bazı zekiler eksilemiş. 4saat kullanmaktan hoşlanıyorlar herhalde
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Bize pil yapmayı değil, pil teknolojisini geliştirmeyi öğretin


Nasıl bir tüketici toplum olduysak.........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Bize pil yapmayı değil, pil teknolojisini geliştirmeyi öğretin

edit: bazı zekiler eksilemiş. 4saat kullanmaktan hoşlanıyorlar herhalde

Fanboyluğundan ne kadar nefret etsem de haklı konuşmuşsun. Eskiden 7 günde bir şarj ettiğimiz telefonlar vardı, şimdi diyalize bağlı hastalar gibi geziyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell'in iddialı mobil iş istasyonu Precision M3800, Türkiye'de 6 yıl Kaspersky Özel: Akıllı telefonların güvenlik riskleri, devletleri bekleyen tehlikeler... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim