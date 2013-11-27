Harvard'dan Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturdu

Sağladığı üretim süreciyle geleceğin en önemli teknolojileri arasında şimdiden yerini alan ve NASA gibi teknolojiyi sonuna kadar kullanan kurumlar tarafından da aktif olarak denenmeye başlanan üç boyutlu baskı sistemleri, farklı araştırmacıların elinde farklı kullanım alanlarına kavuşuyor.

Bu doğrultuda Harvard malzeme bilimcisi Jennifer Lewis, üç boyutlu baskı sistemleriyle lityum-iyon batarya oluşturmayı başarmış durumda. Bu baskı süreci için titanyum oksit nanopartiküller, deiyonize su, etilen glikol ve ufak seramik parçalarından oluşan bir mürekkep oluşturan Lewis, bu özel karışım için ayrıca mikrometre seviyesinde aktarım yapabilen özel bir şırınga da hazırlamış. Sonuç olarak bu şırıngayı üç boyutlu yazıcılar üzerine bağlayarak mikron seviyesinde batarya ve diğer farklı elektronik parçaları üretebilen bilim insanı, normal elektronik ekipmanların üretilmesi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç olduğunu, kendi geliştirdiği sistemle ise oda sıcaklığında baskı yapılabildiğini belirtiyor.

Elektronik ve batarya parçalarının bir arada olduğu ufak ürünler için büyük bir potansiyel ortaya koyduğu belirtilen baskı süreci hakkında 8 farklı patenti elinde tutan Jennifer Lewis, sistemin önümüzdeki 1-2 yılı içerisinde ticarileşebileceğini söylüyor.





http://www.slashgear.com/new-3d-printing-ink-and-tools-usher-in-printed-lithium-ion-batteries-27306963/