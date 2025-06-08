Eski elektrikli araç bataryaları, enerji depolama tesisinde kullanıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İtalya’nın başkenti Roma’daki ülkenin en büyük havalimanı Fiumicino, sürdürülebilirlik alanında çığır açan bir projeye ev sahipliği yapıyor. Devlete ait enerji şirketi Enel, ülkenin şimdiye kadarki en büyük ikinci el batarya depolama sistemini devreye aldı. “Pioneer” adı verilen bu öncü proje, elektrikli araçlardan çıkan kullanılmış bataryaların yeniden değerlendirilmesiyle hayata geçirildi.

Geri dönüşümle 10 MWh’lik depolama kapasitesi

Enel’in geliştirdiği 2.5 MW / 10 MWh kapasiteli Pioneer enerji depolama sistemi, toplamda 762 batarya paketi ve modülünden oluşuyor. Bu bataryaların yüzde 50’si Mercedes-Benz araçlarından elde edilirken, yaklaşık yüzde 30’u Stellantis çatısı altındaki Chrysler ve Citroën gibi markalardan geldi. Kalan kısım ise Nissan araçlarından sökülen bataryalarla tamamlandı.

Proje, havalimanı işletmecisi Aeroporti di Roma (ADR) ile birlikte yürütüldü. Teknik uzmanlık desteği ise Almanya merkezli araştırma kurumu Fraunhofer Enstitüsü tarafından sağlandı.

Güneş enerjisiyle entegre çalışacak

Tam Boyutta Gör Fiumicino Havalimanı, halihazırda Avrupa’daki en büyük kendi tüketimine yönelik güneş enerjisi santraline sahip. Pioneer sistemi, 31 GWh’lik “Solar Farm” tesisiyle entegre şekilde çalışacak. Güneş enerjisinden elde edilen üretim ile havalimanının anlık tüketim verileri, batarya performansı ve enerji ihtiyacı, gelişmiş bir optimizasyon yazılımı tarafından anlık olarak analiz edilecek. Bu sayede enerji, en ihtiyaç duyulan anda ve en verimli şekilde kullanılacak.

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 5.5 milyon euro olarak açıklandı. Bunun 3 milyon euroluk kısmı, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edildi.

Batarya maliyeti 2010’dan bu yana %90 düştü

Enel İnovasyon Başkanı Nicola Rossi yaptığı açıklamada, “2010 yılında kilovat başına 1.400 avro olan enerji depolama maliyetlerinin bugün kilovat başına 100 ila 130 avro arasında olduğunu” söyledi. Ayrıca, dünya genelindeki batarya enerji depolama kapasitesinin 2022’de 30 GWh iken 2023’te 100 GWh’ye, 2024’te ise 170 GWh’ye ulaştı.

Google, Güneş’teki füzyon gücünü yeryüzüne getirmeye kararlı 2 gün önce eklendi

Rossi, ikinci el bataryaların hâlâ yüzde 80 kapasiteye sahip olduğunu ve bu tür uygulamalar için yeterli olduğunu ifade ederek, Pioneer sisteminin ömrünün 10 ila 15 yıl arasında olacağını söyledi. Bu süre, yatırımın geri dönüşü için gayet yeterli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

İkinci el bataryalarla 10 MWh’lik enerji depolama tesisi açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: