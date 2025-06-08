Eski elektrikli araç bataryaları, enerji depolama tesisinde kullanıldı

Geri dönüşümle 10 MWh’lik depolama kapasitesi
Enel’in geliştirdiği 2.5 MW / 10 MWh kapasiteli Pioneer enerji depolama sistemi, toplamda 762 batarya paketi ve modülünden oluşuyor. Bu bataryaların yüzde 50’si Mercedes-Benz araçlarından elde edilirken, yaklaşık yüzde 30’u Stellantis çatısı altındaki Chrysler ve Citroën gibi markalardan geldi. Kalan kısım ise Nissan araçlarından sökülen bataryalarla tamamlandı.
Proje, havalimanı işletmecisi Aeroporti di Roma (ADR) ile birlikte yürütüldü. Teknik uzmanlık desteği ise Almanya merkezli araştırma kurumu Fraunhofer Enstitüsü tarafından sağlandı.
Güneş enerjisiyle entegre çalışacak
Projenin toplam maliyeti yaklaşık 5.5 milyon euro olarak açıklandı. Bunun 3 milyon euroluk kısmı, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edildi.
Batarya maliyeti 2010’dan bu yana %90 düştü
Enel İnovasyon Başkanı Nicola Rossi yaptığı açıklamada, “2010 yılında kilovat başına 1.400 avro olan enerji depolama maliyetlerinin bugün kilovat başına 100 ila 130 avro arasında olduğunu” söyledi. Ayrıca, dünya genelindeki batarya enerji depolama kapasitesinin 2022’de 30 GWh iken 2023’te 100 GWh’ye, 2024’te ise 170 GWh’ye ulaştı.
Rossi, ikinci el bataryaların hâlâ yüzde 80 kapasiteye sahip olduğunu ve bu tür uygulamalar için yeterli olduğunu ifade ederek, Pioneer sisteminin ömrünün 10 ila 15 yıl arasında olacağını söyledi. Bu süre, yatırımın geri dönüşü için gayet yeterli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.