15 yaşındaki Nissan Leaf’in bataryası değiştirildi, menzil iki katına çıktı

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Elektrikli araç teknolojisi hızla gelişirken, eski model otomobiller de bu dönüşümden geri kalmıyor. YouTube'da "Battery Man" takma adıyla bilinen bir içerik üreticisi, ilk nesil bir Nissan Leaf’i, ikinci nesil yeni batarya ile donatarak adeta yeniden doğmasını sağladı. Sonuç: 15 yıllık bir aracın menzili 366 kilometreye kadar yükseldi.

Üç saat süren operasyon ve iki kat menzil

Battery Man, bu dikkat çekici dönüşümü yalnızca üç saat içinde tamamladı. Herhangi bir özel ekipman kullanmadan; sadece krikolar, takozlar ve temel el aletleriyle gerçekleştirdiği bu işlemde, ikinci nesil bir Nissan Leaf’ten çıkardığı 62 kWh’lik bataryayı eski modele entegre etti. Standart olarak 30 kWh kapasiteli batarya kullanan birinci nesil Leaf’in menzili yaklaşık 172 kilometreydi. Yeni batarya ile bu değer neredeyse iki katına çıkarak 366 kilometreye ulaştı.

Tam Boyutta Gör İşlemin başarılı olabilmesi için bazı küçük ama kritik müdahaleler de gerekti. Battery Man, bataryayı araca uyumlu hale getirebilmek için metal braketler imal etti ve mevcut iki braketin uzatılması için kaynak makinesi kullandı. Ayrıca, yeni bataryanın düzgün çalışabilmesi için araca CAN köprüsü, OBD okuyucu, yeni arka süspansiyon yayları ve güvenlik amaçlı bir pyro sigorta entegre etti.

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Bu tür bir dönüşüm sadece teknik anlamda değil, ekonomik olarak da oldukça cazip. Kullanılmış bir ilk nesil Nissan Leaf, 4.000 dolar seviyelerinden alıcı bulabiliyor. İkinci nesil 62 kWh’lik batarya ise 5.000 ila 10.000 dolar arasında değişen fiyatlarla temin edilebiliyor. Ancak bu batarya fiyatının günümüz için geçerli olduğu, bataryaların her geçen yıl ucuzladığını unutmamak gerek. Öte yandan tüm operasyonu ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



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Nissan Leaf’in bataryası değiştirildi, menzil iki katına çıktı

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