15 yaşındaki Nissan Leaf’in bataryası değiştirildi, menzil iki katına çıktı

Üç saat süren operasyon ve iki kat menzil
Battery Man, bu dikkat çekici dönüşümü yalnızca üç saat içinde tamamladı. Herhangi bir özel ekipman kullanmadan; sadece krikolar, takozlar ve temel el aletleriyle gerçekleştirdiği bu işlemde, ikinci nesil bir Nissan Leaf’ten çıkardığı 62 kWh’lik bataryayı eski modele entegre etti. Standart olarak 30 kWh kapasiteli batarya kullanan birinci nesil Leaf’in menzili yaklaşık 172 kilometreydi. Yeni batarya ile bu değer neredeyse iki katına çıkarak 366 kilometreye ulaştı.
Bu tür bir dönüşüm sadece teknik anlamda değil, ekonomik olarak da oldukça cazip. Kullanılmış bir ilk nesil Nissan Leaf, 4.000 dolar seviyelerinden alıcı bulabiliyor. İkinci nesil 62 kWh’lik batarya ise 5.000 ila 10.000 dolar arasında değişen fiyatlarla temin edilebiliyor. Ancak bu batarya fiyatının günümüz için geçerli olduğu, bataryaların her geçen yıl ucuzladığını unutmamak gerek. Öte yandan tüm operasyonu ise aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.