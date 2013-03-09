Hasselblad Lunar aynasız fotoğraf makinesi önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor

Haber Editörü
Ürettiği orta format harika fotoğraf makineleri ile bilinen dünyaca ünlü Hasselblad firması, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı Lunar modeli önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor.
Fotoğraf severler arasında iyi bilenen Amateur Photographer tarafından açıklanan bilgiye göre Nisan ayında resmi olarak piyasaya çıkacağı açıklanan aynasız fotoğraf makinesi Hasselblad Lunar, göz alıcı bir tasarıma ve teknik olarak aşağıdaki özelliklere sahip;
- 24.3MP APS-C sensör
- 25 otomatik netleme noktası
- ISO 100-16000
- Saniyede 10fps çekim hızı
- O.2 saniye deklanşör gecikme süresi
- 3" LCD ekran
- OLED elektroink vizör
- Sony E ve A bağlantu yuvaları ile uyum
- Ahşap, fiber, titanyum, altın ve deri karışımı gövde yapısı
Piyasaya nisan ayında çıkacağı kesinleşen model, yaklaşık 6,500$ fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539539/hasselblad-lunar-primed-for-april-lift-off Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ohoo bunlar çok gecikmişler.
Nex 7 nin devamı çıkacak mayıs-haziran gibi.
kolleksiyon için alanlar olabilir veya içinin nex7 olduğunu bilmeyenler alabilir çünkü nex 7 uzun zamandır güncellenmiyor ( diğer sony nex lere göre söylüyorum) . Eski nex 7 yi allayıp pullayıp piyasaya sunmanın ne manası var.
Şimdi dikkat ettimde olabilir