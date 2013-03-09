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Hasselblad Lunar aynasız fotoğraf makinesi önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hasselblad Lunar aynasız fotoğraf makinesi önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor
Ürettiği orta format harika fotoğraf makineleri ile bilinen dünyaca ünlü Hasselblad firması, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı Lunar modeli önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor.
Fotoğraf severler arasında iyi bilenen Amateur Photographer tarafından açıklanan bilgiye göre Nisan ayında resmi olarak piyasaya çıkacağı açıklanan aynasız fotoğraf makinesi Hasselblad Lunar, göz alıcı bir tasarıma ve teknik olarak aşağıdaki özelliklere sahip;
  • 24.3MP APS-C sensör
  • 25 otomatik netleme noktası
  • ISO 100-16000
  • Saniyede 10fps çekim hızı
  • O.2 saniye deklanşör gecikme süresi
  • 3" LCD ekran
  • OLED elektroink vizör
  • Sony E ve A bağlantu yuvaları ile uyum
  • Ahşap, fiber, titanyum, altın ve deri karışımı gövde yapısı 
Piyasaya nisan ayında çıkacağı kesinleşen model, yaklaşık 6,500$ fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539539/hasselblad-lunar-primed-for-april-lift-off Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Bu Lunar aciklanali cok oldu da anca cikariyorlar. Leica'dan ogreniyorlar bunlari.
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ozturert 6 yıl
Nex-7'ye altin semer vurmuslar...
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a.f.y. 6 yıl ozturert
ozturert

Nex-7'ye altin semer vurmuslar...

Ohoo bunlar çok gecikmişler.

Nex 7 nin devamı çıkacak mayıs-haziran gibi.

kolleksiyon için alanlar olabilir veya içinin nex7 olduğunu bilmeyenler alabilir çünkü nex 7 uzun zamandır güncellenmiyor ( diğer sony nex lere göre söylüyorum) . Eski nex 7 yi allayıp pullayıp piyasaya sunmanın ne manası var.
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war3z 6 yıl
bunu yapan mühendis kör olmuş :)
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DH Misafiri 6 yıl
Bu nex7nin pahalı malzemelerle kaplanmış hali değilmi yahu
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Sesto Elemento 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu nex7nin pahalı malzemelerle kaplanmış hali değilmi yahu

Şimdi dikkat ettimde olabilir
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artenis 6 yıl
Tasarım anlamında bir başyapıt, sunumları ise sanatın en iyi icratlerinden ;)
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hazarRS 6 yıl
tablet çizimi kim yapmışsa güzel iş çıkarmış.
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