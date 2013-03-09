Hasselblad Lunar aynasız fotoğraf makinesi önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor

Ürettiği orta format harika fotoğraf makineleri ile bilinen dünyaca ünlü Hasselblad firması, geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı Lunar modeli önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor.

Fotoğraf severler arasında iyi bilenen Amateur Photographer tarafından açıklanan bilgiye göre Nisan ayında resmi olarak piyasaya çıkacağı açıklanan aynasız fotoğraf makinesi Hasselblad Lunar, göz alıcı bir tasarıma ve teknik olarak aşağıdaki özelliklere sahip;

24.3MP APS-C sensör

25 otomatik netleme noktası

ISO 100-16000

Saniyede 10fps çekim hızı

O.2 saniye deklanşör gecikme süresi

3" LCD ekran

OLED elektroink vizör

Sony E ve A bağlantu yuvaları ile uyum

Ahşap, fiber, titanyum, altın ve deri karışımı gövde yapısı

Piyasaya nisan ayında çıkacağı kesinleşen model, yaklaşık 6,500$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.amateurphotographer.co.uk/photo-news/539539/hasselblad-lunar-primed-for-april-lift-off