Hasselblad, Lunar isimli fotoğraf makinesinin sadece 200 adet üretilen özel versiyonunu tanıttı

Kompakt fotoğraf makinesi pazarına ilk olarak Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar ile giriş yapan ve yoluna yine Sony'le işbirliğine giderek hazırladığı RX100 temelli Stellar modeliyle devam eden dünyaca ünlü Hasselblad, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene içerisinde üç yeni malzeme seçeneğiyle gelen Stellar Special Edition ile karşımıza çıkmıştı. Firma şimdi ise Lunar'ın 200 adet üretilen özel versiyonun görücüye çıkarttı.

Hafif titanyum gövde yapısı, Toskana derisi kaplama tutma bölümü, kırmızı dikişli özel taşıma askısı ve altın işlemeli üst bölümüyle farklı bir yapı ortaya koyan ve sadece 200 tane üretileceği belirtilen "Hasselblad Lunar Limited Edition", teknik olarak ise Sony NEX-7 ile aynı olarak 24.3MP APS-C sensör, 25 otomatik netleme noktası, ISO 100-16000, saniyede 10 kare çekim hızı, 0.2 saniye deklanşör gecikme süresi, 3" LCD ekran, OLED elektronik vizör ve Sony E-Mount lensler ile uyum gibi detaylara sahip olan fotoğraf makinesi, Full HD video çekimlerinin de altından kalkabiliyor.

31 Ocak 2014 tarihinde dağıtımına başlanacağı belirtilen Hasselblad Lunar Limited Edition, 6,500$'lık orijinal fiyattan çok daha yüksek olarak 10,000$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

http://photorumors.com/2014/01/13/new-hasselblad-lunar-limited-edition-camera-announced/