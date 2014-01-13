Hasselblad, Lunar isimli fotoğraf makinesinin sadece 200 adet üretilen özel versiyonunu tanıttı

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Kompakt fotoğraf makinesi pazarına ilk olarak Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar ile giriş yapan ve yoluna yine Sony'le işbirliğine giderek hazırladığı RX100 temelli Stellar modeliyle devam eden dünyaca ünlü Hasselblad, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene içerisinde üç yeni malzeme seçeneğiyle gelen Stellar Special Edition ile karşımıza çıkmıştı. Firma şimdi ise Lunar'ın 200 adet üretilen özel versiyonun görücüye çıkarttı.
Hafif titanyum gövde yapısı, Toskana derisi kaplama tutma bölümü, kırmızı dikişli özel taşıma askısı ve altın işlemeli üst bölümüyle farklı bir yapı ortaya koyan ve sadece 200 tane üretileceği belirtilen "Hasselblad Lunar Limited Edition", teknik olarak ise Sony NEX-7 ile aynı olarak 24.3MP APS-C sensör, 25 otomatik netleme noktası, ISO 100-16000, saniyede 10 kare çekim hızı, 0.2 saniye deklanşör gecikme süresi, 3" LCD ekran, OLED elektronik vizör ve Sony E-Mount lensler ile uyum gibi detaylara sahip olan fotoğraf makinesi, Full HD video çekimlerinin de altından kalkabiliyor.
31 Ocak 2014 tarihinde dağıtımına başlanacağı belirtilen Hasselblad Lunar Limited Edition, 6,500$'lık orijinal fiyattan çok daha yüksek olarak 10,000$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.
http://photorumors.com/2014/01/13/new-hasselblad-lunar-limited-edition-camera-announced/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HASSELBLAD STELLER modeli USA da daha yeni 3,299 USD den satışa çıkmıştı.. üstelik 1" Sensörlü çok sıradan compact makine.. zaten sony ile işbirliği yaptığını biliyoruz yani RX100 serisine ahşap jan jan lı bir grip koymuş, H harfini de sol köşeye basmış, deri bir omuz askısı ile HASSELBLAD STELLER SPECIAL EDITION diye de gazlamış.. Ama yemedi kimse..
çok kısa sürede aynı makine 999,99 usd ye indirildi.. 2.300 usd rebate yazmışlar yanına.. indirim süresi de öyle 1 hafta 15 gün değil.. taaa Mayıs 2015 e kadar..
ee keriz fiyatına satamayınca indirdiler adam gibi bir seviyeye .
şimdi adama sorarlar kardeşim indirimi anlarız 3299 usd olur 2800 hadi zorladın 2500 tamam ama 999.99 olur mu?
oluyormuş demek ki.
bizde o zaman anlarız ki Hasselblad compact serilerinden uzak duracaksın.
o mantıkla bakarsanız nikon d5100 varken nikon d800 alanda enayi.
Az olsada sayılı fotoğrafçılar kullanıyor Hasan Balat'ı
Para harcayacak yer bulamayan insanlar var. Onlar için hiçbişi değil ki. Aksine kendilerini tatmin etmek için güzel fırsat. SAyılı ve sadece 200 adet düşüncesiyle alırlar.
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