Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu

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Geçtiğimiz günlerde ilk görselleri ortaya çıkan Hasselblad'ın Stellar isimli yeni kompakt dijital fotoğraf makinesi sonunda resmi olarak duyuruldu.
2012 yılında düzenlenen Photokina şovunda Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar isimli fotoğraf makinesi ile kompakt pazara giriş yapan Hasselblad, Stellar modelinde de Sony ile işbirliğine giderek bu sefer RX100 kompakt fotoğraf makinesini tercih etmiş durumda. Bu tercih dolayısıyla da teknik olarak RX100 ile aynı özellikler ile gelen Stellar, 1-inç Exmor CMOS sensöre, 20.2MP çözünürlüğe, 28-100mm f/1.8-4.9 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lense, Steady-Shot görüntü sabitleme teknolojisine, 125-6400 ISO aralığına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, 3-inç 1.2 milyon nokta LCD ekrana, Full HD 1080 60P (Stereo sesli) video çekim kapasitesine ve dahili bataryası ile CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekme kapasitesine sahip.
Temelinde yer alan modelden üzerinde kullanılan tutma bölümü ve bu bölümde tercih edilen farkı egzotik ahşap ve karbon fiber malzeme seçenekleri ile ayrılan Hasselblad Stellar, ayrıca beraberinde verilen taşıma çantasıyla da fark yaratıyor. 101.6 mm × 58.1 mm × 35.9 mm boyutlarda hazırlanan model, 252 gram da ağırlığa sahip.
Seçilen materyale göre 1,600$ ile 3,200$ arası fiyata satılması beklenen Hasselblad Stellar hakkında firma tarafından hazırlanmış resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.hasselblad-stellar.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayroca senelerdir Leica'nında bir bildiği var ama bi biz bilemedik o bildiğini...
Aramızda alan varsa söylesin de biraz makara yapalım...
hassel kullanan adam da yanında compact hassel istiyecektir normal olarak sony değil.
zamanında benim nikonların yanından incecik half frame refleks olympus pen F i ayırmadığım gibi nefis zuiko objejtifi ile ...
aynen rollei 66 ları kullanların rolei compact taşımaları gibi..
kaldıki artık firmalar daha basit ucuz makineler de yapmak zorunda kalıyor ayakta kalabilmek için.
hasselbladda ya bu maddi nedenle, ya da hassel kullanıcılarına ek bir makine sağlamak için girmiştir bu yola..
kısa sürede görürüz ya bu tür makineleri kendi geliştirir veya hemen çıkar bu kulvardan..
ben şahsen sadece bu logo için bile bir hasselblad takımın yanına koyarım bu minik oyuncağı..
ne olsa tofaş otomobile mecedes logosu takan bir toplumdan geliyoruz dostum , varsın benimde bukadar kusurum olsun..
İşte sorun Tofaş'a Mercedes logosu takmak değil ki. Sorun Tofaş'a Mercedes logosu takıp Mercedes fiyatına satmak.
Benim fikrime gelirsek kisilik sahibi olmus, tutamaci, tasima cantasi fakat teknolojiyle ilgili biri olarak profesyonel DSLR bir fotograf makinesini tercih ederim alana da saygim sonsuz
arkadaşım biraz seviyeli ol insanların parasını nasıl kullandığı seni ilgilendirmez hakaret etme. ayrıca al bi hasselblad ondan sonra konuşursun deymezmiş falan dersin önce bi makineyi yakından görün özelliklerini bilin üretim teknolojisini bilin atmakla olmuyor fiyata bakıp fakir edebiyatı yapmayın bana göre alınmaz de ben vermem de veren neden salak oluyormuş param var alıyorum sanane
iç ses :
görüntü kalitesi nasıl acaba :D
hayatında hasselblad görmediğin çekim yapmadığın belli bari yorum yapma bilmediğin makine için
Orta formattan söz edilmiyor burda; aynı kulvarda daha uygun fiyatlara aynı performansı alabileceğimiz makineler varken eleştirilecektir elbette.
lenslerin toprak altı bekletilme sürelerinden en büyük fiyat farkı
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