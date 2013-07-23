Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu





Geçtiğimiz günlerde ilk görselleri ortaya çıkan Hasselblad'ın Stellar isimli yeni kompakt dijital fotoğraf makinesi sonunda resmi olarak duyuruldu.

2012 yılında düzenlenen Photokina şovunda Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar isimli fotoğraf makinesi ile kompakt pazara giriş yapan Hasselblad, Stellar modelinde de Sony ile işbirliğine giderek bu sefer RX100 kompakt fotoğraf makinesini tercih etmiş durumda. Bu tercih dolayısıyla da teknik olarak RX100 ile aynı özellikler ile gelen Stellar, 1-inç Exmor CMOS sensöre, 20.2MP çözünürlüğe, 28-100mm f/1.8-4.9 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lense, Steady-Shot görüntü sabitleme teknolojisine, 125-6400 ISO aralığına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, 3-inç 1.2 milyon nokta LCD ekrana, Full HD 1080 60P (Stereo sesli) video çekim kapasitesine ve dahili bataryası ile CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekme kapasitesine sahip.

Temelinde yer alan modelden üzerinde kullanılan tutma bölümü ve bu bölümde tercih edilen farkı egzotik ahşap ve karbon fiber malzeme seçenekleri ile ayrılan Hasselblad Stellar, ayrıca beraberinde verilen taşıma çantasıyla da fark yaratıyor. 101.6 mm × 58.1 mm × 35.9 mm boyutlarda hazırlanan model, 252 gram da ağırlığa sahip.

buradan ulaşabilirsiniz. Seçilen materyale göre 1,600$ ile 3,200$ arası fiyata satılması beklenen Hasselblad Stellar hakkında firma tarafından hazırlanmış resmi tanıtım sayfasınaulaşabilirsiniz.

http://www.hasselblad-stellar.com