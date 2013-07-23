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Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu

5 yıl
1,6b
1
42
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu
Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde ilk görselleri ortaya çıkan Hasselblad'ın Stellar isimli yeni kompakt dijital fotoğraf makinesi sonunda resmi olarak duyuruldu.
2012 yılında düzenlenen Photokina şovunda Sony'nin NEX-7 modeli üzerine kurulu Lunar isimli fotoğraf makinesi ile kompakt pazara giriş yapan Hasselblad, Stellar modelinde de Sony ile işbirliğine giderek bu sefer RX100 kompakt fotoğraf makinesini tercih etmiş durumda. Bu tercih dolayısıyla da teknik olarak RX100 ile aynı özellikler ile gelen Stellar, 1-inç Exmor CMOS sensöre, 20.2MP çözünürlüğe, 28-100mm f/1.8-4.9 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* lense, Steady-Shot görüntü sabitleme teknolojisine, 125-6400 ISO aralığına, saniyede 10 kare seri çekim hızına, 3-inç 1.2 milyon nokta LCD ekrana, Full HD 1080 60P (Stereo sesli) video çekim kapasitesine ve dahili bataryası ile CIPA standartlarına göre 330 fotoğraf çekme kapasitesine sahip.
Temelinde yer alan modelden üzerinde kullanılan tutma bölümü ve bu bölümde tercih edilen farkı egzotik ahşap ve karbon fiber malzeme seçenekleri ile ayrılan Hasselblad Stellar, ayrıca beraberinde verilen taşıma çantasıyla da fark yaratıyor. 101.6 mm × 58.1 mm × 35.9 mm boyutlarda hazırlanan model, 252 gram da ağırlığa sahip.
Seçilen materyale göre 1,600$ ile 3,200$ arası fiyata satılması beklenen Hasselblad Stellar hakkında firma tarafından hazırlanmış resmi tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu
 
Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu
Hasselblad Stellar resmi olarak duyuruldu

http://www.hasselblad-stellar.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
First_Person 5 yıl en beğenilen
Sony'dekiler sinir olmuyor mu acaba? Adam sony'nin ürettiğin makineyi alıyor, üzerine tahtayı çakıyor, 3-8 katı fiyata piyasaya sürüyor ve millet bayılıyor.
Yanıtla +17
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ozturert 5 yıl
Sony RX1'i de "Hasselblad Jupiter" diye satsınlar. İki kabza üç tahta ekleyip 10,000 $'a satabilirler bence. Alan da çıkar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 2 yıl
leica-derim başkası bir geride.hepinize iyi çekimler
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olağan_şüpheli 2 yıl
canon 700d neyinize yetmiyor
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DH Misafiri 5 yıl
iyi de bu ürünün aynısı sony'de 800$, hasselblad ne yapacağını şaşırmış ve segmentlere dalıyor kafasına göre. Bu sony modelinin cosmetiğini değiştirip 2 misli fiyata milleti aldatmaktır. Ürün aynı ürün sadece kasa değişik.
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BLoWeR 5 yıl
Birde demiyolarmı koskoca HB yaptıysa bir bildiği var diye... Leica bunu 5-6 senedir yapıyor, (Panny ile aynı makineyi çıkarıp ustune Leica yazmak) Ha hani optiklerini en azından Leica veriyor onun, HB bu makineye ne katkıda bulunmuş merak ettim gripden baska...
Ayroca senelerdir Leica'nında bir bildiği var ama bi biz bilemedik o bildiğini...
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ozturert 5 yıl
Konuştuğumuz şey 3 kiloluk Hasselblad değil 250 gramlık Sony makine.
Aramızda alan varsa söylesin de biraz makara yapalım...
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explorerAA 5 yıl
Hasselblad in bu ilginc stratejisinden benim anladigim Hasselblad urune hakim olmak a dan z ye kalite anlasiyisi felan yok baskasinin urununde marka logosuyla para kazanmak var benim gozumde Hasselblad bitti, 30.000 usd param olursa gider SLR sistemin yaraticisi Leica alirim baskasinada bakmam!
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rainman76 5 yıl
bunu kim tasarladıysa silah kabzası gibi olmuş.sanki silahın kabzasını oraya monte etmişler .tasarımı bencede kötü
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rocker_tr 5 yıl
Hasselblad ve Leica markaları için denilecek tek şey. Bu markaların istediği parayı çerez niyetine verilebilenlerin alabileceği sükse markası olması. O kişiler için diyebileceğim bir şey yok. Sonuçta Ferrari gibi markalara binebilen kişiler bunlar. Ama o parayı bir araya zor getiripte alanlar bir doktora görünmeli.
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arg-ist 5 yıl
dostum bu tür gelişmiş makineleri kullananların bir de saplantıları vardır, bu ağar prof makinelerin yanında compact bir makinede bulundurmak,
hassel kullanan adam da yanında compact hassel istiyecektir normal olarak sony değil.

zamanında benim nikonların yanından incecik half frame refleks olympus pen F i ayırmadığım gibi nefis zuiko objejtifi ile ...
aynen rollei 66 ları kullanların rolei compact taşımaları gibi..

kaldıki artık firmalar daha basit ucuz makineler de yapmak zorunda kalıyor ayakta kalabilmek için.
hasselbladda ya bu maddi nedenle, ya da hassel kullanıcılarına ek bir makine sağlamak için girmiştir bu yola..
kısa sürede görürüz ya bu tür makineleri kendi geliştirir veya hemen çıkar bu kulvardan..
ben şahsen sadece bu logo için bile bir hasselblad takımın yanına koyarım bu minik oyuncağı..


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



ne olsa tofaş otomobile mecedes logosu takan bir toplumdan geliyoruz dostum , varsın benimde bukadar kusurum olsun..

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Father Torque 5 yıl
...ne olsa tofaş otomobile mecedes logosu takan bir toplumdan geliyoruz dostum...


İşte sorun Tofaş'a Mercedes logosu takmak değil ki. Sorun Tofaş'a Mercedes logosu takıp Mercedes fiyatına satmak.
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murdocklawless 5 yıl
tahtayı çak, fiyatı katla.
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mindtrap 5 yıl
Adamlar Sony'nin makinesini almislar evet ve dis gorunusunu degistirmisler dogrudur. Modifiye edilmis arabalar, ya da Nokia'nin klasik telefonlarindan pek farki olmayan Vertularda da ayni durum soz konusu. Talep varsa adam modifiye eder ve satar iste capitalizm boyle bisi, elinizde guzel bir dizayn ve uretebilecek makine varsa hic durmayin
Benim fikrime gelirsek kisilik sahibi olmus, tutamaci, tasima cantasi fakat teknolojiyle ilgili biri olarak profesyonel DSLR bir fotograf makinesini tercih ederim alana da saygim sonsuz
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some_times 5 yıl
TempleJoker
2000 tlye rx100 almak varken bu makineye 1,600$ ile 3,200$ arası para vermek ve isreafcılıktır yada salaklık

arkadaşım biraz seviyeli ol insanların parasını nasıl kullandığı seni ilgilendirmez hakaret etme. ayrıca al bi hasselblad ondan sonra konuşursun deymezmiş falan dersin önce bi makineyi yakından görün özelliklerini bilin üretim teknolojisini bilin atmakla olmuyor fiyata bakıp fakir edebiyatı yapmayın bana göre alınmaz de ben vermem de veren neden salak oluyormuş param var alıyorum sanane
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herschell 5 yıl
Ahşap kısım tabanca kabzasını andırdı bende :D


iç ses :
görüntü kalitesi nasıl acaba :D
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some_times 5 yıl
iboocum
benim makineye de bi tahta çakıp satsam mı ki

hayatında hasselblad görmediğin çekim yapmadığın belli bari yorum yapma bilmediğin makine için
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PlutosDaddy 5 yıl some_times
Yukarıdaki makineyi kullanmışsın uzun süreler sanırım, performansı hakkında bilgi verebilir misin üzerindeki hasselblad yazısı haricinde?

Orta formattan söz edilmiyor burda; aynı kulvarda daha uygun fiyatlara aynı performansı alabileceğimiz makineler varken eleştirilecektir elbette.
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some_times 5 yıl
mesincır
O değil de aynı Stellar malzemesine göre iki misli fark ediyor. Ne malzemeymiş arkadaş.

lenslerin toprak altı bekletilme sürelerinden en büyük fiyat farkı
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