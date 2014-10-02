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Hasselblad sertifikalı kamera ve safir ekran taşıyan Vertu Aster resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Hasselblad sertifikalı kamera ve safir ekran taşıyan Vertu Aster resmiyet kazandı

Lüks akıllı telefonları ile tanınan Vertu'nun yeni bir model üzerinde çalıştığı bir süre önce internette paylaşılmıştı. Aster adlı akıllı telefon lüks materyallerin yanında safir ekran ve Hasselblad sertifikalı kamerası ile dikkat çekiyor. 

4.7 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Vertu Aster'in 5.1 inçlik ön paneli ise tamamen 117 karat safir ile kaplanmış. Titanyum alaşımlı kasa ile birleştiğinde Vertu Aster dünyanın en sağlam akıllı telefonlarından birisi haline geliyor. 

2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alan modelde 2GB RAM ve 64GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor. Arka 13MP çözünürlükteki arka kamera Hasselblad sertifikasına sahip ve sınıfında yüksek görüntü kalitesine sahip fotoğraflar çekebiliyor. 

Modelde 2.1MP çözünürlükte arka kamera, 2275mAh gücünde batarya, LTE desteği, NFC, Qi kablosuz şarj uyumu, ön stereo hoparlörler şeklinde diğer özellikler mevcut. Model kasa kaplamasına göre değişik fiyatlara sahip.

Dana derisi kaplamalı versiyon 6900$ fiyat etiketine sahip. Parlak yılan derisi kaplamalı versiyonu 9100$ seviyesinde. Devekuşu derisi kaplamalı versiyon ise 9700$ olarak belirlenmiş. Modelin satışına kısa süre içerisinde başlanacak.  

http://www.vertu.com/global/en/collections/aster/ Yorum Yaz
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ynsemre1 5 yıl
ucuzmuş ben bunu almam bana altın çerçeveli olsa belki alırdım
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Elsa 5 yıl
9700$ vereceğim kontratla $199a satılan note4 benim cihazı tokatlayacak

Gider kontratsız 6 farklı çeşit cihaz alır kullanırım neyin kafası bu
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x X x 5 yıl Elsa
Elsa
9700$ vereceğim kontratla $199a satılan note4 benim cihazı tokatlayacak

Gider kontratsız 6 farklı çeşit cihaz alır kullanırım neyin kafası bu


Eheheh ne kadar komiksin. Plastik kasali telefon gidecek titanyumu tokatlayacak oyle mi? Dikkat et de tokatlarken parcalanmasin toplayamazsin sonra.
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 5 yıl
Param olsa cidden alırdım. :) Gerçek prestij ürünü yahu. Hem donanım olarak da müthiş. Şöyle parlak yılan derisi olanı alıp uyumlu bir yılan derisi ceketle kombine etmek iyi olurdu be.
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doctor_bey 5 yıl
Hemen bi tane sipariş verdim,bekliyorum bakalım;9000$ ne ki benim için eheheh
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thestell 5 yıl
Önümüz kurbana dana derisi kaplamalı bi vertu sipariş edeyim bari

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MrKemal17 5 yıl
Bir önceki model Signature Touch'tan farkı deri cinsleri.

Vertu Signature Touch
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ø 5 yıl
Ulan 1500 liralık telefonların kulvarında zor yarışamayacak telefona biçilen fiyata bak.
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Zig Zag 5 yıl
2GB Ram çöp

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burak01_ 5 yıl
Hemen fakirler üşüşmüş
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Mr.Hahn13 5 yıl
ejderha derisi felanda olsaydı
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
9000 dolar telefona verirsin içinde Kitkat olur jelibon olur fasulye olur
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3ngerek 5 yıl
ön kamera; 2.1 mp
arka kamera; 13 mp Hasselblad...
vertu.com/...
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Neyinkafasi 5 yıl
Sağolasın editor kardeş çok ucuzmuş aldım 10 tane iphone neymiş fakir ürünü










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