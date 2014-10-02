Hasselblad sertifikalı kamera ve safir ekran taşıyan Vertu Aster resmiyet kazandı





Lüks akıllı telefonları ile tanınan Vertu'nun yeni bir model üzerinde çalıştığı bir süre önce internette paylaşılmıştı. Aster adlı akıllı telefon lüks materyallerin yanında safir ekran ve Hasselblad sertifikalı kamerası ile dikkat çekiyor.





4.7 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Vertu Aster'in 5.1 inçlik ön paneli ise tamamen 117 karat safir ile kaplanmış. Titanyum alaşımlı kasa ile birleştiğinde Vertu Aster dünyanın en sağlam akıllı telefonlarından birisi haline geliyor.





2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alan modelde 2GB RAM ve 64GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor. Arka 13MP çözünürlükteki arka kamera Hasselblad sertifikasına sahip ve sınıfında yüksek görüntü kalitesine sahip fotoğraflar çekebiliyor.





Modelde 2.1MP çözünürlükte arka kamera, 2275mAh gücünde batarya, LTE desteği, NFC, Qi kablosuz şarj uyumu, ön stereo hoparlörler şeklinde diğer özellikler mevcut. Model kasa kaplamasına göre değişik fiyatlara sahip.





Dana derisi kaplamalı versiyon 6900$ fiyat etiketine sahip. Parlak yılan derisi kaplamalı versiyonu 9100$ seviyesinde. Devekuşu derisi kaplamalı versiyon ise 9700$ olarak belirlenmiş. Modelin satışına kısa süre içerisinde başlanacak.

http://www.vertu.com/global/en/collections/aster/