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Hayalet dedektörü cebe giriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayalet dedektörü cebe giriyor

Hayalet Avcıları filmi ile birlikte teknolojinin hayaletleri nasıl tespit edebileceği ve yakalayacağı seyircilere gösterilmişti. Uzun zamandır teknolojinin hayaletleri bulabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştı. Şimdi ise bu konu ete kemiğe büründü.

GhostArk tarafından geliştirilen cep dedektörü doğa üstü varlıkların tespit edilebilmesini amaçlıyor. Doğa üstü yaratıkların bulundukları ortamda bazı değerleri değiştirebildiğinden hareketle yola çıkan GhostArk, elektromanyetik alan ölçer, gece görüş sistemi, yüksek hassasiyetli mikrofon, radyo frekans toplayıcı, atmosfer basıncı ve sıcaklık için hassas sensörler şeklinde bir dizi algılayıcıya sahip. Cihaz ortamda herhangi bir değer algıladığında anında kullanıcıya iletiyor. 

Akıllıca bir fikir gibi görünen GhostArk bununla birlikte herhangi bir akademik onaydan geçmiş değil. Bu bakımdan elde edilen bulguların gerçek olarak nitelendirilmesi biraz zor görünüyor. Konsept biraz maceraya yönelikmiş hissi uyandırıyor. 

GhostArk ile ilgili şu anda ortada sadece 3D modellemeler ve test prototipleri mevcut. Ancak firma yaz aylarında nihai ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihaz ön siparişte ilk alıcılar için 199$ iken piyasaya çıktığında 249$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://motherboard.vice.com/en_ca/read/this-ghost-hunting-handheld-is-an-iphone-for-talking-to-the-dead Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahmat_78 4 yıl
Abi ortamda hayalet olmasa bile sürekli sıcaklık hassas şekilde değişir, heryer sinyal zaten evde, sokakta. :)
Hadi onuda geçtim, hayaleti değilde hırsızları algılayan bi sensör yapsalar daha iyi değilmi, sonuçta en çok zarar insandan geliyor, hayaletten değil. :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
sadece yeni taşınılacak dairenin mekansal doğal manyetik alanını ölçmekten başka hiç bir işe yaramaz zaten gittiğiniz yer ya sizi rahatlatan bir havası vardır yada sıkıcı bir havası vardır ! bu açıdan bu aleti bile alamaya gerek yok gibisinden bir durum yani !
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Master_Evil 4 yıl
saçma olmuş
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Nephren-Ka 4 yıl
Bir kaç nesil sonraki samsung sensörümüz hayırlı olsun.
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OverClocK1ng 4 yıl
Hayalet Konsorsiyumu falan yok ki onaydan geçsin.
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Prequel 4 yıl
Ne kadar boş yorumlar var. Bu cihazla hayalet tespit edilip edilemeyeceği ayrı konu ama yaptığını iddia ettiği işleri yapmayan alet oyuncak diye bu fiyata satılmaz. Onu sadece Türkiye'de yaparlar. Zaten bu şeyleri ölçmek zor bir şey de değil, bazılarını cep telefonları da ölçüyor. Param olsa alırdım şahsen, çünkü her şeye mana bulmak yerine küçük şeylerden keyif almasını biliyorum. Size de öneririm.
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lido 4 yıl
supernatural izlemişler
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Commodore_64_ 4 yıl
supernatural tarzı :)
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redwolf0 4 yıl
Yeni Flash tv Reklam Sponsoru belli oldu desene
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emiLL 4 yıl
Zamanında denge bilekliği diye marka vurup 20 25tlden vurgun yaptılar . Dünya genelinde iyi para kaldırdılar. İnsanlık oyuna geldimi geliyor ırkı farketmiyor.
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fixriterzi 4 yıl
Cihaz mezarlıkta yapılan testleri başarıyla geçmiş.
Yeni güncelleme ile ruh çağırma opsiyonu eklenecekmiş.
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XQS 4 yıl
Aslında hoşuma gidiyor böyle şeyler fiyatı uygun hobisi olan yapar
gece ormana gece görüşlü kameramla girmişliğim var . Bir bulguya rastlayamadım cinler var inlerde yaşar ve zaman kavramını size unutturur bu cihaz ne kadar işe yarar bu kavramlarda merak ettim doğrusu
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th3_majestik 4 yıl
Yeni bir para tuzagi, bunlara inananlara sasiyorum doğrusu
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