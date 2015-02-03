Hayalet dedektörü cebe giriyor





Hayalet Avcıları filmi ile birlikte teknolojinin hayaletleri nasıl tespit edebileceği ve yakalayacağı seyircilere gösterilmişti. Uzun zamandır teknolojinin hayaletleri bulabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştı. Şimdi ise bu konu ete kemiğe büründü.





GhostArk tarafından geliştirilen cep dedektörü doğa üstü varlıkların tespit edilebilmesini amaçlıyor. Doğa üstü yaratıkların bulundukları ortamda bazı değerleri değiştirebildiğinden hareketle yola çıkan GhostArk, elektromanyetik alan ölçer, gece görüş sistemi, yüksek hassasiyetli mikrofon, radyo frekans toplayıcı, atmosfer basıncı ve sıcaklık için hassas sensörler şeklinde bir dizi algılayıcıya sahip. Cihaz ortamda herhangi bir değer algıladığında anında kullanıcıya iletiyor.





Akıllıca bir fikir gibi görünen GhostArk bununla birlikte herhangi bir akademik onaydan geçmiş değil. Bu bakımdan elde edilen bulguların gerçek olarak nitelendirilmesi biraz zor görünüyor. Konsept biraz maceraya yönelikmiş hissi uyandırıyor.





GhostArk ile ilgili şu anda ortada sadece 3D modellemeler ve test prototipleri mevcut. Ancak firma yaz aylarında nihai ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihaz ön siparişte ilk alıcılar için 199$ iken piyasaya çıktığında 249$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://motherboard.vice.com/en_ca/read/this-ghost-hunting-handheld-is-an-iphone-for-talking-to-the-dead