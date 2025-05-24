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    Zippy: En küçük iki ayaklı robot, hızı ve boyutuyla rekorlar kitabına girdi

    Dünyanın en küçük iki ayaklı robotu Zippy, hız rekoru kırarak Guinness’e girdi. İşte arama kurtarma ve endüstriyel görevler için büyük potansiyel taşıyan robotun detayları:

    Zippy: En küçük iki ayaklı robot, hız rekoruyla tarih yazdı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en küçük iki ayaklı robotu olan Zippy, yalnızca boyutlarıyla değil aynı zamanda hızıyla da teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Carnegie Mellon Üniversitesi’nde geliştirilen bu yenilikçi mikro robot, hem Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı hem de gelecekteki arama-kurtarma teknolojilerinde çığır açabilecek potansiyelini sergiledi. Zippy, sadece 3,6 cm boyunda olmasına rağmen, kendi boyunun yaklaşık on katı uzunluğunda adımlarla saniyede 25 cm’ye ulaşan yürüyüş hızıyla öne çıkıyor.

    Dünyanın en küçük iki ayaklı robotu Zippy, hızıyla şaşırttı

    Zippy'nin ardındaki araştırma ekibi, önceki nesil robotları olan Mugatu’dan edindikleri deneyimlerle bu mikro robotu tasarladı. Mugatu, 18,5 cm uzunluğundaydı ve 1930’lardan kalma, kendi ağırlığıyla yürüyen oyuncak figürlerden ilham alınarak tasarlanmıştı. Ancak Zippy, bu konsepti bir adım ileriye taşıyarak tamamen otonom bir sistemle çalışıyor. Sadece bir motor, mikrodenetleyici ve pil ile donatılan robot, gelişmiş bir yürüyüş mekanizması sayesinde herhangi bir dış güç olmadan hareket edebiliyor.

    Zippy’nin yürüyüş sistemi, kalça motorunun bir bacağı ileri savurması ve ağırlık merkezinin bu bacağa kayması prensibiyle çalışıyor. Robot, adım attıkça dengeli bir şekilde bir bacaktan diğerine geçiyor ve bu döngü kendi başına tekrar ediyor. Dönüşler ise bacaklardan birinin daha hızlı ya da uzun salınımıyla sağlanıyor. Bu mekanik kontrol, karmaşık yazılım sistemlerine ihtiyaç duymadan istikrarlı bir yürüyüş sağlıyor.

    Zippy: En küçük iki ayaklı robot, hız rekoruyla tarih yazdı Tam Boyutta Gör
    Bu küçük robotun büyük başarısının ardında mühendislik zekâsı yatıyor. Zippy'nin kompakt yapısı, Mugatu’dan farklı olarak kalça hareketini sınırlayan mekanik bir durdurucu ile destekleniyor. Bu parça, robotun minyatür boyutlarına rağmen hareket kabiliyetini korumasını sağlıyor. Öyle ki, Zippy sadece ileri doğru yürümekle kalmıyor; yön değiştirebiliyor, zıplayarak ilerleyebiliyor ve gerektiğinde küçük adımlar atabiliyor.

    Araştırmacılar, Zippy’nin daha da yetenekli hale gelmesi için çalışmalara devam ediyor. Planlar arasında robota bir kamera, eylemsizlik ölçüm birimi (IMU) ve diğer sensörlerin eklenmesi yer alıyor. Bu tür bileşenler, Zippy’nin çevresini algılamasına ve koşullara göre tepki verebilmesine olanak tanıyacak. Böylece robot, keşif görevlerinde daha bağımsız hareket edebilecek ve görevler sırasında kararlar alabilecek hâle gelecek.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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