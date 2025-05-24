Zippy: En küçük iki ayaklı robot, hızı ve boyutuyla rekorlar kitabına girdi

Dünyanın en küçük iki ayaklı robotu Zippy, hızıyla şaşırttı
Zippy'nin ardındaki araştırma ekibi, önceki nesil robotları olan Mugatu’dan edindikleri deneyimlerle bu mikro robotu tasarladı. Mugatu, 18,5 cm uzunluğundaydı ve 1930’lardan kalma, kendi ağırlığıyla yürüyen oyuncak figürlerden ilham alınarak tasarlanmıştı. Ancak Zippy, bu konsepti bir adım ileriye taşıyarak tamamen otonom bir sistemle çalışıyor. Sadece bir motor, mikrodenetleyici ve pil ile donatılan robot, gelişmiş bir yürüyüş mekanizması sayesinde herhangi bir dış güç olmadan hareket edebiliyor.
Zippy’nin yürüyüş sistemi, kalça motorunun bir bacağı ileri savurması ve ağırlık merkezinin bu bacağa kayması prensibiyle çalışıyor. Robot, adım attıkça dengeli bir şekilde bir bacaktan diğerine geçiyor ve bu döngü kendi başına tekrar ediyor. Dönüşler ise bacaklardan birinin daha hızlı ya da uzun salınımıyla sağlanıyor. Bu mekanik kontrol, karmaşık yazılım sistemlerine ihtiyaç duymadan istikrarlı bir yürüyüş sağlıyor.
Araştırmacılar, Zippy’nin daha da yetenekli hale gelmesi için çalışmalara devam ediyor. Planlar arasında robota bir kamera, eylemsizlik ölçüm birimi (IMU) ve diğer sensörlerin eklenmesi yer alıyor. Bu tür bileşenler, Zippy’nin çevresini algılamasına ve koşullara göre tepki verebilmesine olanak tanıyacak. Böylece robot, keşif görevlerinde daha bağımsız hareket edebilecek ve görevler sırasında kararlar alabilecek hâle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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