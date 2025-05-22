Tesla, insansı robotu Optimus'un gündelik işlerdeki yeteneklerini sergiledi

Tesla geçtiğimiz hafta Optimus'un dans ettiği bir videoyu yayınlayarak, insansı robotunun, denge ve koordinasyon konusunda geldi noktayı göstermişti. Şimdi ise el yeteneklerini sergileyerek robotun gündelik işlerde kullanılabilmesi yolunda büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguluyor.
Videoda robotun bir çöp torbasını alarak çöp kutusunun kapağını açtığı ve torbayı attığı görülüyor. Daha sonra bir fırça ve faraş kullanarak tezgahtan yiyecekleri süpürüyor. Bunun yanında, yemeği kaşıkla karıştırma ve dolabın kapağını açma gibi gündelik işleri gerçekleştirebildiği görülüyor.
Takviyeli öğrenme yöntemiyle eğitildi
Elon Musk, Optimus'un tamamen simülasyon ortamında "takviyeli öğrenme" (reinforcement learning) yöntemiyle eğitildiğini açıkladı. Bu yöntem, yapay zekanın sanal bir ortamda deneme yanılma yoluyla en uygun hareketleri öğrenmesini sağlıyor. Gerçek dünyada test etmeye kıyasla daha hızlı ve güvenli bir eğitim imkanı sunuyor.
Sanal ve gerçek ortamlar arasındaki küçük farkları ifade eden "gerçeklik boşluğu", becerilerin simülasyondan fiziksel robotlara aktarılmasını zorlaştırıyor. Musk, Tesla’nın bu alandaki kalıcı bir robotik zorluğu çözdüğünü, simülasyondan gerçeğe beceri aktarım sürecini geliştirmek için birçok optimizasyon ve düzeltme uyguladıklarını belirtiyor. Bu gelişmeler sayesinde Optimus, gerçek dünya koşullarında giderek daha zorlu görevleri daha fazla güven ve hassasiyetle gerçekleştirebiliyor.
Son videolarda arka planda bir güvenlik kablosu görülse de, Optimus’un herhangi bir desteğe bağlı olmadan çalıştığı belirtiliyor. Musk, bu kablonun yalnızca önlem amaçlı olduğunu ve destek olarak kullanılmadığını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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