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    MNG Kargo isim değiştirerek DHL eCommerce oldu

    Lojistik ve finans alanında faaliyet gösteren DHL Group tarafından satın alınan MNG Kargo, ismini değiştiriyor. Bundan böyle MNG Kargo,DHL eCommerce olarak hizmet verecek.

    MNG Kargo isim değiştirerek DHL eCommerce oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo, 22 Mayıs 2025 itibarıyla yoluna DHL eCommerce markasıyla devam etme kararı aldı. Bu dönüşümle birlikte şirket sadece ismini değil, vizyonunu da büyüterek Türkiye'nin lojistik sahnesindeki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. MNG Kargo, 2023 yılında lojistik ve finans alanında faaliyet gösteren DHL Group tarafından satın alınmıştı.

    Yeni isimle birlikte, şirketin hizmet yaklaşımı da global standartlara bir adım daha yaklaşıyor. DHL eCommerce çatısı altında hizmet sunacak olan firma, müşteri memnuniyetini odağa alan operasyon süreçleri, teknolojiyle donatılmış aktarma merkezleri ve ülke genelindeki yaygın şube ağıyla hizmet kalitesini daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

    Gönderi sürecinde değişiklik yok

    Türkiye genelinde 850'den fazla şube, 27 transfer merkezi (bunların 7’si yüksek teknolojili aktarma merkezi), 14 bölge müdürlüğü ve 10.000’in üzerinde çalışan ile DHL eCommerce, bireysel ve kurumsal müşterilere kesintisiz ve güvenilir bir lojistik deneyimi sunmayı sürdürecek.

    İsim değişikliğiyle birlikte kullanıcıların aklında oluşabilecek en büyük soru işaretlerinden biri gönderi süreçleriydi. Ancak şirket, bu konuda net bir açıklama yaptı: Gönderi süreci aynı şekilde devam edecek. Müşteriler, ister en yakın şubeyi ziyaret ederek ister çevrim içi platform üzerinden kolayca gönderi oluşturabilecek.

    MNG Kargo döneminde olduğu gibi, kullanıcılar artık DHL eCommerce web sitesi üzerinden gönderilerini anlık olarak takip edebilecek. Müşteriler MNG Kargo’nun sitesine girse bile DHL eCommerce web sitesine yönlendirilecek.

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