Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir alternatif: Looxcie 3

Son zamanlarda sayıları hızla artan giyilebilir kamera modelleri arasına eklenen Looxcie 3, kişilerin hayatlarının her anını kayıt altına alabilmesine imkan sağlıyor ve birçok benzerinden canlı görüntü aktarımı yapabiliyor olmasıyla ayrılıyor.

Genel yapı bakımından daha önce tanıttığımız Narrative Clip modeline benzeyen, 4.8cm x 4.8cm x 1.5cm boyutu ile 22 gram ağırlığıyla her zaman rahatlıkla taşınabilen ve kıyafet, çanta ya da beraberinde gelen aparatlar yardımıyla istenilen her türlü noktaya rahatlıkla takılabilen Looxcie 3, 100 derece görüş açısına sahip F/2.2 lensi ile 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video çekimi yapabiliyor, bu görüntüleri microSDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor ve dahili bataryası (700mAh lityum iyon) ile 1.5 saat batarya ömrü ortaya koyabiliyor. iOS ve Android işletim sistemli cihazlara yüklenen özel uygulaması sayesinde 3G / 4G ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileriyle canlı olarak Facebook üzerine görüntü aktarımı yapabilen kamera, beraberinde gelen özel su altı haznesiyle de 60 metre derinliğe kadar iniş yapabiliyor.

Kırmızı, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kişisel video kamera modeli Looxcie 3, 100$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.





http://www.slashgear.com/looxcie-3-lifelogging-camera-takes-on-narrative-clip-with-live-streaming-18305734/