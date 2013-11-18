Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir alternatif: Looxcie 3

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
558
1
7
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir alternatif: Looxcie 3
Son zamanlarda sayıları hızla artan giyilebilir kamera modelleri arasına eklenen Looxcie 3, kişilerin hayatlarının her anını kayıt altına alabilmesine imkan sağlıyor ve birçok benzerinden canlı görüntü aktarımı yapabiliyor olmasıyla ayrılıyor.
Genel yapı bakımından daha önce tanıttığımız Narrative Clip modeline benzeyen, 4.8cm x 4.8cm x 1.5cm boyutu ile 22 gram ağırlığıyla her zaman rahatlıkla taşınabilen ve kıyafet, çanta ya da beraberinde gelen aparatlar yardımıyla istenilen her türlü noktaya rahatlıkla takılabilen Looxcie 3, 100 derece görüş açısına sahip F/2.2 lensi ile 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video çekimi yapabiliyor, bu görüntüleri microSDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor ve dahili bataryası (700mAh lityum iyon) ile 1.5 saat batarya ömrü ortaya koyabiliyor. iOS ve Android işletim sistemli cihazlara yüklenen özel uygulaması sayesinde 3G / 4G ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileriyle canlı olarak Facebook üzerine görüntü aktarımı yapabilen kamera, beraberinde gelen özel su altı haznesiyle de 60 metre derinliğe kadar iniş yapabiliyor.
Kırmızı, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kişisel video kamera modeli Looxcie 3, 100$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir alternatif: Looxcie 3


http://www.slashgear.com/looxcie-3-lifelogging-camera-takes-on-narrative-clip-with-live-streaming-18305734/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neo01470 6 yıl en beğenilen
1,5 saatlik pil ömrü ile hayatımızın sadece bir anını kayıt edebiliriz !
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
#1 6 yıl
peki ya hayatının her anını unutmak isteyenler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
IP camera olarak is gorurmu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralkarga 6 yıl
sanki 24 saatlik pil ömrü olsa kullanacaksınız!neden hayatımın her anını facebookda naklen yayınlayayım, her yaptığını resimleyenlerden bu kadar bıkmışken hem de!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
777_E 6 yıl
Slogan şu: "Hayatınızın her anını kaydedin. Sadece 16 adet Looxcie 3 ile..."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Dostum şuan tuvaletteyim inanmıyosan bak.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 6 yıl en beğenilen
1,5 saatlik pil ömrü ile hayatımızın sadece bir anını kayıt edebiliriz !
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anna Dewitt 6 yıl
O kadar özellik koy da 1,5 saatlik pil ömrü sun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi" 6 yıl Oyun, Donanım, Teknoloji "AMD, Battlefield 4, PlayStation 4 ve dahası video şov" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim