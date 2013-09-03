Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir giyilebilir kamera: ParaShoot 2.0





Hayatının her anını video ya da fotoğraf üzerinden kayıt almak isteyen kişiler için hazırlanan ve son zamanların en popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan ParaShoot 2.0 projesi, oldukça ufak gövde yapısıyla amacını kolaylıkla yerine getirebiliyor.

Site üzerinde aradığı 30,000$ hedefi, bitimine 27 gün kala 705 bağış ile 111.492$ toplayarak bulan ve başarıya ulaşan ParaShoot 2.0, temel olarak 45 x 45 x 15mm boyutlarında bir kamera modeli. 100 derece görüş açısına sahip lensi ile 30FPS hızında 720P H.264 sesli video çekebilen ürün, ortalama 360 gram ağırlık değeriyle de rahatlıkla taşınabiliyor ve hatta özel askılar ile boyuna ya da kemere asılabiliyor. iOS, Windows Phone ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu modellerinde çalışabilen ParaShoot uygulaması ile kablosuz olarak kontrol edilen ParaShoot 2.0, dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile her durumda üst seviye video kalitesi ortaya koyabiliyor. Gücünü 700 mAh li-on bataryadan alan ve USB üzerinde şarj edilebilen ürün, depolama tarafında ise micro SD hafıza kartlarını kullanıyor. ParaShoot 2.0'ın gövde yapısı ayrıca kişilerin isteklerine göre farklı renk ve tasarımlar ile kişiselleştirilebiliyor.

Kickstarter üzerinde yapılacak 169$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Ocak ayında elde edilebilen ParaShoot 2.0 kamera modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, ürünün gerçek kullanım şartlarında ortaya koyduğu görüntü kalitesini rahatlıkla görebilirsiniz.









http://www.kickstarter.com/projects/540550394/parashoot-20-multi-use-wearable-smart-hd-camera