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Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir giyilebilir kamera: ParaShoot 2.0

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir giyilebilir kamera: ParaShoot 2.0

Hayatının her anını video ya da fotoğraf üzerinden kayıt almak isteyen kişiler için hazırlanan ve son zamanların en popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan ParaShoot 2.0 projesi, oldukça ufak gövde yapısıyla amacını kolaylıkla yerine getirebiliyor.
Site üzerinde aradığı 30,000$ hedefi, bitimine 27 gün kala 705 bağış ile 111.492$ toplayarak bulan ve başarıya ulaşan ParaShoot 2.0, temel olarak 45 x 45 x 15mm boyutlarında bir kamera modeli. 100 derece görüş açısına sahip lensi ile 30FPS hızında 720P H.264 sesli video çekebilen ürün, ortalama 360 gram ağırlık değeriyle de rahatlıkla taşınabiliyor ve hatta özel askılar ile boyuna ya da kemere asılabiliyor. iOS, Windows Phone ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu modellerinde çalışabilen ParaShoot uygulaması ile kablosuz olarak kontrol edilen ParaShoot 2.0, dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile her durumda üst seviye video kalitesi ortaya koyabiliyor. Gücünü 700 mAh li-on bataryadan alan ve USB üzerinde şarj edilebilen ürün, depolama tarafında ise micro SD hafıza kartlarını kullanıyor. ParaShoot 2.0'ın gövde yapısı ayrıca kişilerin isteklerine göre farklı renk ve tasarımlar ile kişiselleştirilebiliyor.
Kickstarter üzerinde yapılacak 169$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Ocak ayında elde edilebilen ParaShoot 2.0 kamera modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, ürünün gerçek kullanım şartlarında ortaya koyduğu görüntü kalitesini rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Hayatının her anını kayıt altına almak isteyenlere özel yeni bir giyilebilir kamera: ParaShoot 2.0



http://www.kickstarter.com/projects/540550394/parashoot-20-multi-use-wearable-smart-hd-camera Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihburak95 6 yıl en beğenilen
Sonra günlük 12 saat 720 p video yapar sana 15 gb temizinden...
1 ay sonra western digitalin türkiye distürbtörü olursun
1 Yanıt Yanıtla +15
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SkewCurrent 6 yıl
Sapıklara gün doğdu
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Lion 6 yıl
Yakında amatör kategorisi iyice dolacak.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Mr.Loney 6 yıl
modifci
ConsciousnessYakında amatör kategorisi iyice dolacak.

Fiyati fazla gibi geldi su an go pro hero 3 white zaten 199$

link versene dostum :D
Aynen fiyat fazla bence de ama görüntü kalitesi güzelmiş. 100 lira civarında olsa alırdım :D
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OverClocK1ng 6 yıl
Ürünü 1. resimdeki gibi gömleğinin cebinin üzerine takmaya kalksan, o cihaz öyle öne bakmaz, sarkar. Zaten dikkat ederseniz resimde de sarkmasın, düzgün dursun diye çok dar bir gömlek giymişler ve gömleğin düğmelerine bakarsanız patlayacak gibi duruyor. Ee tabi gergin durduğu için de cihaz dümdüz duruyor.
Ama güzel cihaz. Ne var ki 700mAh pil ile kaç saat kayıt yapabiliyor veya hafızasına kaç saat kayıt yapıyor falan yazılmamış. Tam 24 saat mi ?
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Elmoor 6 yıl
Adam sakalının reklamını yapıyor yandan.
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JoeyBane 6 yıl
Ağırlık olsun diye içine daş koymuşlar. Kemere taksan çökersin.
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fatihburak95 6 yıl en beğenilen
Sonra günlük 12 saat 720 p video yapar sana 15 gb temizinden...
1 ay sonra western digitalin türkiye distürbtörü olursun
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Puzzles 6 yıl
F/p ürünü değil gibi.
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Tristan Tzara 6 yıl
Bunun Dolce Gabbana lısı var mı varsa yandık Kekolar alır birer ikişer
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Lion 6 yıl
Yakında amatör kategorisi iyice dolacak.
1 Yanıt Yanıtla +6
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modifci 6 yıl Lion
Consciousness
Yakında amatör kategorisi iyice dolacak.





Fiyati fazla gibi geldi su an go pro hero 3 white zaten 199$
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SkewCurrent 6 yıl
Sapıklara gün doğdu
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WolftimeTR 6 yıl
Alınır bu bak. Akıllı saatten fazla iş göreceği kesin.
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Snow' 6 yıl
paraşüüt
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