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Hayran yapımı Voldemort filmi için kısa tanıtım geldi

Tryangle Films tarafından yapımı devam eden Voldemort: Origins of the Heir adındaki film Tom Riddle yani ikonik kötümüz Voldemort’un nasıl bu hale geldiğini konu ediniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde kült film serilerinin öncesini veya sonrasını anlatan yan yapımlar aynı stüdyodan gelir. Bu kez durum biraz farklı. Harry Potter evreninin en ikonik karakteri Voldemort bir hayran yapımı film ile hayat buluyor.

En iyi hayran filmi

Tryangle Films tarafından yapımı devam eden Voldemort: Origins of the Heir adındaki film Tom Riddle yani ikonik kötümüz Voldemort’un nasıl bu hale geldiğini konu ediniyor. Senaryo serinin Melez Prens isimli kitabından doğmuş.

Hayran yapımı olduğu için yapım ekibinin çoklu görevleri var. Örneğin Gianmaria Pezzato yönetmenlik yanında, senaryo ve VFX işleriyle uğraşıyor. Stefano Prestia ise yapımcı, ses efekt ve mix uzmanı olarak görev yapıyor.

Hayran filmlerinin hak sahibi tarafından genelde bazı kısıtlamaları oluyor örneğin kesinlikle kar elde etmek yasak. Orijinal filmlerden kısa klipler kullanmak veya karakterlere yer vermek de yasak. Voldemort: Origins of the Heir de buna uyuyor.

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Geçen yıl Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan film, Warner Bros.’un temasa geçmesiyle kampanyayı iptal etmiş. Yapılan görüşmeler sonrasında ise Warner Bros. tarafından gerekli onaylar verilmiş.

Son derece profesyonel bir görünümü olan Voldemort: Origins of the Heir, Gryffindor mirasçılarından Grisha Mac Laggen’in Voldemort’a engel olma çabasını anlatıyor. Hufflepuff soyundan Hepzibah Smith’in ev elfleri tarafından öldürülmesi konusunda Tom Riddle’ın parmağı olduğunu düşünen Mac Laggen, olayı araştırmaya başlar.

Filmin ilk tanıtımı Facebook üzerinde 30 milyon, YouTube üzerinde ise 3 milyona yakın izlenme almış durumda. Kar amacı gütmediği için filmin YouTube üzerinde yıl sonunda sahne alacağı açıklandı.

 

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erdemkuru 2 yıl
Harry Potter filminde çok ucu açık tamamlanmamış malzeme var sürekli geçmişten gösterilen bir sürü olay vardı. Çok fazla yan film çıkar hikayeden. Adamlar iyi ekmek yer.
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dvtumtclk 2 yıl
bu nasıl hayran filmiymiş , harika görünüyor. orta Dünya'da geçen hobbit filmleri gibi Potter dünyasında geçen başka filmlerde yapılmalı.
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Mister.Noob 2 yıl dvtumtclk
dvtumtclk
bu nasıl hayran filmiymiş , harika görünüyor. orta Dünya'da geçen hobbit filmleri gibi Potter dünyasında geçen başka filmlerde yapılmalı.

Yaplmışı var zaten. "fantastic beasts and where to find them"
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tugares 2 yıl
Süper
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