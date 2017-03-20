Hem elektrik gücü sağlayan hem de soğutma işlevi gören batarya

IBM ve ETH Zürih Üniversitesi’ndeki araştırmacılar pil teknolojisiyle ilgili yeni bir buluşa imza attı. Uzun süredir sıvı elektrolitlerin kullanıldığı redoks akışlı bataryalar üzerine çalışan araştırmacılar hem enerji ihtiyacını karşılayan hem de bataryanın ve çevresindeki çiplerin soğumasını sağlayan sıvı batarya geliştirdiler. Bu bataryayı bir ilk haline getiren ise güneş ve rüzgar enerjisini toplamak depolamak için oluşturulan büyük redoks akışlı bataryaların aksine bu yeni bataryanın oldukça küçük olması.

Bataryayı tasarlamak için ilk olarak 3D baskı sistemini kullanan ekip, elektrolit sıvının basılabileceği kama şeklinde olan mikro kanal sistemini oluşturdu. Sistemde, elde edilen elektrotlar; sıvıları, iyonların akabileceği membran katmanına bastırıyor ve güç üretiyor. Sonuç olarak santimetrekare başına 1,4 watt üreten bir sistem ortaya çıkıyor ve elektrolit pompaların harcadığı gücü de hesaba kattıktan sonra pile güç aktarımı sağlamak için 1 watt kalıyor. Üstelik enerji aktarımıyla birlikte soğutma işlevi de gören bu batarya sayesinde bataryanın elektrik ürettiği esnada herhangi bir ısı kayı da yaşanmıyor.

Daha Fazla Enerji Üretmesi Gerekiyor

Projedeki önemli isimlerden ETH Zürih Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Julian Marschewski, enerji arzını ve soğutmayı küçük bir bataryada birleştirmeyi başaran ilk bilim insanları olduklarını belirtti ancak sistemin ticari kullanıma sunulabilmesi için üzerinde bazı iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Bataryaların şu an ürettiği enerjiden daha fazlasını üretmesi ekibin öncelikli hedefi ve bunu sağlamak için farklı mühendis kadrolarından yardım almayı düşünüyorlar.

Bataryanın enerji aktarımını göz önünde bulundurursak ürettiği enerjinin büyük bir kısmını ısı olarak kaybeden ve çok fazla ısındığında tehlikeli durumlara sebebiyet verebilen bataryaların yerine hem enerji kaybının oldukça az olduğu hem de batarya ve çevresindeki ekipmanların(çipler gibi) soğutulduğu bir sisteme kullanıcıların yoğun ilgi göstereceği düşünülüyor. .

https://www.engadget.com/2017/03/20/tiny-liquid-battery-cools-chips-while-powering-them/