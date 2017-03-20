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Sahillerdeki plastik atıklarla mücadelede dronelar görev almaya başladı

İngiltere’deki araştırmacılar dronelar ile ülkenin kıyı şeridini baştan aşağı fotoğraflayarak sahillerdeki plastik atıkları tespit edebilen bir algoritma oluşturmaya çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Sahillerdeki plastik atıklarla mücadelede dronelar görev almaya başladı
 

Kargo şirketlerinden devletlerin ordularına kadar dronelar artık çok geniş bir çalışma alanında kullanılıyor. İngiliz araştırmacılar ise droneları bugüne kadar kullanılanlardan farklı bir amaç için kullanmanın peşinde. Her yıl okyanusa atılan milyonlarca ton plastiğin sadece yüzde 1’inin tespit edildiğini belirten araştırmacılar geriye kalan plastik atıkların yüzde 99’unun okyanus akıntılarıyla uzaklaşabileceğini, okyanus dibinde olabileceğini veya kıyıya vurmuş olabileceğini düşünüyor. Plastic Tide isimli araştırma ekibi nerede olduğu tam olarak bilinmeyen bu atıkları takip etmek ve kıyı şeridini plastik atıklardan temizlemek için droneları kullanacak.

Ekip ilk olarak ellerindeki dronelar ile önceden belirledikleri sahilleri aşağıdan yukarıya doğru tarayarak fotoğrafını çekecek. Toplamda kıyı şeridinde yaklaşık 5000 kilometre mesafe katederek 30.000’in üzerinde fotoğraf çekmeyi hedefleyen ekip bu fotoğrafları, gönüllülerin takip edebileceği ve araştırmaya katkıda bulunabileceği Zooniverse isimli web sitesine yükleyecek. Tabi bu fotoğraflar sahili temizlemek isteyen gönüllülere bir yol haritası olmanın yanı sıra araştırmacılar bu fotoğrafları makine öğrenme algoritması oluşturmak için de kullanacak. Böylece ilerleyen dönemlerde dronelar üzerinde uçtukların sahilin kirlilik oranını kendiliğinden tespit edebilecek.

Aslında sadece eldeki imkanları bir araya getirerek oluşturulan bu sistemin bir benzeri daha önce NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından uzaydaki atıkları tespit etmek için kullanılıyor. Ekibin öncelikli amacı İngiltere kıyılarında sistemi tam olarak uygulamak ve kıyılardaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmak. İngiltere’de projenin başarıya ulaşmasıyla birlikte Avrupa’dan başlayarak diğer ülkelerde de benzer çalışmanın yapılması planlanıyor.
Ekibin çalışmalarını aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

http://news.sky.com/story/drones-used-in-fight-against-plastic-pollution-on-uk-beaches-10808457 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Teknolojinin faydaları bunlar , Drone aynı 3D Yazıcı gibi oldukça etkin ve farklı sektörlerde kullanılıyor.
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Eeltorm 2 yıl
Bir sürü dronu sahillere çöpleri ve atıkları toplamak için kullansalar harika bir fikir. Dronlar uçup çöpleri temizlerler. Daha çok gelişmeleri lazım tabi bunun için.
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