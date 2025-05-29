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    Çin, lityum-sodyum hibrit tesisiyle 270 bin eve enerji sağlıyor

    Çin’in enerji atılımlarına ülkenin ilk lityum-sodyum hibrit enerji depolama istasyonu da eklendi. Ülke, bu hibrit tesis sayesinde 270 bin haneye temiz enerji sağlıyor.

    Çin, lityum-sodyum hibrit tesisiyle 270 bin eve enerji sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji depolama teknolojilerinde önemli bir adım daha atıyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde kurulan ilk lityum-sodyum hibrit enerji depolama tesisi, resmen devreye alındı. Bu yeni nesil tesis, hem çevreci yapısıyla hem de teknik kapasitesiyle dikkat çekerken Çin’in enerji dönüşümünü hızlandırıyor.

    Lityum ile sodyumun gücü birleştirildi

    İnşa edilen Baochi Enerji Depolama Tesisi (BESS), lityum ve sodyum-iyon bataryaları aynı çatı altında birleştirerek hibrit bir sistem sunuyor. Bu yaklaşım sayesinde hem daha uzun çevrim ömrü hem de -20°C ile 45°C arasında kararlı performans sağlanıyor. Tesis, toplamda 400 megavat-saat kurulu kapasiteye sahip ve günlük iki tam şarj-deşarj döngüsüyle yılda yaklaşık 580 milyon kilovatsaat elektrik üretebiliyor. Bu miktar, yılda yaklaşık 270 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

    Öte yandan tesisin neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjiyle çalışıyor. Tesisin enerji arzının yüzde 98’i rüzgar ve güneş gibi temiz kaynaklardan sağlanıyor. Bu da hem çevre dostu üretimi destekliyor hem de Çin’in karbon nötr hedeflerine katkı sağlıyor.

    İstasyonun kurulduğu Yunnan ise enerji arzının yaklaşık yüzde 70’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir bölge. Bu, ilk bakışta çok iyi gibi görünse de güneş ve rüzgar gibi sistemlerin kesintili kaynaklar olması nedeniyle şebeke stabilitesini sağlamakta zorluklar yaşanabiliyor. Lityum-sodyum hibrit enerji depolama istasyonu gibi diğer BESS türleri bu soruna denge getiriyor. Hibrit batarya sistemi, şebekeye entegre edilen 30’dan fazla yenilenebilir enerji santraline destek vererek enerji dalgalanmalarının dengelenmesini sağlıyor.

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    turkelvis 1 saat önce

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