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Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi

Geliştirilen sistem, binaların çatılarına konuşlandırılıyor. Sistem, güneş enerjisini depolarken aynı zamanda da binaları serinletebiliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Son birkaç yıldır Stanford Üniversitesi'nden Profesör Shanhui Fan ile ekibi tarafından geliştirilen ve harici hiçbir enerji kaynağı kullanmadan, ısıyı bir binadan alıp "radyoaktif soğutma" adındaki işlemle uzaya ışınlayan bir soğutma sistemi üzerinde çalışılıyor. Şimdilerde ise araştırmacılar bu teknolojiyi bir güneş paneli ile eşleştirerek elektrik üretebilecek ve aynı zamanda bir binayı serinletebilecek bir sistem geliştirdiler.
Profesör Fan, "Işığın birbirinden farklı iki özelliğini kontrol ederek, aynı yerde ve aynı zamanda, enerji tasarrufu yapan ve üreten ilk cihazı kurduk" diyor. Hibrit cihaz çift tabakalı bir şekil alıyor. Güneşe bakan üst tabaka, güneş panellerinin yapımında kullanılan yarı iletken malzemelerden oluşuyor. Alt tabaka ise binanın ısısını doğrudan atmosfere gönderebilen bir kızılötesi ışını dalga boyuna dönüştüren malzemeden yapılıyor. Bu da uzaya ışınlama işlemini gerçekleştiriyor.
Fikrin potansiyelini test etmek için ekip, kabaca bir daire plakanın çapına sahip bir prototip cihaz yaptı ve onu Stanford'daki bir binanın çatısına yerleşti. Prototip, normalde güneş pillerinde olduğu gibi, kızılötesi ışığın kaçmasını engelleyecek metal bir folyo katmanı içermediğinden, cihazın elektrik üretip üretmediğini gözlemlemek imkansızdı. 
Sistemin soğutma kapasitesini ortaya koyan ekip, şimdi de metal astar gerektirmeyen güneş pilleri tasarlamak için çalışıyor. Bu şekilde tek bir cihaz binayı serinletirken aynı anda elektrik de üretebilecek. Profesör Fan, bununla ilgili olarak "Biz iki işlemi de yapabilecek pratik bir cihaz geliştirilebileceğini düşünüyoruz." dedi. Ekibin araştırması Joule dergisinde yayınlandı. 

https://newatlas.com/radiative-cooling-solar-panel-hybrid/57199/ Yorum Yaz
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Mesudum 5 ay
Madem bu konu altına teknolojiden bağımsız trolleme serbest:
Acaba, o Çinli bilim adamına (cinsiyet içermez) Çin varken Amerika'da bir şeyler yaptığı için Çin hükumeti ve halkı tarafından vatan haini muamelesi yapılır mı?
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Morphinz 6 ay
Adamlar ne güzel işlerle uğraşıyor ya. Umarım başarırlar.
Artık güneş enerjisi verimli hale getirilmeli ve enerji israfından kurtulmalıyız.
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fortune1905 6 ay
hoşaf için boşverin bunları...
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sonofmana 6 ay
Sen hayırdır ? ben linkoln heykeli dedim sen lafı nasıl buralara getirdin ? resmi olarak ilk aya çıkışımız 1952 yılında , ilk jet üretimi 1980 , ilk zenginleştirilmiş uranyum 1972 , ilk silikon teknolojisi 1999 , yapay zeka felan hepsi linkoln . Allahım sen tüm ülkelere nasip et böyle ilerleme ve medeniyeti . adamın aklı hala şeker fabrikasının özelleştirilmesinde kalmış .Neyse bu gene iyi geçenlerde biri ezanı türkçeleştirince ilerleyeceğimizi felan söylemişti ne olduki onun akıbeti acaba ?
bunlar hep andımız yüzünden günde 5 defa and okusaydık böyle olmazdı. Her sabah Çalışkanım , doğruyum felan deyince öyle olunduğu sanılıyordu bir ara . Öce git bi kafa tasını ölçür 81 cm çıkmazsa muhattabım olamazsın .
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hcebi11 6 ay
o heykeli dikilen in ürettiği şeyleri sata sata doymadınız,ülkenşn tapusunu yabancılara verdiniz! utanmadan laf ediyorsunuz sonofmana denilen şey
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sonofmana 6 ay
boşverin bunları heykel dikin heykel ... lincoln'un heykelini dikin . 100 yıllık tarihi olan amerika linkoln heykeli dikerek bu hale geldi .. bilim medeniyet ilim hep bu heykellerle oldu . mis gibi .
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fortune1905 6 ay
boşverin bunları organik hoşaf yapın mis gibi.
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