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Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor

Yuttuğunuz sensörü vücut ısısını değiştirerek en yüksek puanla vücuttan atmanızı gerektiren Guts Game ilginç bir proje. Amacı ise insanlara vücut değişimlerini öğretmek.
6 ay
11,8b
1
10
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Tarih boyunca oyunların farklı şekillerde oynandığını gördük. Fiziksel nesnelerle başlayan tarihte dijital döneme geçiş sonrasında oyunlar da ekranlara taşındı. Masaüstü, mobil, kask derken şimdi de vücudun içinde oynanan oyunlar geliyor.

Guts Game nedir?

Royal Melbourne Institute of Technology araştırmacıları yutulan sensörlerle oynanan Guts Game adında yeni bir oyun geliştirdi. Oyunun amacı vücudu belirli bir ısıda tutarak puan toplamak ve kazanmak.

Ayrıca Bkz. "Bu da DOS oyun konsolu"

Hap şeklindeki kablosuz ısı sensörleri yutulduktan sonra bele bağlanan elektronik kemerlerle takip ediliyor. Bu kemer kablosuz olarak akıllı telefon uygulamasına bağlanıyor ve vücut ısısını puana çeviriyor.

Oyuncular vücut sıcaklığını değiştirerek sensörü aşağılara doğru hareket ettirmek zorunda. Bunun için egzersiz yaparak ısıyı yükseltmesi veya soğuk içerek ısıyı düşürmesi gerekiyor. Sensör vücuttan atıldığında ise oyun bitiyor.

Projenin amacı insanlara vücudu etkileyen faktörler konusunda bir şeyler öğretebilmek. Sensörler hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor ve deneye katılanlar oldukça eğlenceli bir süreç olduğunu ifade ediyor.

 

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/gut-game-biosensor-australia/ Yorum Yaz
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ozansirinn 6 ay
Onu başkanamaclar için kullanmak daha mantıklı oyun dışı güzel fikir ama oyun olmaz
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V4LKyR 6 ay
Tekrar oynamak isteyince lavaboda bi suya tutarsın, bitti gitti...
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OverClocK1ng 6 ay
Eğer mide asidi, hapın dışını eritip içindeki devreye gelemiyorsa ne âlâ.
Ama geliyorsa, orada lehim var, bakır var. Vücuda zarar vermiyor demek saçma sapan bir laf olacaktır...
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10ff 6 ay OverClocK1ng
Bildiğim kadarıyla midede hidroklorik asit var. Buda plastige zarar vermiyordu galiba. En kesin yol, poliproplen madde kullanilmasi.
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kukubara 6 ay
Saçmalık.
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aozgec 6 ay
bence "hiç bir şekilde zarar vermiyor" gibi cümleler kullanmayın. olur da bir gün hiç bir şey, ciddi bir şey olursa, sonra yok biz donanım haber de okuduk falan filan. bugünlerde ne olacağı belli olmaz...
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cabriyo 6 ay
hapı yuttuk bir bu eksikti
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Morphinz 6 ay
Bu ne saçma bir fikirdir anasını satim.
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DigitalKral 6 ay
Tekrar oynamak istersek 😁
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Black.adam24 6 ay
Nasıl katılıyoruz reis
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