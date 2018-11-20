Bu oyun yuttuğunuz sensörlerle oynanıyor

Tarih boyunca oyunların farklı şekillerde oynandığını gördük. Fiziksel nesnelerle başlayan tarihte dijital döneme geçiş sonrasında oyunlar da ekranlara taşındı. Masaüstü, mobil, kask derken şimdi de vücudun içinde oynanan oyunlar geliyor.

Guts Game nedir?

Royal Melbourne Institute of Technology araştırmacıları yutulan sensörlerle oynanan Guts Game adında yeni bir oyun geliştirdi. Oyunun amacı vücudu belirli bir ısıda tutarak puan toplamak ve kazanmak.

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Hap şeklindeki kablosuz ısı sensörleri yutulduktan sonra bele bağlanan elektronik kemerlerle takip ediliyor. Bu kemer kablosuz olarak akıllı telefon uygulamasına bağlanıyor ve vücut ısısını puana çeviriyor.

Oyuncular vücut sıcaklığını değiştirerek sensörü aşağılara doğru hareket ettirmek zorunda. Bunun için egzersiz yaparak ısıyı yükseltmesi veya soğuk içerek ısıyı düşürmesi gerekiyor. Sensör vücuttan atıldığında ise oyun bitiyor.

Projenin amacı insanlara vücudu etkileyen faktörler konusunda bir şeyler öğretebilmek. Sensörler hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor ve deneye katılanlar oldukça eğlenceli bir süreç olduğunu ifade ediyor.