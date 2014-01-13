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Hem manuel hem de dijital çizim işlemleri için hazırlanan yeni stylus: ZEN

5 yıl
8,9b
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3
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hem manuel hem de dijital çizim işlemleri için hazırlanan yeni stylus: ZEN
Sayıları her geçen gün artan stylus kalem modelleri arasına Thanh Ly tarafından eklenen ve Kickstarter üzerinde destek arayan ZEN, hem manuel hem de dijital çizim işlemleri için aktif olarak kullanılabiliyor.
Tasarımsal olarak farklı renk seçenekleriyle oldukça şık hazırlanan ve alüminyum gövde yapısılya sağlam bir yapı ortaya koyan ZEN, standart uç tarafıyla iOS ya da Android cihazlar üzerinde çizim yapılmasına, arka tarafında yer alan bölüm ile farklı içeriklerin silinmesine ve standart olarak telefonların kullanılmasına, döndürme ile çıkan ucuyla ise fiziksel kağıtlar üzerine yazılar yazılmasına imkan tanıyor. Basınç hassaslığına da sahip olduğu belirtilen kalem, birçok özel tasarım uygulamasına da destek veriyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 10,000 hedefin, bitimine daha 34 gün kala 8 bağış ile henüz 311$'lık kısmını toplayan yeni stylus kalem projesi ZEN, yapılacak en az 33$ (15$ uluslararası kargo) bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek performansını rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Hem manuel hem de dijital çizim işlemleri için hazırlanan yeni stylus: ZEN

http://www.kickstarter.com/projects/zenwriting/zen-next-generation-of-modern-writing-instrument?ref=discovery Yorum Yaz
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UnInvited_Guest 5 yıl en beğenilen
Tek kalem S Pen arkadaş.

Edit:O değilde S Pen ne kadar ses getirmişse artık her firma kalem çıkarıyor iPhone a. İşlevsellik olarak hiçbiri bir S Pen değil tabi orası ayrı
Tek kalem S Pen arkadaş.Edit:O değilde S Pen ne kadar ses getirmişse artık her firma kalem çıkarıyor iPhone a. İşlevsellik olarak hiçbiri bir S Pen d...
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hidoriumen 5 yıl
Herhangi bir artısı yok piyasadaki basınç hassasiyetli kalemlerden.
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UnInvited_Guest 5 yıl en beğenilen
Tek kalem S Pen arkadaş.

Edit:O değilde S Pen ne kadar ses getirmişse artık her firma kalem çıkarıyor iPhone a. İşlevsellik olarak hiçbiri bir S Pen değil tabi orası ayrı
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Umutcan 5 yıl
Tükenmez kalem özelliği hariç adonit jot pro'nun aynısını yapmışlar. Uç yapısı falan aynı.

adonit.net/...
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