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Hem uçurması hem de taşıması kolay yeni insansız hava aracı: The Pocket Drone

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hem uçurması hem de taşıması kolay yeni insansız hava aracı: The Pocket Drone
Son zamanlarda özellikle video işiyle uğraşan amatör ya da profesyoneller tarafından ciddi oranda kullanılan insansız hava araçları, taşıma ve kullanma noktasında bazı sorunlar ortaya koyabiliyor. Bu sorunların önüne geçmek ve süreci kolaylaştırmak için hazırlanan The Pocket Drone, Kickstarter üzerinde bulduğu destek ile kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Site üzerinde AirDroids tarafından başlatılan The Pocket Drone, katlanabilir yapısıyla 7-inç'lik bir tablet kadar ufalabiliyor ve böylece rahatlıkla taşınabiliyor. Beraberinde gelen joystick ve üç pervanesinin yardımıyla oldukça kolay şekilde hareket edebilen ve gösterilen videolarda oldukça stabil şekilde havada kalabildiği görülen hava aracı, direkt olarak gövdesinde GoPro gibi kameralar taşıyabiliyor, özel tablet (Şimdilik Android sonra iOS) uygulaması ve GPS desteğiyle otomatik olarak rota takibi yapabiliyor ve tam dolu şekilde 20 dakika gibi yeterli bir süre boyunca havada kalabiliyor. Taşıdığı güç alarmı ile olumsuz sorunların önüne geçebilen The Pocket Drone, karbon fiber malzeme kalitesiyle de üst düzey dayanıklılık sağlıyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 35,000$ hedefi, bitimine daha 58 gün kala 137 bağış ile 55,708$ seviyesine taşıyan ve başarıya ulaşan The Pocket Drone, şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 495$ fiyat etiketiyle satılıyor. İleride dünya geneline açılacağı belirtilen hava aracı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Hem uçurması hem de taşıması kolay yeni insansız hava aracı: The Pocket Drone
Hem uçurması hem de taşıması kolay yeni insansız hava aracı: The Pocket Drone

http://www.kickstarter.com/projects/749707768/the-pocket-drone-your-personal-flying-robot Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
909 5 yıl
babam görse oyuncak aldım sanır döver
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kuxrey44 5 yıl
Eğlenceli olur bunu ucurmak
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suluuguru 5 yıl
Dron ilgimi çekti ama, haberi okurken bir şey daha ilgimi çekti.
"The Pocket Drone, katlanabilir yapısıyla 7-inç'lik bir tablet kadar ufalabiliyor ve böylece rahatlıkla taşınabiliyor."
Santimetre olarak ebat verilmemiş ama doğrudan 7" tablet kadar denilmiş. Böyle bir ebat tarifini de ancak Donanım Haber de görebiliriz herhalde.
Bu sitede bozuk para, kibrit kutusu, el kadar vs. benzetmeler yerine 5,25" disk kadar, SATA kablo uzunluğunda gibi ebatlamalar kullanmazsak sanki insanlar bir cismin boyutlarını anlayamazlar algısı var.
Var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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Thenough 5 yıl
Bildiğin uzaktan kumandalı helikopter. İsme bak ya insansız hava aracı. Uzaktan kumandalı arabalarada insansız yer aracı diyek ozaman :D
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Umutcan 5 yıl suluuguru
suluuguru

Dron ilgimi çekti ama, haberi okurken bir şey daha ilgimi çekti.

"The Pocket Drone, katlanabilir yapısıyla 7-inç'lik bir tablet kadar ufalabiliyor ve böylece rahatlıkla taşınabiliyor."

Santimetre olarak ebat verilmemiş ama doğrudan 7" tablet kadar denilmiş. Böyle bir ebat tarifini de ancak Donanım Haber de görebiliriz herhalde.
Bu sitede bozuk para, kibrit kutusu, el kadar vs. benzetmeler yerine 5,25" disk kadar, SATA kablo uzunluğunda gibi ebatlamalar kullanmazsak sanki insanlar bir cismin boyutlarını anlayamazlar algısı var.
Var mı?

Fotoğrafta yanına muz koymaları lazım karşılaştırmanın daha iyi anlaşılabilmesi için
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