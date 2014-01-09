Hem uçurması hem de taşıması kolay yeni insansız hava aracı: The Pocket Drone

Son zamanlarda özellikle video işiyle uğraşan amatör ya da profesyoneller tarafından ciddi oranda kullanılan insansız hava araçları, taşıma ve kullanma noktasında bazı sorunlar ortaya koyabiliyor. Bu sorunların önüne geçmek ve süreci kolaylaştırmak için hazırlanan The Pocket Drone, Kickstarter üzerinde bulduğu destek ile kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Site üzerinde AirDroids tarafından başlatılan The Pocket Drone, katlanabilir yapısıyla 7-inç'lik bir tablet kadar ufalabiliyor ve böylece rahatlıkla taşınabiliyor. Beraberinde gelen joystick ve üç pervanesinin yardımıyla oldukça kolay şekilde hareket edebilen ve gösterilen videolarda oldukça stabil şekilde havada kalabildiği görülen hava aracı, direkt olarak gövdesinde GoPro gibi kameralar taşıyabiliyor, özel tablet (Şimdilik Android sonra iOS) uygulaması ve GPS desteğiyle otomatik olarak rota takibi yapabiliyor ve tam dolu şekilde 20 dakika gibi yeterli bir süre boyunca havada kalabiliyor. Taşıdığı güç alarmı ile olumsuz sorunların önüne geçebilen The Pocket Drone, karbon fiber malzeme kalitesiyle de üst düzey dayanıklılık sağlıyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 35,000$ hedefi, bitimine daha 58 gün kala 137 bağış ile 55,708$ seviyesine taşıyan ve başarıya ulaşan The Pocket Drone, şimdilik sadece Amerika merkezli olarak 495$ fiyat etiketiyle satılıyor. İleride dünya geneline açılacağı belirtilen hava aracı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/749707768/the-pocket-drone-your-personal-flying-robot